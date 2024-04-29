Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist İstanbul Beykoz’da yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesasından yaptığı açıklamada, "DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-32" operasyonuyla DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edilen K.A. aynı işyerinde kalan M.H. Beykoz'da yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; K.A.'nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği tespit edildi. Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı anlaşılan kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte kimyasal (patlayıcı) maddeler olduğu anlaşıldı" dedi.