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Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'nun ithal danışman kararına Atatürk'lü gönderme

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Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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Aslı Baykal’dan Kılıçdaroğlu’nun ithal danışman kararına Atatürk’lü gönderme

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Aslı Baykal, yaptığı paylaşımla, ABD'li danışman tutan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Atatürk'ten alıntı yapan Baykal, "Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir!" ifadelerine yer verdi. Baykal, geçtiğimiz günlerde de CHP'yi gayri milli olmakla suçlamış, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazara kazanması durumunda kapitülasyonları da ilan edeceğini öne sürmüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerikalı ekonomist Jeremy Rifkin'i danışmanı yaptı. Rifkin'in, Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" programına gelmeye tenezzül bile etmeyip, video konferans ile bağlanması sosyal medyada alay konusu oldu.

Rifkin, küresel ısınma ve iklim konusunda uzunca İngilizce bir sunum yaptı. Sunumunu yaparken bir süre yayın kesildi ve ardından yeniden bağlantı kurularak Rifkin, konuşmasına devam etti.

İzleyicilere çeviri kulaklığı dağıtılmaması partililerin tepkisine neden oldu.

Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ASLI BAYKAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ATATÜRK'LÜ GÖNDERME

Kılıçdaroğlu'nun yabancı danışman ile çalışmasına tepki gösteren Baykal, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünden alıntı yaptı.

Söz konusu paylaşımda, "Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir!" ifadeleri yer aldı.

"KAPİTÜLASYON" TEPKİSİNİ DE GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin gayri milli bir konuma geldiğini belirterek partiden istifa eden Baykal, birkaç gün önce de Kılıçdaroğlu'nun Rifkin meselesi üzerinden hedef almıştı.

Baykal, 1 Aralık'taki paylaşımında, "Kılıçdaroğlu seçime Abd'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder." demişti.

Paylaşımlarının devamında 6'lı masayı 'vizyonsuzlukla' itham eden Baykal, "Altı benzemezin tek ortak noktası 'Erdoğan gitsin'. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu…" ifadelerini kullanmıştı.

PARTİDEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini sonlandırdığını duyurmuştu.

ASLI BAYKAL: "CHP GAYRİ MİLLİ"

CHP'den ayrılışı sonrası konuşan Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki partinin "gayri milli bir pozisyona geldiğini ve savrulduğunu" söylemişti.

Baykal, "CHP ve Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi oluşumlar, Atatürk'ün mirasını taşıyamaz. Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı'nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır." diye konuşmuştu.

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen terör saldırısı sonrasında CHP'nin hükümeti hedef almasına da tepki gösteren Baykal, muhalefetin devleti zan altında bırakmaya çalıştığını söyleyip, "Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?" ifadelerini kullanmıştı.

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