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GİB İŞKUR’a bildirdi! Kura ile boş kadrolara işçi alımı yapacak! İlkokul mezunu adaylar KPSS puanı aramaksızın başvurabilir

Giriş Tarihi: 01.05.2024 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
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GİB İŞKUR’a bildirdi! Kura ile boş kadrolara işçi alımı yapacak! İlkokul mezunu adaylar KPSS puanı aramaksızın başvurabilir

Göç İdaresi Başkanlığı, en az ilkokul mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum kadrolar için KPSS puanı istemiyor. Başvuruda bulunan adaylar kura yöntemi ile görevlendirilecek. İşte başvuru şartları ve kadrolar…

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi ve Şoför kadrolarına sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. En az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, başvuruları İŞKUR üzerinden online olarak toplayacak. KPSS puan şartı aranmayan kadrolar için ise noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. İşte ilana ilişkin merak edilenler…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Göç İdaresi Başkanlığı sürekli işçi alımı başvuruları 29 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 3 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını kolayca tamamlayabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4- İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,

7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

9- İlan tarihi itibarıyla Bayburt ilinde ikamet ediyor olmak,

10- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

11- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

12- Sürekli işçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

13- Başvurular sadece bir unvan için yapılacaktır. Birden fazla unvan için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

14- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan/sınav sürecinin her aşamasında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir

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