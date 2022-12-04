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Son dakika: Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na yabancı danışman eleştirisi: Asla bel bağlamayız

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Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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Son dakika: Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na yabancı danışman eleştirisi: Asla bel bağlamayız

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bakan Nebati, "Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız." dedi.

Bakan Nebati'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız.

İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor.

Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok. Son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ülkemiz, yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşecektir.

Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır.

Sizler, vizyon adı altında anlattığınız ithal masallarla insanları uyuklatırken, Türkiye Yüzyılı'na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor:

- 12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor.
- İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı.
- Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor.
- İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı.

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