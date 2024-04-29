29 Nisan 2024, Pazartesi
Suphiye Orancı'dan mesaj geldi: "İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!" Duygu Nebioğlu'nu çıldırtan sözler...
Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'a babalık davası açmasıyla gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı ortaya atmıştı. Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek Uğur Dündar'ı işaret etmişti. Ancak, Dündar, bu iddiayı Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. Bu süreçte Yeşilçam filmlerini aratmayan bir dizi olay yaşandı. Nebioğlu, son olarak annesi Suphiye Orancı adına sahte bir hesap açıldığını duyurdu. Bu sahte hesaptan Nebioğlu'na gönderilen bir mesajda, "İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!" ifadeleri yer aldı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 12:51
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