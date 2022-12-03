CHP’nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu programında Selvi Kılıçdaroğlu uyudu

ÇEVİRİ KULAKLIĞI OLMAYINA KARIŞIKLIK ÇIKTI

Rifkin, kürsel ekonomi ile ilgili görüşlerini İngilizce olarak aktardı. Salonda çeviri kulaklığı sadece protokolde yer aldı. Organizasyonı takip edenler Rifkin'in ne dediğini anlamayınca karışıklık çıktı.

SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUKLADI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu protokolde organizasyonu takip etti. Rifkin'in konuşması sırasında Selvi Kılıçdaroğlu uyuya kaldı. Bu anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada birçok kişi görüntüyü paylaşarak ilginç yorumlarda bulundu.