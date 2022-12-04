Halk TV İbrahim Tatlıses'i ABD'li Jeremy Rifkin ile kıyasladı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Biri ABD kayyumu diğeri bu ülkenin evladı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'li Jeremy Rifkin'i danışmanı olarak seçtiğini açıklamasının ardından tartışmalar alevlendi. En ilginç yorum ise CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den geldi. Tekin, katıldığı bir programda sorulan soruya ABD'li Jeremy Rifkin'in yerli ve milli olduğunu ifade etti. Halk TV ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Şanlıurfa'da İbrahim Tatlıses ile halkla bir araya gelmesini hatırlatarak Tatlıses ile Rifkin'i ve CHP'nin vizyon toplantısını kıyaslayarak Tatlıses'i küçümsedi. Sosyal medyada ise Halk TV'ye vatandaşlardan tepki yağdı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı toplantı öncesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li yeni danışmanının kim olduğunu açıklamıştı. Dün yapılan toplantıya ise Kılıçdaroğlu'nun ABD'li yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin gelmeyip video konferansla toplantıya bağlandı. Organizasyonun yetersizliğinden ötürü İngilizce konuşan danışmanın Türkçe çevirisini salondaki azınlık duyabildi, birçok aksaklık yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanın ABD'li bir isim olması ise tartışmaları alevlendirdi.
CHP'YE GÖRE ABD'Lİ JEREMY RİFKİN YERLİ VE MİLLİYMİŞ!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD'li Jeremy Rifkin'in başdanışmanı olarak seçtiğini açıklaması ardından tartışmalar da alevlendi. Rifkin hakkında vatandaşlar sosyal medyadan eleştirilerini dile getirirken en ilginç yorum yine bir CHP'li bir isimden geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Youtube üzerinden yayın yapan TNP kanalında katıldığı yayında sunucu Esra Öztürk'ün konuğu olduğunda "Kimse kimseden daha milli değildir. Biz aynı zamanda Türkiye'yi kurmuş siyasi partinin mensuplarıyız" derken Öztürk, "Jeremy Rifkin yerli ve milli midir?" sorusunu yöneltti. Tekin, "Elbette. Hiç kimse bizimle millilik yarışına girmeye kalkışmasın." diyerek Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'in yerli ve milli olduğunu ifade etti. Sunucu ise bu cevabı duyunca kendisini gülmekten alı koyamadı.
HALK TV, İBRAHİM TATLISES İLE ABD'Lİ JEREMY RIFKIN'I KIYASLADI
CHP'nin vizyon toplantısının yapıldığı gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Şanlıurfa'da toplu açılış mitingine katılmıştı. Bu miting esnasında sanatçı İbrahim Tatlıses'de hemşehrilerine seslenmişti, halkla buluşmuştu. HALK TV ise sosyal medya hesabından HALK TV'deki bir canlı yayının duyurusunu "Kılıçdaroğlu Jeremy Rifkin, Daron Acemoğlu ile Erdoğan İbrahim Tatlıses ile halkın karşısına çıktı" diyerek kıyaslamaya gitti. Programda ise Şanlıurfalı olan İbrahim Talıses nezninde Şanlıurfalılar bir nevi rencide edildi. Her iki ismin ve toplantının kıyaslanması sosyal medyada vatandaşları şoke etti.
HEMŞEHRİLERİNE SESLENEN İBRAHİM TATLISES'İ KÜÇÜMSEDİLER!
Muhalefetin seviye yükselmesi içinde olduğunu ifade eden Emin Şirin, iktidarın seviye yükselmesine alışacağını ya da adapte olacağını ifade ederek "Kızacak iktidar ama bizim tenkit ettiğimiz Rifkin'i bir tarafa bırakalım, bugün toplantıda gördüğümüz seviyeye karşı Urfa'da İbrahim Tatlıses çıktı" diyerek Tatlıses'i küçümsedi. Programın sunucu ise İnan Demirel, "Şöyle izlememiz lazım, İstanbul'da Kılıçdaroğlu ülkenin ikinci yüzyılına dair bir vizyon ortaya koyarken, temel meselelere ilişkin nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğini anlatırken, bilim insanlarını saatlerce dinlerken Şanlıurfa'da İbrahim Tatlıses vardı" diyerek Tatlıses'i rencide etmeye çalıştı, halkın sevdiği sanatçıyı aşağıladı. Bilindiği üzere sanatçı İbrahim Talıses Şanlıurfalı ve hemşehrilerine seslenmişti.
SOSYAL MEDYADAN HALK TV'YE TEPKİ YAĞDI: "ONLİNE KONUŞMA YAPAN ECNEBİ'Yİ DİNLEMEK ANCAK CHP'LİLERE YAKIŞIRDI"
HALK TV'nin bu tavrına tepkiler ise sosyal medyada yayılmaya başladı. HALK TV'nin sosyal medyadaki paylaşımını alıntılayan Ali Altun isimli vatandaş "Evet soldaki faiz lobisi sağdaki millet lobisi. Sayın Tatlıses'in Urfalı olması orda bulunması kadar doğal bir şey olamaz. Ama ONLİNE konuşma yapan Ecnebi'yi dinlemek ancak CHP'lilere yakışırdı" dedi.
"AMERİKALI ELEMAN, BİR NEVİ MÜSTEMLEKE NAZIRI, TATLISES İSE BU ÜLKENİN HAS EVLADI…"
Murat Serhatlı isimli sosyal medyada kullanıcısı ise HALK TV'ye tepki gösterenlerden oldu. Serhatlı, "Amerikalı eleman, bir nevi müstemleke nazırı, Tatlıses ise bu ülkenin has evladı… Aradaki farkı anlayamayacak derecede kafanızın içi boş mu gerçekten?" ifadelerini kullandı.
"AYRIŞTIRICILAR"
Cem Evirgen ise HALK TV'ye ve CHP'ye tepki gösterdi. Evirgen, "Bu sebeple halk size, sizi biz yönetmeyin' diyor. Ayrıştırıcılar...." ifadelerini kullanırken bir başka vatandaş ise "İbrahim Talises yerli ve millidir. Ne ABD'den medet umar ne de başkalarından Halk TV boş yapma" yorumunda bulundu.
"BAŞKAN ERDOĞAN HER ZAMAN HALKLA İÇ İÇE HALKIN YANINDA OLDU"
AK Partili Mücahit Birinci ise "Rifkin mi Tatlıses mi? Halk TV Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmiş... Ülkeye sor Tatlıses çıkar... Bana sosyal medya anketi yaptırmayın" derken, Yahya Yılmaz, "Anlamadığınız bir şey var şu zıkkımı içmeyin bırakın şunu her şeyi göreceksiniz. Başkan Erdoğan hiçbir zaman halkın karşısına çıkmadı Başkan Erdoğan her zaman halkla iç içe her zaman halkın yanında her zaman halkla beraber" yorumunda bulundu.
"EVET, BİRİ ABD KAYYUMU DİĞERİ BU ÜLKENİN EVLADI"
Kasım Köse "Evet doğru, birisinin yanında halk var diğerinin yanında Amerika" derken Safiye Koçak, "Evet, biri ABD kayyumu diğeri bu ülkenin evladı, aradaki farkı görebilen!" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.
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