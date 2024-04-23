148 bin TL maaş almak isteyene Bakanlıktan fırsat! ASHB başvuru şartları, tarihi ve kadroları açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş ile personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ve şartlarına ilişkin merak edilen tüm detayları yayınlanan ilan ile paylaşan adaylar başvuruları e-Devlet (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.