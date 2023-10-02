MİT'ten operasyon! PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu Müzdelif Taşkın öldürüldü
Son dakika... MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ı, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da öldürdü. PKK kırsal kadrolarına 1988 yılında katılan "Aslan Çele" kod adlı kalleş terörist Taşkın, geçmişten bu yana örgüt adına yaptığı eylemler nedeniyle MİT'in hedef listesine dahil edilmişti. İşte kritik operasyona ilişkin detaylar...
SON DAKİKA | Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2007'de Dağlıca Köyündeki 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planlayıcısı "Aslan Çele" kod adlı Müzdelif Taşkın'ı Kamışlı-Amude karayolu üzerinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
AZILI PKK'LININ KARANLIK SİCİLİ
Geçmişte Türkiye'de PKK adına güvenlik güçlerimize yönelik çok sayıda eylemde yer alan Müzdelif Taşkın, son olarak PKK/YPG adına Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.
MİT, DAĞLICA BASKINI PLANLAYICISINI ETKİSİZ HALE GETİRDİ
PKK kırsal kadrolarına 1988 yılında katılan Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın, geçmişten bu yana örgüt adına yaptığı eylemler nedeniyle MİT'in hedef listesine dahil edildi. MİT, Müzdelif Taşkın'ın Irak'tan Suriye'ye geçtiğini tespit etmesinin ardından operasyon için hazırlıklara başladı.
MİT, saha ajanlarına, Müzdelif Taşkın'ı an be an takip etmeleri için talimat verdi. Alınan talimatlar kapsamında Müzdelif Taşkın'a yönelik yapılan takibin raporları saha ajanları tarafından günlük olarak paylaşıldı. MİT tarafından hedefe ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda operasyon kararı alındı. Operasyon için uygun zamanın gelmesiyle birlikte MİT, Suriye/Kamışlı'da yaptığı operasyonla Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın'ı etkisiz hale getirdi.
ASLAN ÇELE KOD MÜZDELİF TAŞKIN KİMDİR?
Aslan Çele/Aslan Samura kod isimlerini kullanan Müzdelif Taşkın, PKK adına Irak ve Türkiye'de birçok alanda faaliyet gösterdi.
2010 yılında örgüt tarafından verilen görev neticesinde Zap Eyaleti sorumluları arasında yer aldı. Bilahare Zap alanındaki terörist faaliyetleri dolayısıyla PKK yönetimi tarafından taltif edilerek Avaşin Eyaleti Genel Sorumlusu olarak görevlendirildi.
Söz konusu görevinin yanında Irak alanında bulunduğu süreç içerisinde PKK'ya yeni katılan kadrolara askeri ve ideolojik eğitimler verdi.
Ülkemiz tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye alanına geçen Müzdelif Taşkın, harekat esnasında PKK/YPG bünyesinde kritik faaliyetler icra etti.
Harekatın bitmesini müteakip askeri tecrübeleri dolayısıyla YPG tarafından tünel-mevzilendirme çalışmalarını planlamak ve faaliyete geçirmek adına sorumlu düzeyde görevlendirildi. Son olarak PKK/YPG adına Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyetlerine devam eden Müzdelif Taşkın, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Müzdelif Taşkın, yaklaşık 35 yıldır PKK bünyesinde faaliyet göstermesi münasebetiyle çok sayıda eylem organize etmiş ve eylemlere bizzat katılmıştı. PKK için önemli bir kadro olan Müzdelif Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesinin örgüt tabanında moral ve motivasyon kaybına yol açacağı belirtildi.
27 NİSAN 2023'TE IRAK KIRSALINDA BİR PKK'LI HAİN DAHA AVLANDI
Türkiye'nin "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyon sürecek" paralosı ile kararlı adımlarla gerçekleştirdiği nokta harekatlara bir yenisi daha eklenmişti.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fransa'dan PKK/KCK'nın kırsal kadrosuna katılan Mazlum Öztürk'ü, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
TERÖRÜN MERKEZİ AVRUPA!
