Başkan Erdoğan’dan deprem bölgesinde Türkiye Yüzyılı vurgusu: Asırlarca oynanan oyunları çöpe atma vakti

FİTNE VE FESAT UYARISI

Başkan Erdoğan, fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asılmamasını isteyerek şunları söyledi: "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize halel getirerek bizi deprem yaralarını sarma çabalarımızdan uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyin. Unutmayınız her şey gelir geçer, geride sadece sizlerin ve evlatlarınızın geleceğinin teminatı olan hayatınız, eviniz, işiniz, huzurunuz kalır. İskenderun'da biliyorsunuz, oralarda da kruvazör gemisi getirmek suretiyle vatandaşlarımızı oralarda insani bir şekilde şu anda iskan sahibi yaptık. Onun yanında enerji üretimi yapan 2 ayrı gemiyi yine o bölgeye çektik ve orada sadece kamara sistemi değil aynı zamanda eğitim-öğretimi de yapmak suretiyle onu da hizmete aldık. Bütün mesele bir an önce vatandaşlarımızı şu endişelerinden kurtaralım ve buralarda onları en güzel şekilde yemesi, içmesi, yatması, kalkması her şeyiyle burada onlara da o imkanı da sağlamış olduk ve şu anda bu süreci de devam ettiriyoruz. İşte bunun için çalışıyor, mücadele ediyoruz."

