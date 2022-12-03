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CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu programında Selvi Kılıçdaroğlu uyudu

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Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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CHP’nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu programında Selvi Kılıçdaroğlu uyudu

CHP, İkinci Yüzyıla Çağrı adıyla düzenlediği organizasyonda Vizyon Belgesi'ni açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanım' diyerek duyurduğu Jeremy Rifkin'in konuşma yaptığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu uyudu.

CHP, İkinci Yüzyıla Çağrı adıyla düzenlediği organizasyonda Vizyon Belgesi'ni açıklıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahnede açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu daha sonra ise yeni ekonomiğ danışmanlarını duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı olarak duyurduğu Jeremy Rifkin uzaktan bağlantı ile organizasyona katıldı. Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa yaşandı.

Çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı. Öte yandan Rifkin'in konuşması sırasınd aprotokolde oturan Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı görüldü.

JEREMY RİFKİN KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANI OLDU
CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin ve Daron Acemoğlu'nun da aralarında bulunduğu ekonomi danışma kadrosunu açıkladı. Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin'in Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı olduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SONRA RİFKİN KONUŞTU
Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında danışmanlarını tanıttı, sözü Jeremy Rifkin'e bıraktı. Rifkin, organizasyona uzaktan bağlantı ile katıldı.

ÇEVİRİ KULAKLIĞI OLMAYINA KARIŞIKLIK ÇIKTI
Rifkin, kürsel ekonomi ile ilgili görüşlerini İngilizce olarak aktardı. Salonda çeviri kulaklığı sadece protokolde yer aldı. Organizasyonı takip edenler Rifkin'in ne dediğini anlamayınca karışıklık çıktı.

SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUKLADI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu protokolde organizasyonu takip etti. Rifkin'in konuşması sırasında Selvi Kılıçdaroğlu uyuya kaldı. Bu anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada birçok kişi görüntüyü paylaşarak ilginç yorumlarda bulundu.

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