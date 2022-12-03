CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu programında Selvi Kılıçdaroğlu uyudu
CHP, İkinci Yüzyıla Çağrı adıyla düzenlediği organizasyonda Vizyon Belgesi'ni açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanım' diyerek duyurduğu Jeremy Rifkin'in konuşma yaptığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu uyudu.
CHP, İkinci Yüzyıla Çağrı adıyla düzenlediği organizasyonda Vizyon Belgesi'ni açıklıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahnede açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu daha sonra ise yeni ekonomiğ danışmanlarını duyurdu.
Kılıçdaroğlu'nun Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı olarak duyurduğu Jeremy Rifkin uzaktan bağlantı ile organizasyona katıldı. Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa yaşandı.
Çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı. Öte yandan Rifkin'in konuşması sırasınd aprotokolde oturan Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı görüldü.
JEREMY RİFKİN KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANI OLDU
CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin ve Daron Acemoğlu'nun da aralarında bulunduğu ekonomi danışma kadrosunu açıkladı. Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin'in Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı olduğunu söyledi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SONRA RİFKİN KONUŞTU
Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında danışmanlarını tanıttı, sözü Jeremy Rifkin'e bıraktı. Rifkin, organizasyona uzaktan bağlantı ile katıldı.
ÇEVİRİ KULAKLIĞI OLMAYINA KARIŞIKLIK ÇIKTI
Rifkin, kürsel ekonomi ile ilgili görüşlerini İngilizce olarak aktardı. Salonda çeviri kulaklığı sadece protokolde yer aldı. Organizasyonı takip edenler Rifkin'in ne dediğini anlamayınca karışıklık çıktı.
SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUKLADI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu protokolde organizasyonu takip etti. Rifkin'in konuşması sırasında Selvi Kılıçdaroğlu uyuya kaldı. Bu anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada birçok kişi görüntüyü paylaşarak ilginç yorumlarda bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GÜNDÖNÜMÜ YAKLAŞIYOR! 2022 günler ne zaman uzamaya başlar? En uzun gece ne zaman, hangi tarihte?
- AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI | 2022 AÖF vize sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Açıköğretim sınav tarihi!
- Dominik yolcusu 13 isim kesinleşti! Survivor 2023 kadrosu bomba gibi geliyor! Yeni sezon ne zaman başlayacak?
- TRABZONSPOR HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | TS - Hull City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?
- MOTORİNE ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM! 3 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- TOKİ Konya Merkez kura sonuçları isim listesi: 2+1 - 3+1 Konya Merkez 2.891 adet konut kura sonucu NİHAİ LİSTE!
- Düzce TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 3 Aralık TOKİ Düzce 2+1 ve 3+1 ilçe ilçe kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama!
- Kamu dışı ASÇ kadro son durum: Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru...
- KARA KIŞ! İstanbul ve o illerde sağanak! 3 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarısı! Şemsiyesiz çıkmayın! SON DAKİKA HABERLER
- SEVGİ VARSA ENGEL YOKTUR! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, en güzel ve anlamlı sözler!
- SON DEPREMLER: 3 Aralık az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika duyurdu!
- TOKİ 500 TL ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ başvuru ücret iadesi yapılacak mı, var mı?