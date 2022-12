Halk TV İbrahim Tatlıses’i ABD’li Jeremy Rifkin ile kıyasladı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Biri ABD kayyumu diğeri bu ülkenin evladı

"AYRIŞTIRICILAR"

Cem Evirgen ise HALK TV'ye ve CHP'ye tepki gösterdi. Evirgen, "Bu sebeple halk size, sizi biz yönetmeyin' diyor. Ayrıştırıcılar...." ifadelerini kullanırken bir başka vatandaş ise "İbrahim Talises yerli ve millidir. Ne ABD'den medet umar ne de başkalarından Halk TV boş yapma" yorumunda bulundu.

"BAŞKAN ERDOĞAN HER ZAMAN HALKLA İÇ İÇE HALKIN YANINDA OLDU"

AK Partili Mücahit Birinci ise "Rifkin mi Tatlıses mi? Halk TV Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmiş... Ülkeye sor Tatlıses çıkar... Bana sosyal medya anketi yaptırmayın" derken, Yahya Yılmaz, "Anlamadığınız bir şey var şu zıkkımı içmeyin bırakın şunu her şeyi göreceksiniz. Başkan Erdoğan hiçbir zaman halkın karşısına çıkmadı Başkan Erdoğan her zaman halkla iç içe her zaman halkın yanında her zaman halkla beraber" yorumunda bulundu.