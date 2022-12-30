Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na başörtüsü çağrısı

İlahiyatlıların tüm üniversitelere başarılı olarak dağılmalarını istiyoruz.

Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bu yoldan ayrılamayız.

Vakıf ve derneklerimiz hayırda yarışırken, kesinlikle tefrikaya düşmemeli, mutlaka dayanışma içinde hareket etmelidir.

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"ŞİMDİ 1 MİLYON 300 BİN ÖĞRENCİ VAR"

Ahde vefanız ve sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sene 3.kez düzenlenen gençlik buluşmasının ülkemiz, milletimiz ve ilahiyat camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdi 1 milyon 300 bin öğrenci var. İmam hatiplerden tüm üniversitelere başarı oranları yüksek olarak dağılmalarını istiyoruz. Siyasette de, sosyal hayatta da zaferin parolası uhuvvettir vahdettir.

İlahiyatçı gençlerimizi bir araya gelmesini çok çok gerekli buluyorum. İlahiyat yıldızları ödülünü de takdim edeceğiz. Buradaki her bir genç kardeşimizin başarısını Türkiye Yüzyılı yolunda bir meşale olarak görüyoruz. Vatana, millete, ümmete hayırlı fertler yetiştirme çabasında olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Gelecekte de ülkemizin tüm gençlerinin yanında olmayı sürdüreceğiz. İlahiyat fakülteleri sıradan yükseköğretim kurumları değildir. İlahiyatlar da ülkemizin belli dönemlerine ayna tutan müesseselerdir.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DAYANIŞMA MESAJI

Türkiye İlahiyatlar Derneği kuruluşundan bu yana geçen 5 yıllık sürede önemli hizmetlere imza atıyor. Türkiye'de farklı illerde okuyan ilahiyat öğrencileri arasında birliğin tesisi, işbirliğin artırılması yönünde gösterildiği gayretler dolayısıyla derneğimizi tebrik ediyorum. Hep söylediğimiz gibi siyasette de, sivil toplumda, sosyal hayatta zaferin parolası uhuvvettir, vahdettir. Mesele asla sayı değildir. Asıl güç niteliktedir, kalitededir. Asıl etki mücadeleyi örgütlü bir şekilde yürütmekle sağlanır. Bunun için birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bu emri ilahinin bize işaret ettiği yoldan asla ayrılamayız. Vakıf ve derneklerimiz hayırda yarışırken kesinlikle dayanışma içinde hareket etmelidir.

"İLAHİYAT FAKÜLTELERİ KESİNLİKLE SIRADAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEĞİLDİR"

Gençlerimize ufuk ve vizyon kazandıran çalışmalara sahip çıkmak en öncelikli vazifemizdir. Gelecekte de sizlerle beraber ülkemizin tüm gençlerinin yanında olmayı sürdüreceğiz. İlahiyat fakülteleri tarihi, misyonu ve serencamı itibarıyla kesinlikle sıradan yükseköğretim kurumları değildir. İmam hatipler gibi ilahiyatlar da ülkemizin belli dönemlerine ayna tutan müesseselerdir. Modern anlamıyla üniversite bünyesinde açılan ilk ilahiyat fakültesi Ulumu Aliyeyi Diniye şubesidir. Zamanla şubenin ismi ve müfredatı değişmiş, kapatılmadan önce Süleymaniye Medresesi olarak hizmet vermiştir.

"ZİNCİRLERİN KIRILMASI ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇMEKLE MÜMKÜN OLDU"

Tek parti zihniyetinin Türkiye'nin üzerine adeta karabasan gibi çöktüğü dönemin milletin hafızasında çok derin yaralar açtığı hakikattir. Üstad Necip Fazıl tarihimizin bu safhasını Allah ve ahlak demenin yasak olduğu yıllar olarak anlatıyor. İmam hatiplerin mazisi gassal yetiştirmiş okullara dayanıyor. Bu korkunç yıllarda diğer ilmi faaliyetler gibi ilahiyat eğitimi de verilemedi. 'Sadece gassal yetiştireceksin' oradan geliyoruz. Benim imam hatipteki hocam 'siz ölü yıkamak için mi buraya geldiniz' diyordu. Bizim nereye gideceğimizin farkında değildi. Elhamdülillah nereden nereye? İlahiyat fakültesi kapılarındaki zincirlerin kırılması çok partili hayata geçmekle mümkün oldu.

"28 ŞUBAT KARANLIĞINA BİZ SON VERDİK"

Ben kızımı İstanbul'dan Trabzon'a gönderdim. Oradaki imam hatip lisesinin müdürü, 'gönder buraya' dedi. Elhamdülillah bunların hepsi mazi oldu. Şimdi artık hep ileri. Daha sonra vesayet süreçlerinde sıkıntılara maruz kaldık. 28 Şubat zihniyeti imam hatipler ve meslek liseleriyle birlikte ilahiyat fakültelerini hedef almıştır. Dini eğitim veren kurumlara tesettürle girmek mümkün olmamıştır, düşünebiliyor musunuz?

28 Şubat'ın canlı şahitleri o meş'um günlerde yaşanan hukuksuzlukları, adaletsizlikleri ve hak gasplarını çok iyi hatırlıyor. Milletimizin evlatlarına yapılan zulümlerini yakinen biliyoruz. Rabbim bir kez daha bu milleti tek parti faşizmine bırakmasın diyoruz. 1000 yıl sürecek denilen 28 Şubat karanlığına 3 Kasım seçimlerine hamdolsun hep birlikte son verdik. Merkezinde demokrasinin, özgürlüklerin ve adaletin olduğu dönemi başlattık. Türkiye'de sessiz bir devrimi gerçekleştirdik. İkna odalarının kaldırılması, katsayı adaletsizliğine son verilmesine kadar her alanda tarihi nitelikte adımlar attık.

KILIÇDAROĞLU'NA BAŞÖRTÜSÜ ÇAĞRISI

Ana muhalefet başörtüsü konusunda samimiyse gelsin anayasal düzenleme yapalım. Teklifimizi Meclis'e sunduk. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz. Biz bir daha sokulmak istemiyoruz. Çalışmak, üretmek, kendini gerçekleştirmek, ülkemize ve milletimize hizmet etmeyenler için devletimizin bütün imkanlarını seferber ediyoruz.

"AİLE MÜESSESİNİ DE BU ANAYASA METNİNE İNŞALLAH KOYACAĞIZ"

Son haftalarda şahit olduğumuz kimi olaylar bize tek parti zihniyetinin halen pusuda olduğunu göstermiştir. Diyarbakır Anneleri'ni görmediler. LGBT denilen marjinal akımların sapıklıklarına alet edilen 3-5 yaşındaki çocuklarla ilgili hiçbir tepki göstermediler. Muhalefet partilerinde ortaya çıkan skandallar karşısında kıllarını bile kıpırdatmadılar. Şehit bacısına küfredenlerle ilgili tek bir kınama cümlesi kurmadılar. PKK'lı alçakların canice katlettiği kadın öğretmenlerimiz, bebeklerimizle ilgili tek bir eleştiri dile getirmediler. Meclis kürsüsünden alçakça iftiralarla vakıflarımızı, derneklerimizi tehdit edenler bu tavırlarıyla asıl niyetlerini deşifre etmişlerdir. Aile müessesini de bu anayasa metnine inşallah koyacağız. Gereken çoğunluk sağlanamazsa elbette son sözü yine milletimiz söyleyecektir.