Şırnak ve Diyarbakır'da PKK'ya darbe! Kırmızı kategorideki terörist öldürüldü
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda kırmızı ve gri kategorilerde aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı ve gri kategoride aranan 2 teröristin, Şırnak ve Diyarbakır'da etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehitlerin kanının yerde kalmadığını, etkisiz hale getirilen teröristlerin 9 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve 21 güvenlik görevlisinin yaralanması olaylarına katıldıklarını belirtti.
Operasyonu gerçekleştiren emniyet ve jandarma personelini tebrik eden Bakan Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle." ifadelerini kullandı.
OPERASYONA İLİŞKİN BİLGİ
Yerlikaya, Şırnak Güçlükonak ilçesi kırsalında J-SİHA desteğinde Şırnak Jandarma Komutanlığı, JOPER, JÖH ve jandarma komando karma timlerinin katılımıyla "Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" düzenlendiği bilgisini paylaştı.
Operasyon kapsamında "Terörden Arananlar" listesinde kırmızı kategoride aranma kaydı bulunan sözde Botan sorumlusu ve aynı zamanda sözde Gabar eyalet sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Ercan Serhat" kod isimli Reis Gültüran, çıkan çatışmada silahı ile birlikte sağ ele geçirildi.
Teröristin Şırnak'ta 2016-2022 yılları arasında 7 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 20 güvenlik görevlisinin yaralandığı 7 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda da JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda bir terörist tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
Teröristin "Agit Berxwedan" kod isimli Habib Karakoç olduğu ve "Terörden Arananlar" listesinde gri kategoride aranma kaydı bulunduğu belirlendi.
Teröristin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda da Diyarbakır ve Muş'ta 2012-2022 yılları arasında 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığı 6 eyleme katıldığı tespit edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün, nasıl niyet edilir? DİYANET Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir?
- 17-18-19-26-27 Ekim tarihlerine dikkat! Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 7.500 TL'ye ek 5 bin TL ikramiye yatacak mı?
- Neşet Ertaş sözleri ve türküleri | Neşet Ertaş'ın türkülerinden en can alıcı, anlamlı ve güzel sözler...
- SGK-SSK, Bağ-kur'luya 10.332 kök maaş çıktı! Emekliye %50 ek zam+refah payı+seyyanen hesap tablosu! Ekimde +5.000 TL ikramiye! 7.500, 8.000, 8,500 TL...
- Neşet Ertaş ölüm tarihi ne zaman, neden öldü? Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve türküleri...
- Türkiye'de başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?
- Scott Fitzgerald'ın romanından sinemaya uyarlanan "Muhteşem Gatsby" adlı filmde Leonardo Dicaprio'nun canlandırdığı başkarakter Gatsby'nin adı nedir?
- Osmanlı padişahları arasında adının ikincisi olan padişah hangisidir?
- Boksör Sugar Ray Robinson 1947'de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur?
- 1915-2010 arası çekilmiş 400 filmde yer alan 126 kurgusal psikopat karakter üzerine Belçika'da yapılan akademik bir çalışmada, hangisinin diğerinden daha gerçekçi olduğu sonucuna varılmıştır?
- "Ben Roma'ya kök söktüren Kartacalı Hannibal'in ve Roma İmparatorluğu'nu yıkan Fatih Sultan Mehmed'in vefat ettiği yerde doğdum" diyen birinin doğum yeri neresidir?
- SGK SSK Bağkur emeklisine Ekim müjdesi geldi! %50 ek zam öncesi 10.000 TL + 2.000 TL ödeme! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...