İşleri de vizyonları da manipülasyon! Kılıçdaroğlu'nun danışmanından çarpıtılmış verilerle algı çalışması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, büyük fiyaskolara sahne olan "İkinci Yüzyıl Vizyonu" organizasyonunda Daron Acemoğlu, çarpıtılmış verilerle manipülatif bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin 2008'den 2021'e 2.5 kat büyüyen ihracatını görmezden gelen Acemoğlu'nun istatistiksel çalışmaya ve hesaplamaya dayanmayan verilerle yaptığı sunum büyük tepki çekti. Söz konusu verilerin yanlış olduğu ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi hesaplamalarıyla ortaya çıktı. İşte kalem kalem gerçek veriler...
ABD ve İngiltere'deki icazet seferlerini tamamladıktan sonra büyük bir beklenti oluşturarak bugünü işaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması düzenlendi.
Program büyük tartışmalara yol açtı. Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanları çevrimiçi toplantıya bağlanırken, çeviri olmamasından dolayı salonun büyük bir çoğunluğu anlatılanları anlamadı.
CHP liderinin eşi, organizasyon sırasında uyuya kalırken, parti tarafından fonlanan kanallar canlı yayını kesti, muhalif isimler yaşananları adeta yerden yere vurdu.
Toplantıda yaşanan skandallardan birisine de Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Daron Acemoğlu imza attı.
ÇARPITILMIŞ VERİLERLE SUNUM YAPTI
Acemoğlu sunumunda yer alan grafikte manipülatif verilerle gini katsayısını 2019 özelinde 0,42 seviyelerinde gösterdi. Söz konusu verilerin yanlış olduğu ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi hesaplamalarıyla ortaya çıktı.
Türkiye'nin 2019'daki gini katsayısı Acemoğlu'nun çarpıtılmış verilerinin aksine 0,395 olarak kayıtlara geçti.
CHP'NİN MANİPÜLE ETTİĞİ GİNİ KATSAYISI NEDİR?
Gini katsayısı, bir ülkenin milli gelirinin o ülkede yaşayan vatandaşlar arasında dağılımını ölçen istatistiksel bir hesaplamadır. İtalyan istatistikçi, Corrado Gini'nin geliştirdiği 'gini katsayısı' ülkenin eldeki zenginliğinin eşit paylaşılıp paylaşılmadığını ifade eder. 0 ile 1 arasında bir değere sahip olan Gini katsayısı; sıfır değerini aldığı ülkelerde milli gelirin bireyler arasında eşit paylaşıldığını, bir değerini aldığı ülkelerde ise milli gelirin tamamına yalnızca bir kişinin sahip olduğunu ifade eder.
GRAFİKLERLE ALGI OPERASYONU
Daron Acemoğlu, fiyaskoya dönen vizyon toplantısındaki sunumunda 2008 yıllarına kadar düşük yoğunluklu teknoloji ürünlerinin ihracatının azaldığını, orta düşük ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının da arttığını grafikle ifade etti.
Bir de üzerine teknolojinin ihracattaki katkısının azaldığını ve düşük kaliteli büyümeyle devam edildiğini iddia etti.
TÜRKİYE'NİN 2008'DEN 2021'E 2.5 KAT BÜYÜYEN İHRACATINI GÖRMEZDEN GELDİ
Gerçeklikten uzak bir yaklaşım sergileyen Acemoğlu, kullandığı grafiklerde Türkiye'nin ihracatının ne derece arttığını paylaşmayıp, 2008'den 2021'e Türkiye'nin ihracatının yaklaşık 2,5 katına ulaştığını görmezden geldi.
TEMELSİZ VERİLER
Daron Acemoğlu'nun Türkiye'de Kurumsal Değişim başlığıyla 2000-2020 yılları arasında kurumsal reformları değerlendirdiği grafiğin ise hiçbir istatistiksel çalışmaya ve hesaplamaya dayanmayan verilerle yapıldığı anlaşıldı.
2000-2007 yılları arasında yolsuzluğun denetimi, hukukun üstünlüğü, sesini duyurabilme ve sorumluluk gibi kavramların kavramların başarıyla hayata geçirildiğini, ancak her ne hikmetse 2008 krizi sonrası bunların hiçbirinde kurumların başarılı olmadığını iddia eden Acemoğlu'nun gelişi güzel verilerle yaptığı sunum büyük tepki uyandırdı.
ABDULLAH GÜL ÖDÜLLENDİRMİŞTİ
Daron Acemoğlu, klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle Sosyal Bilimler dalında 2013 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü kazanmış ve ödülünü dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden almıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 TOKİ ZONGULDAK İSİM LİSTESİ | ZONGULDAK TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Alaplı, Çaycuma, Ereğli, Gökçebey...Kura çekilişi CANLI İZLE!
- EYT doğum borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? Doğum borçlanması yaparak EYT'den yararlanılır mı?
- Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan NAKİT YARDIM! Bakanlık duyurdu! Hemen PTT'den çekebilirsiniz!
- ASGARİ ÜCRET NETLEŞİYOR! O rakamın altına düşmeyecek! İşte, hesaplanan zam oranları...
- TOKİ İstanbul ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura çekim tarihi belli oldu mu?
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! HER AY 1.000 TL NAKİT olarak verilecek! e-Devlet'ten hemen başvurun!
- İŞKUR KPSS ŞARTSIZ DAİMİ İŞÇİ ALIMI! OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Kadroların 141 tanesi ENGELLİ PERSONELLERE...
- Gönül Dağı bugün var mı? Gönül Dağı 78. bölüm ne zaman? 3 Aralık TRT 1 YAYIN AKIŞI
- Kardeşlerim 70. bölüm ATV CANLI İZLE | 3 Aralık Kardeşlerim yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle!
- Yeni sunucusu modaya veda etti! Kısmetse Olur ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda?
- Kıdem tazminatı kredisi son dakika açıklandı mı? EYT'de kıdem tazminatı kredisi ne kadar verilecek? Faiz oranı ve vadesi...
- ATA AÖF SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2022-2023 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM