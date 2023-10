MİT’ten operasyon! PKK’nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu Müzdelif Taşkın öldürüldü

MİT, DAĞLICA BASKINI PLANLAYICISINI ETKİSİZ HALE GETİRDİ



PKK kırsal kadrolarına 1988 yılında katılan Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın, geçmişten bu yana örgüt adına yaptığı eylemler nedeniyle MİT'in hedef listesine dahil edildi. MİT, Müzdelif Taşkın'ın Irak'tan Suriye'ye geçtiğini tespit etmesinin ardından operasyon için hazırlıklara başladı.



MİT, saha ajanlarına, Müzdelif Taşkın'ı an be an takip etmeleri için talimat verdi. Alınan talimatlar kapsamında Müzdelif Taşkın'a yönelik yapılan takibin raporları saha ajanları tarafından günlük olarak paylaşıldı. MİT tarafından hedefe ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda operasyon kararı alındı. Operasyon için uygun zamanın gelmesiyle birlikte MİT, Suriye/Kamışlı'da yaptığı operasyonla Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın'ı etkisiz hale getirdi.