GİB İŞKUR’a bildirdi! Kura ile boş kadrolara işçi alımı yapacak! İlkokul mezunu adaylar KPSS puanı aramaksızın başvurabilir
Göç İdaresi Başkanlığı, en az ilkokul mezunu adaylar arasından çeşitli kadrolara sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Kurum, başvuru şartları ve son tarih dahil olmak üzere detayları açıklayarak adayları bilgilendirdi. Özellikle dikkat çeken nokta ise başvurularda KPSS puanı istenmemesi ve adayların kura yöntemiyle görevlendirilecek olması oldu. Bu uygulama, iş arayanların ve başvuracakların dikkatini çekti. İşte başvuru şartları ve kadrolar…
T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi ve Şoför kadrolarına sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Kurum, en az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını belirtirken, başvuruların İŞKUR üzerinden online olarak alınacağını açıkladı. KPSS puanı aranmayan kadrolar içinse noter huzurunda kura çekiminin gerçekleştirileceği bildirildi. İşte ilana ilişkin merak edilenler…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Göç İdaresi Başkanlığı sürekli işçi alımı başvuruları 29 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 3 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını kolayca tamamlayabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4- İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
9- İlan tarihi itibarıyla Bayburt ilinde ikamet ediyor olmak,
10- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.
11- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
12- Sürekli işçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
13- Başvurular sadece bir unvan için yapılacaktır. Birden fazla unvan için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
14- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan/sınav sürecinin her aşamasında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB kararını verdi: Mini bayram tatili uzatılıyor mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar ve öğretmenler dikkat!
- SGK tabloyu oluşturdu, hesabınızı yapın! 5400 4500 1600 güne şekillendi: Prim eksiğine...
- Emekliye 17.850 TL'lik ödeme listesi! Şahane haber 4C, SSK, Bağ-Kur'luya saat 6.30'da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...
- Çamaşır suyu lekesi kabusu bitti! Pamukla biraz sürün ve işte sonuç
- Padişahlar yanından ayırmazdı: Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri zımba gibi yapıyor
- Sadece %1 yüksek IQ'lu dahiler gizlenen hatayı 10 saniyede bulabilir! ️
- Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 belli oldu! Türkiye zirve basamaklarını hızla tırmandı
- Evinizde öylece duruyor! Kimse değerini bilmiyor: Meğer altın değerindeymiş
- Konuşmayan muhabbet kuşu kalmasın! Kuşunuz insan gibi şakıyacak
- Cumartesi plan yapanlar dikkat! Cuma günü bir gelecek pir gelecek!
- Kızılcık Şerbeti'nde kartlar yeniden dağıtıldı! Görkem'in hesabı görüldü, onun yerine...
- Emekliye %50 artışla hesaplara yatacak! SGK-SSK, Bağ-Kur, EYT'liye beklediği ödeme tarihleri