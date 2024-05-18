Piyasaların gözü perşembe gününde! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? İşte beklenen yüzde...

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 38,18'den yüzde 37,11'e düştü.