Büyük ikramiye 2023 kime, hangi ile çıktı? 200 milyon TL yarım, tam, çeyrek bilet hangi şehre çıktı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Saat 12:30 ilk çekilişler başladı. Akşam saat 00:15'e kadar Milli Piyango çekilişleri devam edecek. Peki, büyük ikramiye 2023 kime, hangi ile çıktı? 200 milyon TL yarım, tam, çeyrek bilet hangi şehre çıktı? İşte büyük ikramiyenin sahibi...