MİT mensuplarınca sahadaki ajan ağı vasıtasıyla sürdürülen hassas çalışmalarda, örgütün, terörist aktarımını ilk etapta Avrupa alanına yaptığı, sonrasında Irak ve Suriye'ye kaydırdığı tespit edildi.
Örgütün aktarım faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda; PKK/KCK mensubu 'Berxwedan Çiyager' kod adlı Mazlum Öztürk'ün, Ağustos 2022'de Türkiye'den Avrupa alanına geçiş yaptığı, burada Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi'nin (KCDK-E) çağrısı kapsamında birçok faaliyete katıldığı, Ekim 2022'de Avrupa Konseyi önünde gerçekleştirilen oturma eylemine de iştirak ettiği, Ocak 2023'te Fransa'dan örgütün kırsal kadrosuna katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladığı ve suikast eğitimleri aldığı öğrenildi.
PKK tarafından, Türkiye'nin etki alanına girmediği düşünülen Irak'ın Süleymaniye şehri kırsalında görevlendirilen Mazlum Öztürk'ün faaliyetleri MİT tarafından deşifre edildi.
Teröristin yeri MİT'in, istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde tespit edildi.
Türkiye'de sansasyonel eylemler yapmak üzere eğitilen terörist, Süleymaniye kırsalında düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
MİT tarafından, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla yürütülen operasyonlar dolayısıyla PKK/KCK'nın yeni kadrolar kazanmak amacıyla alternatif arayışlara girdiği öğrenildi.
Bu kapsamda MİT mensuplarınca sahadaki ajan ağı vasıtasıyla sürdürülen hassas çalışmalarda, örgütün, terörist aktarımını ilk etapta Avrupa Alanı'na yaptığı, sonrasında Irak ve Suriye'ye kaydırdığı tespit edildi.
MSB: 2 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
(27 EYLÜL 2023) Milli Savunma Bakanlığınca yapılan son açıklamda, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
10 AYDA 23 ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
Sadece 2022 yılının ilk 10 ayında PKK/KCK – YPG terör örgütlerinin 23 üst düzey yöneticisi MİT'in gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirdi. Nokta operasyonlar sayesinde terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurulurken, çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme geçmesi engellendi, örgütün hareket kabiliyeti kısıtlandı. Son yıllardaki operasyonlarla bölücü örgütlerin sözde istihbarat gücüne darbe vurularak eylem planlarını deşifre eden MİT, Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan örgüt mensuplarına yönelik yurt dışında nokta operasyonlar düzenledi. PKK'ya yönelik operasyonda sözde üst düzey 82 terörist etkisiz hale getirildi.
İŞTE O LİSTE: 73 TERÖRİSTE ÇİZİK ATILDI
İşte MİT'in 2019 yılından buyana Suriye ve Irak'ta PKK/KCK-YPG'nin üst düzey yöneticilerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda etkisiz hale getirdiği 73 teröristin tam listesi:
PKK/KCK Irak sorumlusu Helmet kod adlı Diyar Garip Muhammed 2019 Kandil.
PKK/KCK Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed 2021 Gare
PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul 2020 Asos.
Kongra-Gel Başkanlık Divanı Üyesi Raperin kod adlı Delal Azizoğlu 2022 Süleymaniye.
