Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Giresun’da! Emekli ve memura zam müjdesi | Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Kandil’den selam geliyor Bay Bay Kemal’e...

Erdoğan, partisinin Giresun Valiliği yanındaki İnönü Caddesi'nde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, alandaki coşkuya dikkati çekerek, 14 Mayıs'ta Giresun'un sandıkları "gümbür gümbür patlatacağına" inandığını söyledi.

"Giresun dün Pontus çetelerine bu vatan topraklarını dar etmişti. İnanıyorum ki Giresun, bugün de Kandil'in şakşakçılarına, FETÖ'nün haşhaşilerine vatan topraklarını dar edecek. Ben biliyorum, sizler ne soğana ne patatese evelallah liderinizi kurban etmezsiniz." diyen Erdoğan, Giresun'un dün Yıldırım'ın, Fatih'in, Yavuz'un emanetini yere düşürmediğini, bugün de şehitlerin, gazilerin, kahramanların emanetlerine sıkı sıkıya sahip çıkacağını belirtti.

Giresun'un geçmişte manda ve himaye planlarını yırtıp çöpe attığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki Giresun, bugün de yeni mandacıları hüsrana uğratarak emperyalistlerin heveslerini kursaklarında bırakacak. Giresun türküsünde, 'Bu benim sevdalığım ancak ölünce biter.' diyor. Evet bizim Giresun'a olan sevdamız, Türkiye'ye olan sevdamız da son nefesimize kadar sürecek. Başları, Abdal Musa Tepesi'nden daha dik olan Giresunlu kardeşlerim, ondan, bundan korkmaz. Yürekleri Karadeniz kadar engin olan Giresunlu kardeşlerim bizden başkasına meyil etmez. Giresun bizimle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle her engeli aşarız, her derdi çözeriz, her meselenin üstesinden geliriz."

"GÜVENLİK BARİYERLERİMİZİ YIKIP ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN KANA VE ATEŞE BOĞARLAR"

14 Mayıs'ın çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sadece sizin oy kullanmanız yeterli değil. Bununla beraber en az bir komşunuzu, eşinizi, dostunuzu sandığa götürerek bize, Cumhur İttifakı'na oy vermesini sağlamanız lazım. Aksi takdirde ne olur biliyor musunuz? Bizim Irak ve Suriye'de tepelerine bindiğimiz, nefes alamaz hale getirdiğimiz teröristler var ya işte onlar gelir yeniden bu ülkenin başına musallat olur. Sadece ülkemize değil milletimizin inancına, değerlerine saldıran FETÖ'cü hainler var ya işte onlar gelir, yeniden çocuklarınızı ellerinizden alır. Zorlu bir mücadelenin ardından ayaklarını ülkemizden kestiğimiz emperyalistler var ya işte onlar gelir, bizi yeniden kendilerine bağımlı kılar. Bunu nasıl mı yaparlar? Karadeniz'de bulduğumuz gazın vanasını kapatırlar, Gabar'da bulduğumuz petrolün çıktığı kuyuların üzerine geçmişte olduğu gibi beton dökerler. Sınırlarımızın ötesinden başlattığımız güvenlik bariyerlerimizi yıkıp şehirlerimizi yeniden kana ve ateşe boğarlar."

"KÜRT KARDEŞLERİM, KANDİL'DEKİLERE BAKIP DA SAKIN YANLIŞ YOLA GİTMESİNLER"

"Şu anda cezaevinde olan Selo var ya, Diyarbakır'da Kürt kardeşlerimi sokağa döktü, arabalarla üzerlerinden geçtiler." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi ne diyor bunlar? Bay bay Kemal 'Gelince onu çıkaracağız, Selo ne yaptı?' diyor. Daha ne yapacak? 51 Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. Utanmadan, sıkılmadan bizim Yasin Börü evladımızı şehit ettiler. Şimdi de diyorlar ki bunun suçu ne? Daha ne olacak bay bay Kemal. İşte bakın, Kandil'den selam geliyor bay bay Kemal'e. Ne diyor? 'Desteğimiz onunla.' Ya bu Kandil'dekiler, Kürt kardeşlerimi tenzih ediyorum, Kürt kardeşlerimle bunların benzer yanı yok. Hiç alakası yok. Ama bunların dini, ezanı, kitabı yok. Bunlar kitapsız. Benim Giresunlu kardeşlerim bunların önünü açar mı? Ama Kürt kardeşlerim bu Kandil'dekilere bakıp da sakın yanlış yola gitmesinler."

Erdoğan, gelecek günlerde Van'a gideceğini, orada yapacağı konuşmada da bu konuları işleyeceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürt kardeşlerimi çok aldattılar, hala da aldatıyorlar. Bu oyunu, 14 Mayıs'ta bozmaya var mıyız? Ben size inanıyorum. Savunma sanayisindeki işe yarar ürünlerimize el koyacaklarmış, bütün çalışmaları akamete uğratacaklarmış. İşte görüyorsunuz. İstanbul'da, Atatürk Havalimanı'ndaki ülkemizin adeta teknoloji vitrini haline gelen Teknofest'i hazmedebildiler mi? Şimdiden aynı yeri Amerikalı şirketlere devretme sözü veriyorlarmış. Ya sizin o Amerika'dan görüştüğünüz kişilerle ben 15 sene önce görüştüm. 'Biz Türkiye'de yatırım yapmak istiyoruz' dediler. 'Gelin, yapın, ne istiyorsanız sizlere vereceğim.' dedim. 15 yıl oldu, gelmediler. Niye? Bunlar vatansever, milliyetperver değil. Bunlar Türkiye'ye gelip de bu tür yatırımlara girmezler. Burada, bu yatırımları yapanlar zaten ortada. İşte, İHA'ları, SİHA'ları, Kızılelma'yı, Akıncı'yı yapan Baykar. Bu milletin öz evlatlarıyla onları mukayese edemeyiz."

"LONDRA'DAN TEFECİLER, BUNLARA 300 MİLYAR DOLAR VERECEKMİŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin, ekonomide büyük mücadeleler ve fedakarlıklar sonunda kurdukları yerli ve milli modeli yıkıp ülkeyi tekrar tefecilerin at koşturduğu bir yer haline getireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İngiltere'den, Londra'dan tefeciler bunlara 300 milyar dolar verecekmiş. İnanıyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Giresun'a gelmiş. Böyle utanmazlık olmaz. Fındığa, 4 dolar zam verecekmiş. Bugüne kadar nereyeydiniz, niye bugüne kadar vermediniz? Çayı anlamaz, fındığı görse tanımaz ama bol bol yalanı söyler. Bu konuda üzerine yok. Allah bunlara fırsat vermesin. İnşallah 14 Mayıs'ta sizler de bunlara fırsat vermeyeceksiniz."