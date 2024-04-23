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Haberler Galeri 148 bin TL maaş almak isteyene Bakanlıktan fırsat! ASHB başvuru şartları, tarihi ve kadroları açıkladı!

148 bin TL maaş almak isteyene Bakanlıktan fırsat! ASHB başvuru şartları, tarihi ve kadroları açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş ile personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ve şartlarına ilişkin merak edilen tüm detayları yayınlanan ilan ile paylaşan adaylar başvuruları e-Devlet (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

Giriş Tarihi: 23.04.2024 11:25
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148 bin TL maaş almak isteyene Bakanlıktan fırsat! ASHB başvuru şartları, tarihi ve kadroları açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" 8 inci maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca personel alımı yapacağını açıkladı.

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148 bin TL maaş almak isteyene Bakanlıktan fırsat! ASHB başvuru şartları, tarihi ve kadroları açıkladı!

Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kurum başvuru serüveni başarı ile tamamlaya adaylara en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar….

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148 bin TL maaş almak isteyene Bakanlıktan fırsat! ASHB başvuru şartları, tarihi ve kadroları açıkladı!

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilişim personeli alımı başvuruları 24 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 10 Mayıs 2024 saat 3:59'a kadar devam edecek.

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148 bin TL maaş almak isteyene Bakanlıktan fırsat! ASHB başvuru şartları, tarihi ve kadroları açıkladı!

Adaylar e-Devlet (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

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148 bin TL maaş almak isteyene Bakanlıktan fırsat! ASHB başvuru şartları, tarihi ve kadroları açıkladı!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,