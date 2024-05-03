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CHP'li belediyeler 535 kişiyi işten attı! Beykoz, Bayrampaşa, Esenyurt, Üsküdar... SMS ile emekçi kıyımı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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CHP’li belediyeler 535 kişiyi işten attı! Beykoz, Bayrampaşa, Esenyurt, Üsküdar... SMS ile emekçi kıyımı

31 Mart seçimlerinin ardından CHP’li belediyelerin ilk icraatı 2019 yılındaki gibi işten çıkarmalar oldu. Emek ve emekçi söylemlerinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi yönettiği belediyelerde vatandaşı ekmeğinden ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yoksulluğa itti.

Seçim döneminde 'Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız' diyen Ekrem İmamoğlu, 2019'da İBB Başkanı olduktan sonra 23 bin personeli işinden etmiş yerine ise 66 bin kişiyi işe almıştı.

Eski Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Kemal Deniz Bozkurt'un ardından başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Özer, bayram öncesi 270 kişiyi işinden ederken Ataşehir Belediyesi'ndeyse CHP'li yönetim 100 işçinin ekmeğini elinden aldı.

1 GÜNDE 164 AİLE EKMEKSİZ BIRAKILDI

Sabah'ın haberine göre Seçimler sonrasında CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nde 30 Nisan'da 71 kişinin işine son verildi.

Beykoz'da ise belediye başkanlığına seçilen Alaattin Köseler tarafından 60 personel işten çıkarıldı.

CHP'ye geçen bir diğer belediye olan Bayrampaşa'da ise 33 kişi Emek ve Dayanışma Günü'nde hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkartıldı. Personel ise bunu SGK'dan gönderilen SMS ile öğrendi.

İşten çıkartılan personellerin belediye başkanlıklarını yapan Alaattin Köseler, Sinem Dedetaş, Hasan Mutlu ve Ahmet Özer'in seçim öncesinde ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi 'Çalışan hiçbir personelin ekmeğine dokunmayacağız, kimseyi işten çıkartmayacağız' sözünü verdiği görüldü.

MECLİS ÜYESİ OLDU İŞTEN ÇIKARILDI

1 Mayıs'ta işçi kıyımına İBB iştiraki İSTAÇ'ta katıldı. Uzun yıllar İSTAÇ'ta görev yapan Eyüp Astürk, Emek ve Dayanışma Günü'nde telefonuna gelen SMS ile işten çıkartıldığını öğrendi.

Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Astürk, "Her an her yerde emekten özgürlükten yana olduklarını ifade eden CHP'li İBB yönetimi tarafından iş akdim feshedilmiştir. Bir mesaj ile İBB İSTAÇ A.Ş'deki işimize son verildi. Ekmeğimle oynanmasının sebebi AK Parti'den meclis üyesi olmak mı? Yoksa CHP'li olmamak mı?" diye sordu.

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