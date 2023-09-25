Şırnak ve Diyarbakır’da PKK’ya darbe! Kırmızı kategorideki terörist öldürüldü

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda da JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda bir terörist tespit edilerek etkisiz hale getirildi.