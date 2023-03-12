Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde Türkiye Yüzyılı vurgusu: Asırlarca oynanan oyunları çöpe atma vakti
Son dakika haberi | Deprem bölgesine 3'üncü kez ziyaret düzenleyen Başkan Erdoğan, "Asrın felaketi"nden en çok etkilenen bölge olan Hatay'da incelemelerde bulundu. Bölgede önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, konuşmasında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı. Başkan Erdoğan, "Coğrafyamızda asırlardır oynanan oyunları artık çöpe atma kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca bölgede bulunan Karaçay Barajı ile ilgili de yetkililere talimat vereceğini açıkladı. Başkan Erdoğan daha sonra Defne ilçesinde bulunan konteyner sahra hastanesini ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Coğrafyamızda asırlardır oynanan oyunları artık çöpe atma kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle birlikte Hatay'ın Samandağ ilçesinde incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmaya, "Ülke olarak 6 Şubat tarihinde yaşadığımız daha sonrasında da binlerce sarsıntıyla devam eden depremler için sizlere geçmiş olsun diyorum. Deprem de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." sözleri ile başlayarak ölen vatandaşlarımız için herkesten Fatiha suresini okumalarını istedi.
Başkan Erdoğan, depremin hemen ardından yapılanlara değinerek, "Geniş bir alanda etkisi hissedilen bu afetin en çok yıkıma ve can kaybına yol açtığı şehrimiz Hatay'dır. Antakya'da Samandağ kadar pek çok ilçemizi derinden sarsan afetin boyutlarını anlatmaya kelimeler kafi gelmiyor. Asrın felaketi olarak tanımlanan bu depremin aynı zamanda zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü günlerde olması sıkıntılarımızı daha da arttırdı. Pisti zarar gören Hatay Havalimanı'nın uçuşa kapanması, yolların hasar görmesi, ilk günlerde haberleşmenin güçlükle yapılabilmesi ilave sorunlar olarak karşımıza çıktı. Buna rağmen devlet ve millet olarak afetin ilk anından itibaren Hatay'a ve tüm deprem bölgesine ulaşmak için canla başla gayret ettik. Şehirdeki kamu görevlilerimizden çalışabilecek durumda olanlar zaten hemen işlerinin başına koştular. Diğer yerlerden buraya ulaşmak için yola çıkan ekiplerimizde epeyce bir mücadelenin ardından birer ikişer Hatay'a geldiler. Yıkılan bina sayısının fazla arama kurtarma personeli sayısının sınırlı olması sebebiyle ekiplerimiz adeta vakitle yarışarak müdahaleleri yürüttü. AFAD'tan madencilerimize belediyelerimizden sivil toplum kuruluşlarına kadar kendi personelimiz ve uluslararası ekiplerle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir arama kurtarma sayısı olan 35 bin kişiye ulaştık. Bu ekiplerin yarısı Hatay'da görev yaptı. Diğer destek personelleriyle 271 bin görevli deprem bölgesinde çalıştı. Gönüllüler ve sivil toplum kuruluşu mensuplarıyla yaklaşık yarım milyon insanımız depremzedelerimizin yardımına koştu. Depremde yıkılan her yerleşim yerini üçer beşer belediyemize âdeta zimmetleyerek onların alt yapılarını ve güçlerini burada değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
"KİMSE ŞÜPHE ETMESİN"
Başkan Erdoğan, tüm imkanların seferber edildiğinden kimsenin şüphe etmemesini isteyerek, "Ülkemizin dört bir yanından ihtiyaç duyulan tüm aracı gereci cihazı da bölgeye getirdik. Ancak tüm çabalara rağmen ilk günlerde vaktinde yetişemediğimiz yerler oldu. Afet bölgesinin genişliğine ve yıkımın büyüklüğüne rağmen devletin ve milletin tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber edildiğinden kimse şüphe etmesin." dedi.
