Başkan Erdoğan’dan deprem bölgesinde Türkiye Yüzyılı vurgusu: Asırlarca oynanan oyunları çöpe atma vakti





"SAMANDAĞI'NA 17 BİN 331 KONUT"

Erdoğan, Samandağı ilçesine 17 bin 331 kalıcı konut inşa edileceğini belirterek, "Biz kalıcı konutların yapılması için hemen kolları sıvadık. Yer tespiti yapılan, zemin ve etüt çalışmaları biten yerlerde süratle temelleri atıp işe başladık. Orta hasırlıların da dahil edilmesiyle yaklaşık 650 bin konut ihtiyacımızın olduğunu gördük. Acil ihtiyaç olan 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını 1 yıl içerisinde bitirecek bir planlamayla yolumuza devam ediyoruz. Samandağı'nda inşa edeceğimiz konut sayısı 17 bin 331'dir. İnsanlarımızın tamamını sağlam, güvenli, huzurlu konutlara kavuşturana kadar inşa ve ihya faaliyetlerini sürdüreceğiz. Geçmişte bu konuda yaşadığımız zorlukların bir daha tekerrür etmemesi için gereken adımları da ilk fırsatta atacağız. Tüm bu faaliyetlerde, depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay ve ilçeleri önceliklerimizin en başında yer alacaktır." dedi.



"6 ŞUBAT SINAMASINDAN ANLIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"

Erdoğan, Türkiye'nin 6 Şubat sınamasından anlının akıyla çıktığının altını çizerek, "Afetler aynı zamanda milletlerin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, dayanışmasını, kabiliyetini, dirayetini test ettiği sınamalardır. Hamdolsun Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamasından anlının akıyla çıkmıştır. Her dönemde görülebilecek birkaç kötü hadise, kötü ses, provokasyon girişimi dışında kalplerimizi de, ellerimizi de birleştirerek yaşadığımız felaketin yaralarını sardık. Yönümüzü tekrar ortak geleceğimize döndük. Güçlü bir devletin kıvançta ve tasada ortaklaşabilen bir milletin önemi böyle dönemlerde daha iyi anlaşılıyor." dedi.



"ASIRLARDIR OYNANAN OYUNLARI ÇÖPE ATMANIN VAKTİ GELDİ"

Erdoğan, asırlardır coğrafyamızda oynanan oyunları çöpe atmanın vaktinin geldiğini belirterek, "İlk asrını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bize sunduğu güven, huzur ve refah çatısına daha sıkı sahip çıkmalıyız. Yaşadığımız onca felaket ve saldırıya rağmen geleceğimize umutla bakmamız için sayısız sebebimiz var. Buna karşılık bizi farklılıklarımız üzerinden birbirimize düşürmek isteyenlerde her zamankinden daha büyük bir hırsla üzerimize geliyor. Milletçe bin yıllık kardeşliğimizden aldığımız güçle bu tuzakların hepsini de bozacak dirayete hamdolsun sahibiz. Coğrafyamızda asırlardır oynanan oyunları artık çöpe atma kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir." diye konuştu.

"GEREKLİ TALİMATI VERECEĞİM"

Başkan Erdoğan, bölgenin temiz su ihtiyacı için Karaçay Barajı ile ilgili talimat vereceğini açıkladı. Erdoğan, "Az önce bir kardeşimin burada Karaçay Barajı'nın tamamlanmasıyla ilgili talebi oldu. Gerekli talimatı döner dönmez DSİ'den sorumlu bakanım Vahit Bey'e vereceğim, inşallah sonu hayrolur. Sağolun, varolun." dedi.