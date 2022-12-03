CHP’nin fonladığı Tele 1 Kılıçdaroğlu’nun vizyonuna dayanamayıp yayını kesti! Yandaşlar bile isyan etti: Vizyonsuzluk nedir?

JEREMY RİFKİN KONUŞTU, SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUDU

Kılıçdaroğlu'nun öve öve bitiremediği Jeremy Rifkin toplantıya Washington'dan canlı bağlantı ile katıldı. Tarihi olarak nitelendirilen toplantıya Rifkin'in uzaktan bağlantı ile katılması eleştirilere neden oldu.

Rifkin'in teknik ve heyecansız konuşması protokolde oturan Selvi Kılıçdaroğlu'nu bile uyuttu. Salona çeviri için kulaklık dağıtılmazken, Rifkin'in İngilizce yaptığı konuşma katılımcıların çoğu tarafından anlaşılamadı. Bu da karışıklık oluşturdu.