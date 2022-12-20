Türkiye Barolar Birliği'nin toplantısında başörtüsü hazımsızlığı! Salonu terk ettiler
Türkiye Barolar Birliği'nin toplantısında başörtülü divan üyesinin konuşma yapmak üzere kürsüye çıkması sonrası salonda bulunan avukatlar kitlesel olarak salonu terk ettiler. Salonu terk eden avukatlara tepki gösteren divan üyesi, "Sabahtan beri benim sizi büyük bir sabırla ve saygıyla dinlediğim gibi sizleri de beni dinlemeye davet ediyorum. Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı da esef duyduğumu belirtmek istiyorum." dedi.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) 37'nci Olağan Genel Kurulu Çanakkale'de yapıldı. TBB'nin toplantısında, başörtülü divan üyesinin konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığı esnada bazı avukatlar salonu terk etti.
BAŞÖRTÜLÜ DİVAN ÜYESİ KÜRSÜYE ÇIKINCA DIŞARI ÇIKTILAR
Salonu terk eden avukatlara tepki gösteren divan üyesi şöyle konuştu:
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