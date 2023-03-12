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Başkan Erdoğan'dan Karaçay Barajı açıklaması: Gerekli talimatı döner dönmez DSİ'den sorumlu bakanım Vahit Bey'e vereceğim

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2023 19:18
Başkan Erdoğan beraberindekilerle birlikte Hatay Samandağ'a geçerek muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda, ''Az önce bir kardeşimin burada Karaçay Barajı'nın tamamlanmasıyla ilgili talebi oldu. Gerekli talimatı döner dönmez DSİ'den sorumlu bakanım Vahit Bey'e vereceğim, inşallah sonu hayrolur. Sağolun, varolun.'' dedi.
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