Suphiye Orancı'dan mesaj geldi: "İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!" Duygu Nebioğlu'nu çıldırtan sözler...

Nebioğlu, sosyal medya hesabından kendisine gönderilen mesajları da paylaştı. Arkadaşı Nilay ile bir fotoğraf yayınladı. Altına da yine mesaj dolu şu satırları yazdı:

"Sizi kötü insanlar rezil etmeye çalışır, tam da o anda vezir ve huzur masası kurulur. Annemin bana ulaşması için yaptığımız totemi unutmayacağım kızlar!"