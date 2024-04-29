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Haberler Galeri Suphiye Orancı'dan mesaj geldi: "İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!" Duygu Nebioğlu'nu çıldırtan sözler...

Suphiye Orancı'dan mesaj geldi: "İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!" Duygu Nebioğlu'nu çıldırtan sözler...

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'a babalık davası açmasıyla gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı ortaya atmıştı. Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek Uğur Dündar'ı işaret etmişti. Ancak, Dündar, bu iddiayı Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. Bu süreçte Yeşilçam filmlerini aratmayan bir dizi olay yaşandı. Nebioğlu, son olarak annesi Suphiye Orancı adına sahte bir hesap açıldığını duyurdu. Bu sahte hesaptan Nebioğlu'na gönderilen bir mesajda, "İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!" ifadeleri yer aldı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 12:51
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Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu’nu çıldırtan sözler...

Türkiye, Duygu Nebioğlu'nun iddialarıyla sarsıldı. Nebioğlu, babasının ünlü oyuncu Metin Akpınar olduğunu açıkladı ve bir ikizinin bulunduğunu dile getirdi. Nebioğlu ayrıca, annesi Suphiye Orancı'nın evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuğu olduğunu açıkladı. Bu iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu’nu çıldırtan sözler...

Ablası Dilara Gülatan'ın babasının da gazeteci Uğur Dündar olduğu iddiasını ortaya attı. Gülatan, Dündar'ın Adli Tıp'tan gelen DNA raporuna itiraz edeceklerini belirtirken, Duygu Nebioğlu sosyal medyadan çarpıcı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

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Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu’nu çıldırtan sözler...

"HANGİ DÜZENİ BOZMAK İSTİYORUM ANLAYACAKSINIZ"

Nebioğlu, "Muhteşem ötesi, mucizeler diyarındayız. Hani o kendini bilmez grup kendini çok güçlü sanıyor ya! Kaç kere mezarlardan çıktığımızı bilmiyor. İşte bu yüzden yapacaklarımızın önüne hiçbir kötülük geçemeyecek. Az kaldı. Beni tanımıyorsanız. Bu olaylar bitsin, hangi düzeni bozmak istediğimi anlayacaksınız." dedi.

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Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu’nu çıldırtan sözler...

Nebioğlu, sosyal medya hesabından kendisine gönderilen mesajları da paylaştı. Arkadaşı Nilay ile bir fotoğraf yayınladı. Altına da yine mesaj dolu şu satırları yazdı:

"Sizi kötü insanlar rezil etmeye çalışır, tam da o anda vezir ve huzur masası kurulur. Annemin bana ulaşması için yaptığımız totemi unutmayacağım kızlar!"

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Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu’nu çıldırtan sözler...

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı adına sahte Instagram hesabı açıldığını paylaştı.