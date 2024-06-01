3 aşamalı ateşkes önerisi! Plan çözüme kavuşacak mı? Gazze’de soykırım duracak mı? Tüm detayları A Haber’de değerlendirdi

A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında uzman isimler Joe Biden'ın 3 aşamalı ateşkes önerisini ve Gazze'de soykırımı durduracak adımlar hakkında değerlendirmelerde bulundular. İşte o açıklamalardan satır başlıkları;

Gazeteci Yusuf Alabarda

"3 aşamalı plan Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yapılan soykırımın durdurulması olarak izah edilmesi lazım. İlk aşamadaki 6 haftalık ateşkesin acil olarak ilan edilmesi gerekiyor. İsrail, Gazze'de yerleşim yerlerinden çekilecekler fakat yerleşim yeri olmayan bölgelerde anlaşıldığı üzere işgal edilmeye devam edecek gibi gözüküyor. Gazze'den topyekün çekileceklerini düşünmüyorum. Gazze şehir merkezi ve Refah'ı ikiye böldüler ve burada da askerlerini çekecek gibi gözükmüyor."

"Taraflar elinde ki rehineleri serbest bırakacak bu rehinelerin Hamas tarafından bırakılacak olan kısmı yaşlı kadın ve çoluk çocuğu kapsıyor hala Hamas elinde tutmuş olduğu İsrail askerlerini bırakmayı düşünmüyor."