TBB Genel Kurulu'nda "başörtüsü" skandalı! Başörtülü avukat konuştu: Dini değerlerimize hakaret ettiler

"HAKARETLERİ KINIYORUM"

"Aslında sabahtan beri eşitlik, özgürlük, adalet, kadın hakları, insan haklarına dair burada veciz konuşmalar yapan meslektaşlarımın çoğunun bir kadının hakkının mühdel edilmesine sessiz kalındığını üzülerek görmüş oldum.

Sayın meslektaşım üzerinden bana göre ayrımcı ve nefret dili kullanılarak bir kadın aşağılanmış oldu. Aslına bakarsanız kadın hakları konusunda bu salonda bulunan tüm meslektaşlarımızın ve bu toplumdaki birçok erkeğin ne kadar sınıfta kaldığının karinesi bakıyorum. 83 baro içerisinde yalnızca yanılıyorsam tahsis edin iki kadın baro başkanımız var. Biri İstanbul 1. Nolu Baro Başkanı Filiz Saraç biri de Çanakkale Baro Başkanı'mız Hande Keskin hanımefendi. Dolayısıyla burada hukukun sorunlarını, hukukun çoğaltılması ve mesleğin sorunlarını konuşmak üzere gelen topluluğu ve delegasyonun çoğunun siyasi konuşmalar yaparak muhataplarını, meslektaşlarını farklı barolarda mesleğini sürdüren ben ve benim gibi 2. Nolu barodan olanlara hakaret etmeyi hukukçuluk sayarak buradaki konuşmaları diğer hazinurunda alkışlamasını da tekrar kınadığımı esefle bildirmek istiyorum."

"SANKİ BİR SİYASİ PARTİNİN KONGRESİNDEYMİŞİZ GİBİ"

"Aslında hukuk üzerine bir metin hazırlamıştım. Hukuk nedir? Hukuku çoğaltmak nedir? Hukukçunun vizyonu misyonu nedir? Nasıl hukukçu olunmalıya dair bir konuşma metni hazırladım ancak sabahtan beri sanki bir siyasi partinin kongresindeymişiz gibi sürekli siyaset üzerine hükümetin programları üzerine, dile düşen bir takım haberler üzerine konuşmalar yapılınca elimdeki metni ister istemez bir kenara bırakmak zorunda kaldım."

"BU KÜRSÜ ÜZERİNDEN HAD BİLDİRİYOR HESAP SORULUYOR HAKARET EDİLİYOR"

*"Mesleğin sorunlarının konuşmak yerine hukukun yaygınlaştırılmasının çoğaltılması için dayanışma göstermek yerine ha bire bir sopa gösterilip kendiyle aynı dünya görüşünü paylaşmayan aynı ideolojiyi paylaşmayan insanlara bu kürsü üzerinden had bildiriyor hesap soruluyor hakaret ediliyor. Böyle bir şey kabul edilemez."

TBB NE AÇIKLAMIŞTI?

Türkiye Barolar Birliği (TBB) sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrasında yaptığı açıklamada başörtüsüne tepki gösterildiğine dair paylaşımlar hakkında şu açıklama yayınladı. TBB" Çanakkale'de yapılan Genel Kurul'da, 2 nolu Baroları temsil eden dört konuşmacıya da salonu terk ederek gösterilen tepkinin kişilerin kılık ve kıyafetleriyle; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep ve benzeri nitelikleriyle ilişkisi yoktur. Baro başkanlarının ve delegelerin tepkisi çoklu baro uygulaması ile baroların bölünmesine imza atanlaradır" ifadelerini kullandı.