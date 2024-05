CHP’li belediyeler 535 kişiyi işten attı! Beykoz, Bayrampaşa, Esenyurt, Üsküdar... SMS ile emekçi kıyımı

MECLİS ÜYESİ OLDU İŞTEN ÇIKARILDI

1 Mayıs'ta işçi kıyımına İBB iştiraki İSTAÇ'ta katıldı. Uzun yıllar İSTAÇ'ta görev yapan Eyüp Astürk, Emek ve Dayanışma Günü'nde telefonuna gelen SMS ile işten çıkartıldığını öğrendi.

Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Astürk, "Her an her yerde emekten özgürlükten yana olduklarını ifade eden CHP'li İBB yönetimi tarafından iş akdim feshedilmiştir. Bir mesaj ile İBB İSTAÇ A.Ş'deki işimize son verildi. Ekmeğimle oynanmasının sebebi AK Parti'den meclis üyesi olmak mı? Yoksa CHP'li olmamak mı?" diye sordu.