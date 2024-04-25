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Haberler Galeri MSB’den ilkokul mezunu 1.829 kişiye istihdam kapısı! KPSS şartsız başvurular İŞKUR üzerinden alınacak

MSB’den ilkokul mezunu 1.829 kişiye istihdam kapısı! KPSS şartsız başvurular İŞKUR üzerinden alınacak

Milli Savunma Bakanlığı, en az ilkokul mezunu adaylar arasından 1.829 işçi alımı yapacağını duyuruyor. Bakanlık, 23 farklı şehirde ve 122 farklı meslek grubunda istihdam sağlayacak ve adaylardan KPSS puanı şartı aramayacak. Başvuruları İŞKUR üzerinden kabul edilecek olan adayların tüm şartları sağlaması bekleniyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 09:24
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MSB’den ilkokul mezunu 1.829 kişiye istihdam kapısı! KPSS şartsız başvurular İŞKUR üzerinden alınacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 1.829 işçi alımı yapacağını duyuruyor. Bakanlık, en az ilkokul mezunu adaylara istihdam fırsatı sunacak ve KPSS puanı şartı aramayacak. Başvuru şartlarını karşılayan ve başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle 23 farklı şehirde ve 122 farklı meslek grubunda istihdam edilecekler. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…

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MSB’den ilkokul mezunu 1.829 kişiye istihdam kapısı! KPSS şartsız başvurular İŞKUR üzerinden alınacak

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuruları 24 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 29 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

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MSB’den ilkokul mezunu 1.829 kişiye istihdam kapısı! KPSS şartsız başvurular İŞKUR üzerinden alınacak

Aday başvuru tarihleri içerisinde İŞKUR Açık İş İlanları esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfası üzerinden başvurularını kolayca gerçekleştirebilecek.

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MSB’den ilkokul mezunu 1.829 kişiye istihdam kapısı! KPSS şartsız başvurular İŞKUR üzerinden alınacak

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

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MSB’den ilkokul mezunu 1.829 kişiye istihdam kapısı! KPSS şartsız başvurular İŞKUR üzerinden alınacak

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.