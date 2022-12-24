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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan başörtüsü teklifi açıklaması! Halk oylaması olacak mı?

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Giriş Tarihi: 24.12.2022 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan başörtüsü teklifi açıklaması! Halk oylaması olacak mı?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başörtüsü teklifi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çok net söylüyoruz; değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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