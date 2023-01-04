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AK Parti başörtüsü düzenlemesi için Meclis'teki partilerle görüşecek! Başkan Erdoğan sinyali vermişti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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AK Parti başörtüsü düzenlemesi için Meclis’teki partilerle görüşecek! Başkan Erdoğan sinyali vermişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında "CHP tarafından gündeme taşınan başörtüsü konusunu kökünden çözme irademizin bir takipçisiyiz." şeklinde konuşmuştu. Çalışmalarına devam eden AK Parti, başörtüsü düzenlemesi için 2. kez Meclis'te grubu olan siyasi partilerle görüşecek.

AK Parti, başörtüsü düzenlemesi ve ailenin korunmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere 2'nci kez Meclis'te grubu olan siyasi partileri ziyaret edecek.

AK Parti, anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesi ile ailenin korunmasını ve çocuk haklarını düzenleyen 41'inci maddesinde değişiklik öngören kanun teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor.

AK Parti heyetinin gelecek hafta muhalefet partilerinden randevu isteyerek, sonraki hafta da ziyaretlere başlaması bekleniyor.

Anayasa değişikliği teklifi komisyon gündemine alınmadan önce muhalefetin görüşünü alacak olan AK Parti, komisyon aşamasında katkılarını soracak ve Meclis görüşmelerinde 'evet' oyu verilmesi için destek isteyecek.

BAŞKAN ERDOĞAN GRUP TOPLANTISINDA NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Milletimizle paylaşmak istediğim bir diğer husus şudur; CHP tarafından gündeme taşınan başörtüsü konusunu kökünden çözme irademizin bir takipçisiyiz. Şayet bu teklif Meclis Genel Kurulu'nda 400'ün üzerinde bir sayıyla kabul edilirse önümüze gelen değişikliği onaylarız. Ama 400'ün altında bir sayıyla çıkarsa referanduma götürmemiz gerekiyor." dedi.

"Böyle bir durum oluşursa milletimizin hakemliğine gitmekten çekinmeyiz." diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye'de 'yapılamaz' denilen ne varsa hepsini insanımıza sunmuş olmanın mutluluğu içindeyiz. Bizde şov, göz boyama olmaz. Bizde sadece yaptıklarımız ve yapacaklarımız vardır." şeklinde konuştu.

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