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Haberler Galeri 100 bin TL üzeri maaş veriyor! TPAO KPSS 60 puan ile personel alımı bitiyor! Başvuruları İŞKUR topluyor

100 bin TL üzeri maaş veriyor! TPAO KPSS 60 puan ile personel alımı bitiyor! Başvuruları İŞKUR topluyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) İŞKUR üzerinden en az 60 KPSS puan ile personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları paylaşan kurum işe kabul edilen adaylara 101 bin TL'ye varan maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte Başvuru şartları ve şekli…

Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:09
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100 bin TL üzeri maaş veriyor! TPAO KPSS 60 puan ile personel alımı bitiyor! Başvuruları İŞKUR topluyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Lisans ve Önlisans mezunu adaylar arasından 1 Harita Mühendisi, 1 Bilgisayar Mühendisi, 13 Büro Memuru (Genel), 2 Kimya Mühendisi, 1 Avukat, 11 Uzman Yardımcısı (Genel), 92 Diğer Teknisyen ve Teknikerler, 2 Ambar/Depo Görevlisi, 2 Harita Teknisyeni, 1 Muhasebe Meslek Elemanı, 4 Malzeme Planlama Elemanı, 6 Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu, 2 Lojistik Meslek Elemanı, 6 Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi, 4 Makine Mühendisi, 2 Elektrik-Elektronik Mühendisi olmak üzere toplamda 150 personel alımı yapacağını açıkladı.

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100 bin TL üzeri maaş veriyor! TPAO KPSS 60 puan ile personel alımı bitiyor! Başvuruları İŞKUR topluyor

Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum başvuruda bulunacak adaylardan en az 60 KPSS puan şartı aradığını belirtti. Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden yapılacak başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adaylara 101 bin TL'ye varan maaş ödemesi yapılacak. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…

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100 bin TL üzeri maaş veriyor! TPAO KPSS 60 puan ile personel alımı bitiyor! Başvuruları İŞKUR topluyor

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alımı başvuruları 9 mayıs 2024 tarihinde başlayıp 13 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

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100 bin TL üzeri maaş veriyor! TPAO KPSS 60 puan ile personel alımı bitiyor! Başvuruları İŞKUR topluyor

Adaylar İŞKUR resmi internet esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfası üzerinden başvurularını kolayca tamamlayabilecek.

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100 bin TL üzeri maaş veriyor! TPAO KPSS 60 puan ile personel alımı bitiyor! Başvuruları İŞKUR topluyor

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle İŞKUR Açık İş İlanları sayfası esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx ziyaret edin. Karşınıza çıkan sayfada arama bölümüne "TÜRKİYE PETROLLERİ A.O." yazın ve hemen altında yer alan "KAMU" ikonunu işaretleyin ve arama tuşuna basın. İlanlar karşınıza listelenecektir. Akabinde başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın ve E – Devlet şifresi ile birlikte giriş yaparak başvuru işlemini tamamlayın.