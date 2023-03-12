Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürdü. Cumhur İttifakı üyesi MHP lideri Devlet Bahçeli de Başkan Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan, ilk olarak Hatay Kırıkhan'daki çadır kentte önemli açıklamalarda bulundu. "Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız" diyen Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında "Sabah yalan akşam yalan. İşi gücü yalan." dedi. Başkan Erdoğan daha sonra beraberindekilerle birlikte Hatay Samandağ'a geçerek muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda "Tüm kurumlarımızın personelini, araçlarımızı depremzedeler için harekete geçirdik. Milletimiz tek yürek oldu." dedi.