PKK/KCK Başkanlık Konseyi Üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan 2018 Gare
PKK/KCK Merkez Komitesi Üyesi Emine Erciyes kod adlı Nazlı Taşpınar 2020 Gare
PKK/KCK Irak/Sincar Sorumlusu Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden 2018 Sincar
PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı 2020 Gare
PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Cemil Amed kod adlı Ezer İrmak 2019 Süleymaniye
PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Demhat kod adlı Seyithan Ayaz 2019 Süleymaniye
PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Doktor Jiyan kod adlı Saliha Kaytar 2019 Kandil
PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Hacer Guyi kod adlı Nazife Bilen 2020 Kandil
PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Dozdar Hamo kod adlı Abduhrehman Hamo 2019 Kandil
HPG Metina Eyaleti Sorumlusu Tekoşer Gever kod adlı Müslih İke 2019 Metina
YJA-Star Gare Eyalet Sorumlusu Gülçiya kod adlı Servet Aydın 2019 Gare
YJA-Star Askeri Konsey üyesi Leyla Agiri kod adlı Filis Arslan 2020 Suriye
YJA-Star Askeri Konsey üyesi Şilan Guyi kod adlı Taybet Bilen 2021 Süleymaniye
PKK/KCK Sözcüsü Serhat Varto kod adlı Emrullah Dursun 2019 Kandil
PKK/KCK Ekonomik Alan Sorumlu Yardımcısı Sinane Sor kod adlı Ali Aktaş 2019 Kandil
HPG Konsey Üyesi, PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye-Saha Genel Sorumlusu Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan 2022 Musul
YJA-Star Gare Eyalet Sorumlusu Tekoşın Batman kod adlı Söylemez Yaşar 2019 Gare
PKK/KCK Apollo Akademiler Sorumlusu Koçero kod adlı Metin Arslan 2019 Sincar
HPG Hakurk Eyalet Sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko 2020 Hakurk
HPG Sincar Eyalet Sorumlusu Sabri Tori kod adlı Yahya Duman 2020 Sincar
PKK/KCK Mahmur Sorumlusu Salih Cizre kod adlı Hasan Adır 2021 Mahmur
KCK Mahmur Genel Sorumlusu Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkur 2021 Mahmur
Pajk Meclis üyesi ve KJK Yürütme Komitesi üyesi Delal Nurhak kod adlı Esme Arat 2019 Kandil
PKK/KJK Koordinasyonu Ayten Amed kod adlı Halide Tarı 2020 Kandil
KCK Irak Sekretaryası Eşbaşkanı Ferhat Derik kod adlı Hüseyin Şibli 2022 Süleymaniye
PKK/KCK – HPG Konsey üyesi Berfin Nurhak kod adlı Hanım Demir 2022 Gare
PKK/KCK-HPG Konsey üyesi Dersim Malatya kod adlı İzzettin İnan 2022 Gare
PKK Yürütme Komitesi üyesi Leyla / Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer 2022 Süleymaniye
HPG Komuta Konseyi üyesi, PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye- Sahası Yürütme Üyesi ve Kerkük Cephesi 1. Derece Sorumlusu Dılhaz Gabar kod adlı Mehmet Doğan 2022 Süleymaniye
YJA-Star Sincar Eyalet Sorumlusu Medya Agit kod adlı Beraat Afşin 2019 Sincar
YBŞ Genel Sorumlusu Zerdeşt Şengali kod adlı Nezar Bapir Murad 2020 Sincar
YBŞ Genel Sorumlusu Seyit kod adlı Hasan Said Hasan 2021 Sincar
PKK-YPG Amude – Derbesiye Eyaleti 1. Derece Sorumlusu Rezzan Cavit kod adlı Yusuf Mamud Rebani 2022 Kamışlı
