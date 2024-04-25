MSB’den ilkokul mezunu 1.829 kişiye istihdam kapısı! KPSS şartsız başvurular İŞKUR üzerinden alınacak

Milli Savunma Bakanlığı, en az ilkokul mezunu adaylar arasından 1.829 işçi alımı yapacağını duyuruyor. Bakanlık, 23 farklı şehirde ve 122 farklı meslek grubunda istihdam sağlayacak ve adaylardan KPSS puanı şartı aramayacak. Başvuruları İŞKUR üzerinden kabul edilecek olan adayların tüm şartları sağlaması bekleniyor. İşte detaylar…