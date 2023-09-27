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MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Mazlum Öztürk etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 27.09.2023 09:42
Son dakika... MİT, Türkiye'de sansasyonel eylem yapmak üzere eğitildiği belirlenen PKK/KCK'lı terörist Mazlum Öztürk'ü, Irak'ın Süleymaniye kırsalında operasyonla etkisiz hale getirdi.
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