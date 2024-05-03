CHP'li belediyeler 535 kişiyi işten attı! Beykoz, Bayrampaşa, Esenyurt, Üsküdar... SMS ile emekçi kıyımı
31 Mart seçimlerinin ardından CHP’li belediyelerin ilk icraatı 2019 yılındaki gibi işten çıkarmalar oldu. Emek ve emekçi söylemlerinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi yönettiği belediyelerde vatandaşı ekmeğinden ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yoksulluğa itti.
Seçim döneminde 'Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız' diyen Ekrem İmamoğlu, 2019'da İBB Başkanı olduktan sonra 23 bin personeli işinden etmiş yerine ise 66 bin kişiyi işe almıştı.
Eski Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Kemal Deniz Bozkurt'un ardından başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Özer, bayram öncesi 270 kişiyi işinden ederken Ataşehir Belediyesi'ndeyse CHP'li yönetim 100 işçinin ekmeğini elinden aldı.
1 GÜNDE 164 AİLE EKMEKSİZ BIRAKILDI
Sabah'ın haberine göre Seçimler sonrasında CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nde 30 Nisan'da 71 kişinin işine son verildi.
Beykoz'da ise belediye başkanlığına seçilen Alaattin Köseler tarafından 60 personel işten çıkarıldı.
CHP'ye geçen bir diğer belediye olan Bayrampaşa'da ise 33 kişi Emek ve Dayanışma Günü'nde hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkartıldı. Personel ise bunu SGK'dan gönderilen SMS ile öğrendi.
İşten çıkartılan personellerin belediye başkanlıklarını yapan Alaattin Köseler, Sinem Dedetaş, Hasan Mutlu ve Ahmet Özer'in seçim öncesinde ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi 'Çalışan hiçbir personelin ekmeğine dokunmayacağız, kimseyi işten çıkartmayacağız' sözünü verdiği görüldü.
MECLİS ÜYESİ OLDU İŞTEN ÇIKARILDI
1 Mayıs'ta işçi kıyımına İBB iştiraki İSTAÇ'ta katıldı. Uzun yıllar İSTAÇ'ta görev yapan Eyüp Astürk, Emek ve Dayanışma Günü'nde telefonuna gelen SMS ile işten çıkartıldığını öğrendi.
Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Astürk, "Her an her yerde emekten özgürlükten yana olduklarını ifade eden CHP'li İBB yönetimi tarafından iş akdim feshedilmiştir. Bir mesaj ile İBB İSTAÇ A.Ş'deki işimize son verildi. Ekmeğimle oynanmasının sebebi AK Parti'den meclis üyesi olmak mı? Yoksa CHP'li olmamak mı?" diye sordu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye temmuz maaş oranı oluştu! SSK, Bağ-Kur'lu için yüzde 18 eşikten geçti! İşte merak edilen zamlı emekli taban aylık tablosu
- Nisan ayı enflasyon oranları 2024 | TÜİK (TEFE, TÜFE, ÜFE) enflasyon rakamlarını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?
- Mevlana'nın gizli şerbeti ortaya çıktı! Enerji depolarınız dolacak
- Bembeyaz tuvaletler için çamaşır suyuna veda! Tek seferde çözüm!
- Tırnak diplerinizi kontrol edin! Belki de bu hastalıklardan birine sahipsiniz...
- Fenerbahçe'nin efsanevi 8 forveti belli oldu! Leblebi gibi gol attılar
- Orman içindeki gizlenmiş yılanı 10 saniyede sadece yüksek IQ'su olanlar buluyor!
- 2 adet pet şişesi olan kurutma makinesi almıyor! Şipşak kupkuru çamaşırlar için...
- Ödeme listesi oluştu: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.150 TL jesti! 10.000 üstü 28.000 TL altı maaş alana Perşembe Cuma yatacak!
- Türklerin tarihte kazandığı 10 destansı zafer! ⚔️🇹🇷 Başarılarla dolu zümrüt sayfalar...
- FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı kararı ne oldu?
- 1995 1999 2003 2005 SGK girişine emeklilik rehberi! Yaş ve prim hesap tablosu geldi