Türkiye’nin en büyük üniversite kütüphanesi açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, konuşmasını şöyle bitirdi:

"Bugün dünyanın her alanda köklü bir değişimin sancılarıyla kıvrandığı dönemden geçiyoruz. Bize düşen, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek kendi medeniyet değerlerimizin üzerinde hayal ettiğimiz, daha önemlisi hak ettiğimiz büyük atılımı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Türkiye, sadece kendisi için değil, gözünü ve kalbini bu ülkeye, bu topraklara yöneltmiş koskoca bir coğrafyanın ve medeniyetin temsilcisi olarak bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindedir. Attığımız her adımda bu sorumluluğun idraki içinde olmalıyız. Geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz altyapı üzerinde başlattığımız her kalkınma hamlesinin böylesine derinlikli ve kapsamlı anlamı vardır. Her şeyden önce üniversitemizin adının İstanbul Medeniyet Üniversitesi olması rastgele değildir. Burada açılışını yaptığımız kütüphaneyi de herhangi bir eser, herhangi bir yatırım değil, işte bu büyük fotoğrafın bir rengi, bir çizgisi olarak görmemiz gerekiyor. İlmin, irfanın, erdemin gücünü kendine rehber edinen ecdadın izinden giderek biz de eğitim-öğretimle kültürle, sanatla, teknolojiyle hepsinden önemlisi insanla medeniyetimizi zirveye çıkartacağız."

Başkan Erdoğan, kurdele kesimi öncesinde üniversitede bir de kıraat enstitüsünün açılacağı müjdesini vererek, "Evet, kıraata aşkı olanın âşık ve maşuk noktasında buluşması için hayra vesilesidir" ifadesini kullandı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Başkan Erdoğan'a hediye takdim etti. Kütüphaneyi ve binaları gezen Başkan Erdoğan'a bilgilendirme yapıldı.

Başkan Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi kütüphanesi ile merkezi derslik binasının açılışının ardından gençlerle sohbet etti.