"SAMANDAĞI'NA 17 BİN 331 KONUT"
Erdoğan, Samandağı ilçesine 17 bin 331 kalıcı konut inşa edileceğini belirterek, "Biz kalıcı konutların yapılması için hemen kolları sıvadık. Yer tespiti yapılan, zemin ve etüt çalışmaları biten yerlerde süratle temelleri atıp işe başladık. Orta hasırlıların da dahil edilmesiyle yaklaşık 650 bin konut ihtiyacımızın olduğunu gördük. Acil ihtiyaç olan 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını 1 yıl içerisinde bitirecek bir planlamayla yolumuza devam ediyoruz. Samandağı'nda inşa edeceğimiz konut sayısı 17 bin 331'dir. İnsanlarımızın tamamını sağlam, güvenli, huzurlu konutlara kavuşturana kadar inşa ve ihya faaliyetlerini sürdüreceğiz. Geçmişte bu konuda yaşadığımız zorlukların bir daha tekerrür etmemesi için gereken adımları da ilk fırsatta atacağız. Tüm bu faaliyetlerde, depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay ve ilçeleri önceliklerimizin en başında yer alacaktır." dedi.
"6 ŞUBAT SINAMASINDAN ANLIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"
Erdoğan, Türkiye'nin 6 Şubat sınamasından anlının akıyla çıktığının altını çizerek, "Afetler aynı zamanda milletlerin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, dayanışmasını, kabiliyetini, dirayetini test ettiği sınamalardır. Hamdolsun Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamasından anlının akıyla çıkmıştır. Her dönemde görülebilecek birkaç kötü hadise, kötü ses, provokasyon girişimi dışında kalplerimizi de, ellerimizi de birleştirerek yaşadığımız felaketin yaralarını sardık. Yönümüzü tekrar ortak geleceğimize döndük. Güçlü bir devletin kıvançta ve tasada ortaklaşabilen bir milletin önemi böyle dönemlerde daha iyi anlaşılıyor." dedi.
"ASIRLARDIR OYNANAN OYUNLARI ÇÖPE ATMANIN VAKTİ GELDİ"
Erdoğan, asırlardır coğrafyamızda oynanan oyunları çöpe atmanın vaktinin geldiğini belirterek, "İlk asrını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bize sunduğu güven, huzur ve refah çatısına daha sıkı sahip çıkmalıyız. Yaşadığımız onca felaket ve saldırıya rağmen geleceğimize umutla bakmamız için sayısız sebebimiz var. Buna karşılık bizi farklılıklarımız üzerinden birbirimize düşürmek isteyenlerde her zamankinden daha büyük bir hırsla üzerimize geliyor. Milletçe bin yıllık kardeşliğimizden aldığımız güçle bu tuzakların hepsini de bozacak dirayete hamdolsun sahibiz. Coğrafyamızda asırlardır oynanan oyunları artık çöpe atma kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir." diye konuştu.
"GEREKLİ TALİMATI VERECEĞİM"
Başkan Erdoğan, bölgenin temiz su ihtiyacı için Karaçay Barajı ile ilgili talimat vereceğini açıkladı. Erdoğan, "Az önce bir kardeşimin burada Karaçay Barajı'nın tamamlanmasıyla ilgili talebi oldu. Gerekli talimatı döner dönmez DSİ'den sorumlu bakanım Vahit Bey'e vereceğim, inşallah sonu hayrolur. Sağolun, varolun." dedi.
KONTEYNER SAHRA HASTANESİNDE İNCELEME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merkez Defne ilçesinde kurulan konteyner sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. Sahra hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Başkan Erdoğan daha sonra açıklamalarda bulundu.
"HATAY EN ÇOK YIKIMI YAŞADIĞIMIZ YER"
Dünyada bu kadar geniş bir alanda bu kadar yıkıma yol açan deprem sayısının pek az olduğunu anlatan Başkan Erdoğan, "Türkiye, coğrafyasının eşsiz güzellikleri ve cömert imkanları yanında bu tür mihnetlerini de yüklenmek zorunda olan bir ülkedir. Ülkemizi afetlere hazırlamak içim yürüttüğümüz çalışmalar geçmişteki ihmallerin ve eksiklerin yol açtığı sıkıntılar sebebiyle maalesef arzu ettiğimiz hızda ilerleyemiyor. İnşallah millet ve devlet olarak 6 Şubat depremlerinden çıkardığımız dersler ışığında bu hazırlıkları daha süratli ve etkin şekilde yürüteceğiz. Hatay bu deprem afetinden en çok yıkımı yaşadığımız, en çok can kaybına uğradığımız yerdir. Tarih boyunca insanlığın en gözde yerleşim yerlerinden biri olan Defnemiz de bu afette büyük yara aldı. Kahramanmaraş merkezli afetlerden yaklaşık 2 hafta sonra 20 Şubat'ta Defne merkezli yaşanan 6.5 büyüklüğündeki deprem, ilçemizdeki yıkımı daha da artırdı. Depremin ilk günlerindeki kötü hava şartları, hasar gören altyapı, kapanan yollar ve diğer sebeplerle çalışmalar çok büyük zorlukla yürütülebildi. Önümüze çıkan engelleri azim ve kararlılıkla aşarak, birkaç gün içerisinde Hatay'da arama kurtarmadan, yardım çalışmalarına kadar tüm faaliyetleri düzene koyduk. Biz de depremin 3'üncü günü Hatay'a ilk ziyareti yaparak durumu yerinde gördük ve gereken talimatları verdik. Bugün 3'üncü defa Hatay'ı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları adım adım takip ediyoruz ve Cumhur İttifakı olarak Devlet Bahçeli ile birlikte tekrar buradayız. İnşallah bundan sonra da hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz" dedi.
