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Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi! Başkan Erdoğan bugün açılışını yapacak

A Haber
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Giriş: 12.08.2022 13:25
"Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi" olarak nitelendirilen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete girecek. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.

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