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Son dakika: MİT'ten PKK'ya şok operasyon: Mazlum Öztürk Irak'ın Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
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Son dakika: MİT’ten PKK’ya şok operasyon: Mazlum Öztürk Irak’ın Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi

Son dakika... MİT, Türkiye'de sansasyonel eylem yapmak üzere eğitildiği belirlenen PKK/KCK'lı terörist Mazlum Öztürk'ü, Irak'ın Süleymaniye kırsalında operasyonla etkisiz hale getirdi.

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