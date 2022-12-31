Büyük ikramiye 2023 kime, hangi ile çıktı? 200 milyon TL yarım, tam, çeyrek bilet hangi şehre çıktı? İşte büyük ikramiyenin sahibi...
Büyük ikramiye 2023 kime, hangi ile çıktı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango çekilişi büyük ikramiye bugün 23:15-00:15'te açıklanacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından ve Kanal D'de canlı olarak yayımlanacak. Peki, Büyük ikramiye 2023 kime, hangi ile çıktı? 200 milyon TL yarım, tam, çeyrek bilet hangi şehre çıktı? İşte büyük ikramiyenin sahibi...
Büyük ikramiye 2023 kime, hangi ile çıktı? 200 milyon TL yarım, tam, çeyrek bilet hangi şehre çıktı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Saat 12:30 ilk çekilişler başladı. Akşam saat 00:15'e kadar Milli Piyango çekilişleri devam edecek. Peki, büyük ikramiye 2023 kime, hangi ile çıktı? 200 milyon TL yarım, tam, çeyrek bilet hangi şehre çıktı? İşte büyük ikramiyenin sahibi...
ÇEYREK, YARIM, TAM HANGİ BİLETE ÇIKTI?
Konu hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.
12.30-15.30 Arası - 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar
15.30-18.00 Arası - 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18.00-20.00 Arası - 50.000 TL- 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
20.00-23.00 Arası - 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar
Amorti ve büyük ikramiye 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI, HANGİ İLE/ŞEHRE ÇIKTI?
Milli Piyango büyük ikramiye henüz kime ve hangi ile çıktığı belli olmadı. 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi belli olduğunda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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