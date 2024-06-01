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3 aşamalı ateşkes önerisi! Plan çözüme kavuşacak mı? Gazze'de soykırım duracak mı? Tüm detayları A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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3 aşamalı ateşkes önerisi! Plan çözüme kavuşacak mı? Gazze’de soykırım duracak mı? Tüm detayları A Haber’de değerlendirdi

İsrail, Gazze’de saldırılarını sürdürürken, ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv yönetiminin Katar aracılığıyla Hamas’a yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu ve yeni teklifin “kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası” olduğunu söyledi. Bu zamana kadar bir türlü sivil ölümünün önüne geçilmeyen bu süreç nasıl sonlanacak? 3 aşamalı ateşkes planı çözüm mü? Gazze’de soykırım duracak mı? Uzman isimler ateşkes teklifine dair tüm detayları A Haber’de değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 3 aşamalı yeni bir ateşkes taslağı sunduğunu, taslağın 6 haftalık ilk aşamasında Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı rehinelerin bırakılmasını öngördüğünü açıkladı.

1.aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirdi.

2.aşamada İsrail Gazze'den çekildikten sonra geçici ateşkes kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşecek.

3.aşamada ise Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtti.

İsrail teklifle ilgili açıklamasında "Hükümetimiz esirlerimizin bir an önce geri dönmesi arzusunda birleşmiştir" açıklamasında bulunurken, Hamas kalıcı ateşkes temelindeki önerilere yapıcı şekilde yaklaşmaya hazır olduğunu duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise savaşın sona ermesi için koşullarının değişmediğini ve Hamas'ın yok edilmesi gerektiğini vurguladı.

A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında uzman isimler Joe Biden'ın 3 aşamalı ateşkes önerisini ve Gazze'de soykırımı durduracak adımlar hakkında değerlendirmelerde bulundular. İşte o açıklamalardan satır başlıkları;

Gazeteci Yusuf Alabarda

"3 aşamalı plan Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yapılan soykırımın durdurulması olarak izah edilmesi lazım. İlk aşamadaki 6 haftalık ateşkesin acil olarak ilan edilmesi gerekiyor. İsrail, Gazze'de yerleşim yerlerinden çekilecekler fakat yerleşim yeri olmayan bölgelerde anlaşıldığı üzere işgal edilmeye devam edecek gibi gözüküyor. Gazze'den topyekün çekileceklerini düşünmüyorum. Gazze şehir merkezi ve Refah'ı ikiye böldüler ve burada da askerlerini çekecek gibi gözükmüyor."

"Taraflar elinde ki rehineleri serbest bırakacak bu rehinelerin Hamas tarafından bırakılacak olan kısmı yaşlı kadın ve çoluk çocuğu kapsıyor hala Hamas elinde tutmuş olduğu İsrail askerlerini bırakmayı düşünmüyor."

Gazeteci Mahmut Övür

"Biden açıklamasında çok net olarak İsrail'in Gazze'den çekileceğini ve Güney'den Kuzey'e doğru Filistinlilerin gelebileceğin her türlü yardımın gideceğini söylüyor."

Gazeteci Yusuf Alabarda

"Rehineler bırakıldı yardımlar girmeye başladı asker şehir merkezinden çekildi ve 2. aşamada çatışmalar kalıcı olarak sonlandırılacak. Yani 1. aşamada saldırılar devam edebilir arada bir saldırılar devam edecek biz bunu gördük zaten ta ki çatışmalar kalıcı olarak sonlandırılana kadar. Sağ olan erkek askerler dahil kalan rehineler serbest bırakılacak. Erkeklerin sonradan bırakılmasında ki sebep İsrailli bir tuğgeneral. Bunlar büyük sıkıntı. Bu bize Hamas'ın mücadele açısından rehineler konusunda nasıl ehemmiyet verdiğini gösteriyor. Başka türlü İsrail gibi nükleer silahlı saldırgan bir devletle mücadele edemiyor çünkü."

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