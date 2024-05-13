100 bin TL üzeri maaş veriyor! TPAO KPSS 60 puan ile personel alımı bitiyor! Başvuruları İŞKUR topluyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) İŞKUR üzerinden en az 60 KPSS puan ile personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları paylaşan kurum işe kabul edilen adaylara 101 bin TL'ye varan maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte Başvuru şartları ve şekli…