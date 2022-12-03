CHP'nin fonladığı Tele 1 Kılıçdaroğlu'nun vizyonuna dayanamayıp yayını kesti! Yandaşlar bile isyan etti: Vizyonsuzluk nedir?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere'deki icazet seferleri sonrasında büyük bir beklentiyle çağrı yaptığı vizyon belgesi, kendi mahallesinde dahi topa tutuldu. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları salona gelmeyip canlı bağlantı ile teknik konuşmalar yaptı, salonda uyuklayanlar olduğu görüldü. 'Tarihi' olarak lanse edilen organizasyonu, CHP tarafından fonlanan Tele 1 yarıda keserken, partiye yakınlığıyla bilinen isimler ise "Vizyonsuzluk nedir?, Akademisyenler 6'lı masaya mı danışmanlık yapacak, CHP'ye mi?" diyerek tepki gösterdi.
İstanbul'de yer alan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen CHP'nin 2. Yüzyılı Vizyon Programı tartışmalara yol açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanları çevrimiçi toplantıya bağlanırken, çeviri olmamasından dolayı salonun büyük bir çoğunluğu anlatılanları anlamadı.
'CHP'NİN VİZYONU' HEYECAN OLUŞTURMADI
CHP Vizyon Belgesi, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin'in Endüstriyel Dönüşüm konusunda başdanışmanlık görevini yürüteceğini duyurdu.
Yine Daron Acemoğlu, Hakan Kara, Refet Gürkaynak gibi isimlerin de ekonomi danışmanı olarak yanında yer aldığını belirtti.
JEREMY RİFKİN KONUŞTU, SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUDU
Kılıçdaroğlu'nun öve öve bitiremediği Jeremy Rifkin toplantıya Washington'dan canlı bağlantı ile katıldı. Tarihi olarak nitelendirilen toplantıya Rifkin'in uzaktan bağlantı ile katılması eleştirilere neden oldu.
Rifkin'in teknik ve heyecansız konuşması protokolde oturan Selvi Kılıçdaroğlu'nu bile uyuttu. Salona çeviri için kulaklık dağıtılmazken, Rifkin'in İngilizce yaptığı konuşma katılımcıların çoğu tarafından anlaşılamadı. Bu da karışıklık oluşturdu.
GAZETECİLERE YER AYRILMADI
Gazeteciler salona davet edildi. Ancak oturmaları için yer ayarlanmadı. Birçok gazeteci merdivende ayaküstü notlar aldı.
VİZYON BELGESİ TEKNİK SEMİNERE DÖNDÜ
Kılıçdaroğlu'nun tanıttığı danışmanlar sırası ile tek tek konuşma yaptı. Seminer havasına dönüşen organizasyonda her geçen dakika heyecan düştü, uğultular oluştu.
CHP'NİN FONLADIĞI TELE 1 BİLE DAYANAMADI YAYINI KESTİ
CHP'nin fonladığı Tele 1 konuşmacılardan Hakan Kara'nın sunumu sırasında heyecansız ortama dayanamadı ve yayını kesti. Hakan Kara yerine Merdan Yanardağ'ın yorumlarına yer verilmesi dikkat çekti.
CHP'YE YAKIN GAZETECİ İSYAN ETTİ: VİZYONSUZLUK!
Eski Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Twitter'dan organizasyona isyan etti. Sevinç, "Vizyonsuzluk nedir? Amerika'dan birkaç yazar, ekonomi ve bilim insanını telekonferansla konuşturup, İstanbul'da salona doldurduğun CHP'lilere dinletmek." ifadelerini kullandı.
Sevinç, kısa sürede bu tweet'i sildi.
NEVŞİN MENGÜ: KİME DANIŞMAN OLACAKLAR?
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, organizasyondaki derin çelişkilere dikkat çekerek, "Akademisyenler 6'lı masaya mı danışmanlık yapacak, CHP'ye mi? Diğer liderler buna nasıl yaklaşacak merak ediyorum." diye konuştu.
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