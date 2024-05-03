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MAPEG KPSS 60 puan ile Büro Personeli ve Güvenlik Görevlisi alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 03.05.2024
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MAPEG KPSS 60 puan ile Büro Personeli ve Güvenlik Görevlisi alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) en az ön lisans mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm ayrıntıları paylaşan kurum adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte ayrıntılar…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Büro Personeli ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 13 Mayıs 2024 tarihinde başlayıp 19 mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar e-Devlet üzerinde "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden başvurularını kolayca tamamlayabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

c) Son başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.)

ç) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

f) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak

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