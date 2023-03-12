12 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız

Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2023 19:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürdü. Cumhur İttifakı üyesi MHP lideri Devlet Bahçeli de Başkan Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan, ilk olarak Hatay Kırıkhan'daki çadır kentte önemli açıklamalarda bulundu. "Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız" diyen Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında "Sabah yalan akşam yalan. İşi gücü yalan." dedi. Başkan Erdoğan daha sonra beraberindekilerle birlikte Hatay Samandağ'a geçerek muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda "Tüm kurumlarımızın personelini, araçlarımızı depremzedeler için harekete geçirdik. Milletimiz tek yürek oldu." dedi.
’’Hatay’ı asla yalnız bırakmayacağız’’
''Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız''
CHP’den ’ölülere oy kullandıracaklar’ skandalı
CHP'den 'ölülere oy kullandıracaklar' skandalı
İstiklal Marşı 102 yaşında
İstiklal Marşı 102 yaşında
Başkan Erdoğan afet bölgesinde
Başkan Erdoğan afet bölgesinde
Bahçeli’den önemli açıklamalar
Bahçeli'den önemli açıklamalar
12 Mart’ta neler yaşandı?
12 Mart'ta neler yaşandı?
Adana’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Adana’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Ali Haydar Varank vefat etti
Ali Haydar Varank vefat etti
Başkan Erdoğan’a teşekkür
Başkan Erdoğan'a teşekkür
Defne’ye 54 yataklı konteyner hastane
Defne’ye 54 yataklı konteyner hastane
12 Mart Muhtırası’nın 52. yıl dönümü
12 Mart Muhtırası’nın 52. yıl dönümü
PKK’dan altılı koalisyona destek!
PKK'dan altılı koalisyona destek!
Daha Fazla Video Göster