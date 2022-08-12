12 Ağustos 2022, Cuma
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Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi! Başkan Erdoğan bugün açılışını yapacak
"Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi" olarak nitelendirilen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete girecek. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.