DEFNE'YE 26 BİN 261 KONUT
Artık enkazları kaldırma ve yeni binaları inşa etme safhasına gelindiğini kaydeden Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Yıkılan her binayı yeniden yaparak tek bir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde bu süreci tamamlayacağız. Allah'ın izniyle 1 yıl içerisinde Hatay'ı ve ilçelerini ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Kalıcı konutları yapmaya başlarken gezici ve geçici barınma sorunlarını da ihmal etmiyoruz. İlk etapta çadırlarla bu sıkıntıyı çözme yoluna gittik. Şimdi konteyner kentler kuruyoruz. Ziyaret ettiğimiz sahra hastanemiz de konteyner sistemiyle yapılmıştır. İnşallah kısa bir süre içerisinde sadece Hatay'da 30 bin konteyneri hizmete alacağız. Kardeş ülke Katar'ın hibe ettiği 10 bin konteynerin de büyük bölümünü Hatay'a kuracağız. Bunlardan bir kısmı Antakya'da faaliyete geçti. Amacımız insanlarımıza kalıcı konutları yapılana kadar nispeten daha insani şartlarda barınma imkanı sunmaktır. Şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyası için kolları hemen sıvadık. 1 yıl içerisinde konut ve köy evi olarak 319 bin haneyi inşa ederek insanlarımızın içine taşınmasını sağlayacağız.
Sadece Defne'de yapacağımız konut sayısı 26 bin 261'dir. Mevcut tespitlere göre deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle bunların hepsini de inşa ve ihya faaliyetlerini yaparak bu büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini tümüyle sileceğiz. Kaybettiğimiz insanlarımızı geri getiremeyiz ama yıkılan her şeyi daha iyisiyle daha güvenlisiyle daha gelişmişiyle yerine koymamız mümkündür. İktidarımız bunu yapmaya muktedirdir. Bugüne kadar birçok depremde biz bunları ispatladık. Bunu Van'da aynen ispatladık, Elazığ, Malatya, Bingöl, buralarda ispatladık. Hatta İzmir'de olan depremde ispatladık. Birçok sel afetinde Antalya, Manavgat, Muğla oralardaki sel afetlerinde yine bunları ispatlamış bir iktidarız. Bunlardan yılmıyoruz ve bunu da yine aynı şekilde inşallah 1 yıl içerisinde başaracağız. 1 yıl içinde kalıcı konutlarınıza geçmenin sevincini de burada yine beraber yaşayacağız."
FİTNE VE FESAT UYARISI
Başkan Erdoğan, fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asılmamasını isteyerek şunları söyledi: "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize halel getirerek bizi deprem yaralarını sarma çabalarımızdan uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyin. Unutmayınız her şey gelir geçer, geride sadece sizlerin ve evlatlarınızın geleceğinin teminatı olan hayatınız, eviniz, işiniz, huzurunuz kalır. İskenderun'da biliyorsunuz, oralarda da kruvazör gemisi getirmek suretiyle vatandaşlarımızı oralarda insani bir şekilde şu anda iskan sahibi yaptık. Onun yanında enerji üretimi yapan 2 ayrı gemiyi yine o bölgeye çektik ve orada sadece kamara sistemi değil aynı zamanda eğitim-öğretimi de yapmak suretiyle onu da hizmete aldık. Bütün mesele bir an önce vatandaşlarımızı şu endişelerinden kurtaralım ve buralarda onları en güzel şekilde yemesi, içmesi, yatması, kalkması her şeyiyle burada onlara da o imkanı da sağlamış olduk ve şu anda bu süreci de devam ettiriyoruz. İşte bunun için çalışıyor, mücadele ediyoruz."
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