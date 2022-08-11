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Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kritik YİK toplantısı! Yazılı açıklama geldi

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Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kritik YİK toplantısı! Yazılı açıklama geldi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı'na başkanlık etti. YİK sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun ele alınan konulara dair yazılı bir açıklama yaptı. Diğer yandan MİT Başkanı Hakan Fidan da toplantıda bir sunum yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Saat 16:30'da başlayan kritik toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Bu arada MİT Başkanı Hakan Fidan da toplantıda bir sunum yaptı.

İŞTE YAZILI AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, iki saat süren toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

YABANCI VAKIFLARIN VE BENZERİ KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ

Buna göre, yurt dışında ve özellikle de Avrupa'da Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalarla bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulunan Kurul üyeleri, bu çerçevede Türkiye'deki yabancı vakıfların ve benzeri kuruluşların faaliyetlerini de değerlendirdi.

"AVRUPA TÜRKİYE'YE KARŞI RİYAKARLIK İÇİNDE"

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolunda mesafe kat ettikçe, bağımsız adımlar attıkça, Avrupa'nın Türkiye'ye olan husumet düzeyinin de yükseldiğine dikkati çeken Kurul üyeleri, Avrupa Birliği üyelik sürecinden terörle mücadele ve sığınmacı konularına, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı sergilediği tutarsız, haksız, adaletsiz ve riyakar tutuma işaret etti.

Kurul üyeleri, Türkiye seçim sathı mailine girdikçe sosyal medya kaynaklı dezenformasyonların ve milli birliği zedelemeye dönük provokasyonların artabileceğini ifade ederek Türkiye ile ilgili sadece sınırlar içinde değil yurt dışında da yoğunluk kazanacağı anlaşılan iftira kampanyalarına karşı alınacak tedbirler üzerine fikir teatisinde bulundu.

AVRUPA'YA "ETNİK VE DİNİ FANATİZM" UYARISI

Başkan Erdoğan ise toplantıda Avrupa'da Türkiye aleyhtarı siyasi ve sosyal alerjinin çok derin tarihi kökleri olduğunu belirterek Avrupa'nın etnik ve dini fanatizmini demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramların arkasına saklanarak sergilediğini vurguladı.

"AVRUPA VATANDAŞLARIMIZIN EN İNSANİ TALEPLERİNE BİLE SIRTLARINI DÖNÜYOR"

"Batı'nın medeniyet değerleri" diye tüm dünyaya dayatılan ilkelerin kendi güvenlik ve refah düzeni tehdit altına girdiğinde bizzat bu ülkeler tarafından ayaklar altına alındığını defalarca gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hak ve özgürlükler konusunda, hukuk devleti kılıfına sığdırılmış nice faşist uygulamaya imza atanlar, bize karşı tam tersi bir çirkeflik içindedir. Avrupa'daki vatandaşlarımızın en insani taleplerine bile sırtlarını dönenlerin, ülkemizde diledikleri gibi at koşturma taleplerinin gerisindeki niyeti biz gayet iyi biliyoruz. Bize karşı öfkelerinin sebebi, toplumsal ve toprak bütünlüğünü bozdukları, devlet sistemini çökerttikleri yerlerde oynadıkları oyunu ülkemizde de tekrarlayamamış olmalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

YİK’te Avrupa’ya flaş uyarı YİK'TE AVRUPA'YA FLAŞ UYARI

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