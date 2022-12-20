Türkiye Barolar Birliği’nin toplantısında başörtüsü hazımsızlığı! Salonu terk ettiler

"Sabahtan beri benim sizi büyük bir sabırla ve saygıyla dinlediğim gibi sizleri de beni dinlemeye davet ediyorum. Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı da esef duyduğumu belirtmek istiyorum. "

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN