13 ilde çalışmalar başlıyor! Başkan Erdoğan: Karadeniz'de sel riski azalacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AFAD – DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Karadeniz'de sel riskinin azaltılması için 13 ilde çalışmaların başladığını vurgularken kentsel dönüşümün de bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Deprem bölgesinde her ay 10-15 bin konut teslim etmeyi hedeflediklerini söyleyen Erdoğan "Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek" dedi. İstanbul Küçükçekmece'deki kazı çalışmasında çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmesine de değinen Başkan Erdoğan "İstanbul'un göbeğinde çok basit önlemler alınmadı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AFAD – DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
TEKNİK KAPASİTE BÜYÜYOR
İçişleri ve Tarım Bakanlıklarımızın yöneticileri, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. AFAD - DSİ iş birliği ile kritik bir adım daha atıyoruz. Devletimizin ilgili kurumlarının sel öncesi ve sonrası için teknik kapasitesini güçlendiriyoruz.
RİSKİ AZALTMAK ELİMİZDE
Protokol her iki kurumun etkinliğini artıracak. İş makinelerinin devir teslimini gerçekleştiriyoruz. Ekskavatör sayısı böylelikle 816'ya ulaşacak. Heyelan riski yüksek yerlerde görev yapacaklar. Öncelikle senelerce yaşadığımız sel, heyelan afetlerinin önüne geçeceğiz. Yoğun yağış dönemi başlamadan tedbirleri hayata geçireceğiz. Depremler, seller, yangınlar gibi olayların önüne geçemeyiz ama yol açacağı hasarları en aza indirmek bizim elimizde.
Bugünkü imza töreni ile yağış mevsimi çalmadan kapımızı riske karşı üzerimize düşeni yapıyoruz. 2024 yılını daha sorunsuz, can ve mal kaybı yaşamdan atlatacağımıza inanıyorum. AFAD ve DSİ'ye kolaylıklar diliyorum.
ÇOK FARKLI SINAMALARLA KARŞILAŞTIK
Ülkemiz coğrafi olarak da kritik bir yerde, önlemlerimizi buna göre almalıyız. Türkiye aynı coğrafyayı paylaştığı ülkelerle iklim krizinin can alıcı sonuçlarını ef fazla hisseden devletlerin başında geliyor.
Son yıllarda depremden sel baskınlarına, salgından savaşa çok farklı sınamalarla karşılaştık.
İSTANBUL'DA PARKTA BASİT ÖNLEMLER ALINMADIĞI İÇİN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMUZU KAYBETTİK
Binlerce canımız plansızlığa kurban giderken vaktiyle önlem alındığında can ve mal kaybını azaltacağımızı bu hadiselerle gördük. İstanbul'da parkta basit önlemler alınmadığı için 5 yaşındaki çocuğumuzu kaybettik. Gece kulübünde 29 kardeşimizi, Teleferikte 1 vatandaşımızı ihmallerde kurban verdik. Lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların sesi soluğu çıkmadı. Teleferik sorumlusunu neredeyse demokrasi kahramanı ilan edeceklerdi. 6 Şubat'ta nasıl tavır aldıklarını hatırlıyoruz. Devletimizin kurumlarına karşı linç kampanyası yürüttüler. Resmi kurumlarımız, askerimiz, polisimiz yardım ve kurtarma görevlilerimiz fütursuzca eleştirildi. Bu kirli kampanyayı sırf oy tercihinden dolayı depremzedeleri hedef alacak kadar ileri götürdüler. Bu depremleri son bir asırda maruz kaldığımız afetti.
HER AY 10-15 BİN KONUT TESLİM EDECEĞİZ
850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Aramızdan ayrılan 53 binden fazla kardeşimizin acısı yüreklerimizde hiç dinmeyecek. Rabbim kaybettiğimiz kardeşlerimize merhamet eylesin. Ekonomik zorluklarımız depremle daha da ağırlaştı. Bu zorlulukların üstesinden geliyoruz geleceğiz. Her ay 10-15 bin konut teslimatı yaparak bu rakamı yıl sonuna kadar 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. 6 Şubat kırılma noktası oldu. Deprem öncesi afete hazırlık olarak her adımın faydasını gördük. Daha önce afet yönetimi farklı kurumlardaydı. Bu da ciddi koordinasyon sorunu olarak ortaya çıkıyordu. 2009'da AFAD'ı kurduk. Devletimizin ilgili tüm kurumlarını afet öncesi ve sonrası süreçlere dahil ederek iş birliğini güçlendirdik. Vatandaşlarımız en sıkıntılı günlerinde devletini yanında buluyor. DSİ de orman yangını ve taşkınlarda mücadelede vazgeçilmez roller üstleniyor.
Vatandaşımızın en zor günlerinde devletimiz seferber olmuştur. Zaman zaman ortaya çıkan sorunları da çözüme kavuşturuyoruz. 2013'ten bu yana TOKİ tarafından yapılan konut 1 milyon 351 bini aşıyor. TOKİ binalarımız 6 şubattan alnının akıyla çıktı. Yıkılan binaların yüzde 90'dan fazlası 99 öncesi yapılanlardı.
DERE YATAKLARI RİSK TAŞIYOR
Dere yatağına inşa edilen binanın yüzde 100 güvenli olduğunu kimse söyleyemez. Bakımı zamanında yapılamayan dereler ciddi risk taşıyor demektir. Bedel ödemek kaçınılmaz hale geliyor. Her iki bakanımız karşı karşıya olduğumuz tehditleri ifade etti. Bugüne kadar DSİ'nin inşa ettiği tesisle 20 milyon dekar alanda taşkın kontrolü sağladık. Toplam 1500 adet sel, su baskını ve taşkın meydana geldi. Bu afetlerde 113 insanımızı kaybettik. Sadece taşkınlardan dolayı oluşan fatura 4 milyar doları bulmakta. Yuvalarımızda gönül rahatlığı ile oturmak istiyorsak hem tabiata saygılı olmak hem de gereken tedbirleri almalıyız.
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