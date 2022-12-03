Kılıçdaroğlu fiyaskolara sahne olan konuşmasında adaylığını resmen ilan etti: Geliyorum ey dünya

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün katıldığı yayında, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapıyı kapatarak, 2023 için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.

CHP liderinin adaylık açıklamasının diğer partiler tarafından nasıl karşılanacağı ise merak konusu oldu.