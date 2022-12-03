Aslı Baykal’dan Kılıçdaroğlu’nun ithal danışman kararına Atatürk’lü gönderme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerikalı ekonomist Jeremy Rifkin'i danışmanı yaptı. Rifkin'in, Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" programına gelmeye tenezzül bile etmeyip, video konferans ile bağlanması sosyal medyada alay konusu oldu.

Rifkin, küresel ısınma ve iklim konusunda uzunca İngilizce bir sunum yaptı. Sunumunu yaparken bir süre yayın kesildi ve ardından yeniden bağlantı kurularak Rifkin, konuşmasına devam etti.