PKK-YPG Kamışlı Eyalet Sorumlusu Dijvar Silopi kod adlı Muhsin Yağan 2022 Kamışlı
YPJ Kobani Eyalet Sorumlusu Dilar Halep kod adlı Ranya Henan 2022 Kobani
PKK/KCK Adalet Divanı Üyesi Şernas Sterk kod adlı Adnan Bilen 2019 Sincar
PKK/KCK Dış İlişkiler Birimi üyesi Navdar Sinegir kod adlı Mikail Özdemir 2019 Kandil
PKK/KCK NLP Koordinasyon üyesi Doğan kod adlı Erdoğan Ünal 2019 Kandil
PKK-YPG Ayn İsa Genel Sorumlusu Rojhat Karakoçan kod adlı Mehmet Gürbüz 2022 Kobani
YPG Kobani Eyalet Sorumlusu Koçero Batman kod adlı Hasan Demertaş 2022 Suriye
HSM Dış İlişkiler Sorumlusu – TAK Yöneticisi Botan kod adlı Hacı Kurhan 2019 Gare
YPG Kobani Eyalet Sorumlusu Yardımcısı Kendal Ermeni kod adlı Şahin Tekintanğaç 2022 Kobani
PKK-YPG Kobani Eyalet Sorumlusu Yardımcısı Berxwedan Muş kod adlı Erhan Arman 2022 Kobani
Kandil Örgütlenme Sorumlusu Delil Siirt kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk 2021 Kandil
YBŞ Özel Kuvvetler Alay Sorumlusu Azad Ezidi kod adlı Sileman Şemo Yusuf 2022 Musul
PKK/KCK Irak Özsavunma Güçleri Sorumlusu Ulaş Dersim kod adlı Ulaş Doğan 2021 Kandil
PKK/KCK Rel Hakurk Sorumlusu Kör Cudi kod adlı Ekrem Abdullah Ahmet 2019 Hakurk
PKK/KCK Hakurk Genel Gümrük Sorumlusu Kawa Garzan kod adlı Nedim Karakulak 2019 Hakurk
PKK/KCK Sincar Gümrük Sorumlusu Azad Heşet kod adlı İrfan Akcan 2020 Sincar
PKK/KCK Sincar Mali Alan Sorumlusu Cahid Cudi kod adlı Mehmet Salih Azğan 2019 Sincar
Türkiye-Suriye-Irak Aktarım Sorumlusu Demhat Sperti kod adlı Mesut Taşkın 2020 Suriye
Türkiye-Suriye-Irak Aktarım Sorumlusu Brüsk Reşit kod adlı Seyithan Acay 2020 Gabar
PKK/KCK Metina İstihbarat ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Dara Kato kod adlı Ahmet Bal 2020 Metina
PKK/KCK Rel Mensubu Yusuf kod adlı Aslan Kalkan 2019 Hakurk
PKK/KCK Rel Mensubu Dilgeş kod adlı Çengiz Kına 2019 Metina
Medya Savunma Alanları Maliye Sorumlusu Zinar kod adlı Fadıl Ekinci 2020 Zap
Suriye-Irak Aktarım Sorumlusu Zagros Glort kod adlı Selahattin Dede 2021 Dohuk
PKK/KCK HPG Dış İlişkiler Sorumlusu Cevher kod adlı Mehmet Emin Ekinci 2021 Gare
YPG Şehit Çavreş Kadro Tugayı Sorumlusu Halebi/Kobani kod adlı Geli Van 2022 Kobani
PKK/REL Suriye Askeri İstihbaratı Amude, Derbesiye, Tel Tamir Bölge Sorumlusu Hebat Gever kod adlı Süleyman Orhan 2022 Amude
PKK/KCK Ş. Mahir Akademisi Yöneticisi Rezan Amed kod adlı Ümit Tarhan 2022 Gare
PKK-YPG Amude-Derbesiye Eyalet Yürütme Üyesi Kahraman Aydın / Rojvan Van kod adlı Mehmet Aydın 2022 Derbesiye
YPG Çelebiye Alay Sorumlusu Doğan Amanos kod adlı Mehmet Akyol 2022 Suriye
YPG-YPJ Ayn El Arap Savunma Komitesi Eş Başkanı Ronahi Kobani kod adlı Rodina Abdulkadir Muhammed 2022 Kobani
PKK/KCK Doğu Gücü Gümrük Sorumlusu Renas Aydın kod adlı Ömer Aydın 2021 Kandil
YBŞ Genel İstihbarat Sorumlusu Hemid Şengali kod adlı Halil Kasım Hıso 2020 Sincar
PKK-YPG Hebat Derik Akademi Sorumlusu Mıhyedin Gulo 2022 Kamışlı
Darav kod adlı Bedirhan Abi 2022 Sincar
Devran Canfeda kod adlı Murat Gündüz 2019 Kandil
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