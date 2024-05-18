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Piyasaların gözü perşembe gününde! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte beklenen yüzde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Piyasaların gözü perşembe gününde! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? İşte beklenen yüzde...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 23 Mayıs Perşembe günü toplanacak. Kritik toplantıda piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklanacak. Peki faiz kararına ilişkin beklentiler neler? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Mayıs Perşembe günü toplanacak.

SAAT 14.00'TE

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

POLİTİKA FAİZİNİN SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYOR

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 38,18'den yüzde 37,11'e düştü.

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