AK Parti başörtüsü düzenlemesi için Meclis’teki partilerle görüşecek! Başkan Erdoğan sinyali vermişti

Başkan Erdoğan, "Milletimizle paylaşmak istediğim bir diğer husus şudur; CHP tarafından gündeme taşınan başörtüsü konusunu kökünden çözme irademizin bir takipçisiyiz. Şayet bu teklif Meclis Genel Kurulu'nda 400'ün üzerinde bir sayıyla kabul edilirse önümüze gelen değişikliği onaylarız. Ama 400'ün altında bir sayıyla çıkarsa referanduma götürmemiz gerekiyor." dedi.