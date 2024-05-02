Ticaret Bakanlığı açıkladı! İsrail'le ticaret tamamen durdu
Son dakika... Ticaret Bakanlığı, İsrail'le ticaretin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu resmen açıkladı. Yapılan açıklamada söz konusu tedbirlerin, İsrail'in Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar devam edeceği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlamıştır. Alınan bu kararda, İsrail Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır. Buna rağmen, İsrail Hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin'deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir." ifadelerine yer verildi. Öte yandan karar sonrası terör devletinin Dışişleri Bakanı Katz sosyal medya hesabından alçak sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Son dakika... Ticaret Bakanlığı, İsrail'le ticaretin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu resmen açıkladı. Yapılan açıklamada söz konusu tedbirlerin, İsrail'in Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar devam edeceği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bilindiği gibi, İsrail'in Filistin'e yönelik uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı saldırıları neticesinde bugüne kadar 15 bini çocuk, 35 binden fazla Filistinli sivil hayatını kaybetmiş, yaklaşık 78 bin Filistin vatandaşı ise yaralanmıştır. Türkiye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için en üst düzeyde girişimlerde bulunmuş, diplomasinin tüm araçlarını kullanmıştır. Ülkemiz ilk günden bu yana Gazze halkının yardımına koşmuş, başta gıda, sağlık ve tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere gemiler ve uçaklarla on binlerce ton insani yardımı bölgeye ulaştırmış, binlerce hastayı tahliye ederek bu zor günlerinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur. Bununla birlikte, İsrail'in sebep olduğu katliam, insani felaket ve fiziki yıkım devam etmiş, İsrail Hükümeti uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bırakmış ve insani yardımları engellemiştir. Türkiye bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlamıştır. Alınan bu kararda, İsrail Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır. Buna rağmen, İsrail Hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin'deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir.
"KARARLILIKLA UYGULANACAK"
Bu itibarla, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail Hükümeti Gazze'ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır.
Öte yandan, işgal altında yaşamak zorunda kalan Filistinli kardeşlerimizin bu kısıtlamalardan etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığımız ile Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı arasında gerekli çalışmalar koordine edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını desteklemeye devam edecektir.
SİYONİST BAKAN BAŞKAN ERDOĞAN'I KALLEŞÇE HEDEF ALDI
Karar sonrası terör devletinin Dışişleri Bakanı Katz sosyal medya hesabından alçak sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Katz, "Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in ithalat ve ihracatına yönelik limanları bloke ederek anlaşmaları ihlal ediyor. Türk halkının ve iş adamlarının çıkarlarını hiçe sayan, uluslararası ticaret anlaşmalarını hiçe sayan bir diktatör böyle davranır" dedi.
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