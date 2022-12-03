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Kılıçdaroğlu'nun danışmanları birbirinden pek hoşlanmadı: AK Parti'yi övüp Rifkin konusunda CHP'yi uyardı

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Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Kılıçdaroğlu’nun danışmanları birbirinden pek hoşlanmadı: AK Parti’yi övüp Rifkin konusunda CHP’yi uyardı

CHP'nin Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlediği "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması" büyük fiyaskolara sahne oldu. Toplantıya 3 danışman ABD’den, 2 danışman Ankara’dan canlı bağlantılarla katılarak sunum yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yabancı danışmanlarla çalışacak olması yerli danışmanları kızdırdı. CHP’nin İkinci Yüzyıl Programı’na katılan Prof. Dr. Hakan Kara, CHP'yi ithal başdanışman Jeremy Rifkin konusunda uyardı. Kara, AK Parti hükümetinin ekonomiye devasa teşviklerini de övdü. Rifkin, Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’e de danışmanlık yapmıştı. Rifkin’in politikaları, Almanya’da enerji krizine neden olmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'na 5 danışmanının katılmaması dikkat çekti.

İstanbul'da gerçekleşen toplantıya 3 danışman ABD'den, 2 danışman Ankara'dan canlı bağlantılarla katılarak sunum yaptı.

3 DANIŞMAN ABD'DEN BAĞLANDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Endüstriyel Dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ABD'nin başkenti Washington'dan, danışmanı Prof. Dr. Ufuk Akçiğit de Şikago eyaletinden canlı bağlantıyla toplantıya katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Daron Acemoğlu da, ABD'den canlı bağlantıyla toplantıda sunum yaptı.

Jeremy Rifkin küresel ısınma ve iklim konusunda uzunca İngilizce bir sunum yaptı. Rifkin sunumunu yaparken bir süre yayın kesildi ve ardından yeniden bağlantı kurularak Jeremy Rifkin'in konuşmasına devam etti.

İzleyicilere çeviri kulaklığı dağıtılmaması partilerin tepkisine neden oldu. Söz konusu durum Rifkin'in konuşmasını salondakilerin birçoğunun anlamamasına neden oldu.

2 DANIŞMAN DA ANKARA'DAN BAĞLANDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi alanında fikir alacağını söylediği danışmanı Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ve Refet Gürkaynak da; İstanbul'a gelmedi ve Ankara'dan canlı bağlantıyla toplantıda sunum yaptı.

HAKAN KARA'DAN RİFKİN UYARISI: "DIŞARIDAN GELEN POLİTİKALAR İŞE YARAMIYOR"

CHP'nin İkinci Yüzyıl Programı'na katılan Prof. Dr. Hakan Kara CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ithal başdanışmanı Jeremy Rifkin konusunda uyardı. Kara, isim vermeden Rifkin'i hedef alarak, "Dışardan gelen politikalar işe yaramıyor." dedi.

AK PARTİ HÜKÜMETİNE ÖVGÜ

Hakan Kara'nın AK Parti hükümetinin ekonomik çalışmalarını övmesi programa damga vurdu. Kara, "Şu anda devasa teşvikler var, muazzam teşvikler var" ifadelerini kullandı.

RİFKİN ALMANYA ENERJİ SEKTÖRÜNÜ ÇÖKERTTİ

Jeremy Rifkin, Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de danışmanlık yapmıştı. Rifkin'in politikaları, Almanya'da enerji krizine neden oldu.

Rifkin'in yenilenebilir enerji pilitikalarını hayata geçiren Angela Merkel politikaları neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapatmıştı. Santralleri kapanan Almanya, Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlı oldu.

KIRNALI: "SALON UĞULTUYLA DİNLEDİ"

Siyaset bilimci ve gazeteci Gülener Kırnalı; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu ve "Jeremy Rifkin'in konuşması bu program için tam bir hata oldu, çok uzun konuştu, söyledikleri kimseye değmedi. Salon uğultuyla dinledi. Salonda CHP gençlik kolları, kadın kolları, il ve ilçe örgütlerinden yüzlerce insan var. Kılıçdaroğlu konuşurken sloganlarla coşan heyecanlı kalabalık Rifkin üzerine Öztrak'ın sunumlarıyla adeta bayıldı. Salona sabah erken saatteki sıkıcı bir ekonomi dersinin havası sindi" dedi.

CHP’nin danışmanları birbirinden hoşlanmadı CHP'NİN DANIŞMANLARI BİRBİRİNDEN HOŞLANMADI

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