MİT’ten operasyon! PKK’nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu Müzdelif Taşkın öldürüldü

ASLAN ÇELE KOD MÜZDELİF TAŞKIN KİMDİR?



Aslan Çele/Aslan Samura kod isimlerini kullanan Müzdelif Taşkın, PKK adına Irak ve Türkiye'de birçok alanda faaliyet gösterdi.

2010 yılında örgüt tarafından verilen görev neticesinde Zap Eyaleti sorumluları arasında yer aldı. Bilahare Zap alanındaki terörist faaliyetleri dolayısıyla PKK yönetimi tarafından taltif edilerek Avaşin Eyaleti Genel Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Söz konusu görevinin yanında Irak alanında bulunduğu süreç içerisinde PKK'ya yeni katılan kadrolara askeri ve ideolojik eğitimler verdi.



Ülkemiz tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye alanına geçen Müzdelif Taşkın, harekat esnasında PKK/YPG bünyesinde kritik faaliyetler icra etti.

Harekatın bitmesini müteakip askeri tecrübeleri dolayısıyla YPG tarafından tünel-mevzilendirme çalışmalarını planlamak ve faaliyete geçirmek adına sorumlu düzeyde görevlendirildi. Son olarak PKK/YPG adına Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyetlerine devam eden Müzdelif Taşkın, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde etkisiz hale getirildi.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Müzdelif Taşkın, yaklaşık 35 yıldır PKK bünyesinde faaliyet göstermesi münasebetiyle çok sayıda eylem organize etmiş ve eylemlere bizzat katılmıştı. PKK için önemli bir kadro olan Müzdelif Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesinin örgüt tabanında moral ve motivasyon kaybına yol açacağı belirtildi.

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Türkiye'nin "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyon sürecek" paralosı ile kararlı adımlarla gerçekleştirdiği nokta harekatlara bir yenisi daha eklenmişti.