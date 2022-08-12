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Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 12.08.2022 16:30
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi" olarak nitelendirilen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz." dedi.
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