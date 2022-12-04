Halk TV İbrahim Tatlıses’i ABD’li Jeremy Rifkin ile kıyasladı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Biri ABD kayyumu diğeri bu ülkenin evladı

SOSYAL MEDYADAN HALK TV'YE TEPKİ YAĞDI: "ONLİNE KONUŞMA YAPAN ECNEBİ'Yİ DİNLEMEK ANCAK CHP'LİLERE YAKIŞIRDI"

HALK TV'nin bu tavrına tepkiler ise sosyal medyada yayılmaya başladı. HALK TV'nin sosyal medyadaki paylaşımını alıntılayan Ali Altun isimli vatandaş "Evet soldaki faiz lobisi sağdaki millet lobisi. Sayın Tatlıses'in Urfalı olması orda bulunması kadar doğal bir şey olamaz. Ama ONLİNE konuşma yapan Ecnebi'yi dinlemek ancak CHP'lilere yakışırdı" dedi.

"AMERİKALI ELEMAN, BİR NEVİ MÜSTEMLEKE NAZIRI, TATLISES İSE BU ÜLKENİN HAS EVLADI…"

Murat Serhatlı isimli sosyal medyada kullanıcısı ise HALK TV'ye tepki gösterenlerden oldu. Serhatlı, "Amerikalı eleman, bir nevi müstemleke nazırı, Tatlıses ise bu ülkenin has evladı… Aradaki farkı anlayamayacak derecede kafanızın içi boş mu gerçekten?" ifadelerini kullandı.