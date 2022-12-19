İYİ Parti'den sonra başörtüsü konusundaki Anayasa teklifine Saadet Partisi'nden destek! AK Parti'den teşekkür geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki çıkışı sonrası Başkan Erdoğan konuyu referanduma götürmeyi teklif etti. AK Parti başörtüsü konusunda kapsamlı bir Anayasa teklifi hazırlarken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti'nin Anayasa değişikiliği teklifine olumlu yaklaştıklarını açıkladı. Son olarak konuya ilişkin yeni destek Saadet Partisi'nden gelirken Saadet Partisi’nin Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhur İttifakı tarafından TBMM’ye sunulan aile birliğinin sağlanması ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren anayasa değişikliğine imza verdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin "'Ben de varım' diyerek atılan her bir imzaya teşekkürler…" ifadelerini kullandı.
"TEKELDEN ÇIKARACAĞIZ"
Geçmişte "başörtüsü" konusunda yaptığı skandal açıklamaları görmezden gelen CHP lideri, "Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız." diye konuşmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN REFERANDUM ÇAĞRISI: "SIKIYORSA GEL"
Kılıçdaroğlu'nun geçmişini unutarak yaptığı çıkışa, Malatya'da yaptığı konuşmada yanıt veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü konusunda, "Kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye ayırmadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa referanduma götürelim. Millete götürelim, kararı millet versin" diyerek referandum çağrısı yapmıştı.
AK Parti'nin başörtüsü konusundaki Anayasa teklifine CHP kanadı, ret yanıtı verdi. Başkan Erdoğan'ın anayasa teklifine 'olumsuz' yanıt veren CHP lideri, ABD'deki icazet seferi sırasında yayınladığı videoda, "Erdoğan kim, Anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne Anayasa. Bu konu kapanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.
6'LI MASADAN İLK DESTEK İYİ PARTİ'DEN
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu Anayasa değişikliği teklifine destek vereceklerini açıkladı.
İKİNCİ DESTEK SAADET'TEN GELDİ
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhur İttifakı'nın teklif verdiği aile birliğinin sağlanması ve başörtüsüne anayasal güvence içeren anayasa değişikliğine imza verdi.
TEKLİFE KATILDIĞINI TBMM BAŞKANLIĞI'NA İLETTİ
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Karaduman, "Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifine imza vererek desteğimizi ilan ediyoruz. Hayra motor, şerre fren olacağız." İfadelerini kullandı. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman imzasıyla TBMM Başkanlığı'na verilen dilekçede şu ifadelere yer aldı: "2/4779 esas sayılı Türkiye Cumhuriyeti anayasasında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine katılıyorum."
AK PARTİ'DEN TEŞEKKÜR
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin "'Ben de varım' diyerek atılan her bir imzaya teşekkürler…" ifadelerini kullandı.
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