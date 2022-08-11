Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kritik YİK toplantısı! Yazılı açıklama geldi

"AVRUPA TÜRKİYE'YE KARŞI RİYAKARLIK İÇİNDE"

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolunda mesafe kat ettikçe, bağımsız adımlar attıkça, Avrupa'nın Türkiye'ye olan husumet düzeyinin de yükseldiğine dikkati çeken Kurul üyeleri, Avrupa Birliği üyelik sürecinden terörle mücadele ve sığınmacı konularına, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı sergilediği tutarsız, haksız, adaletsiz ve riyakar tutuma işaret etti.

Kurul üyeleri, Türkiye seçim sathı mailine girdikçe sosyal medya kaynaklı dezenformasyonların ve milli birliği zedelemeye dönük provokasyonların artabileceğini ifade ederek Türkiye ile ilgili sadece sınırlar içinde değil yurt dışında da yoğunluk kazanacağı anlaşılan iftira kampanyalarına karşı alınacak tedbirler üzerine fikir teatisinde bulundu.

AVRUPA'YA "ETNİK VE DİNİ FANATİZM" UYARISI

Başkan Erdoğan ise toplantıda Avrupa'da Türkiye aleyhtarı siyasi ve sosyal alerjinin çok derin tarihi kökleri olduğunu belirterek Avrupa'nın etnik ve dini fanatizmini demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramların arkasına saklanarak sergilediğini vurguladı.

"AVRUPA VATANDAŞLARIMIZIN EN İNSANİ TALEPLERİNE BİLE SIRTLARINI DÖNÜYOR"

"Batı'nın medeniyet değerleri" diye tüm dünyaya dayatılan ilkelerin kendi güvenlik ve refah düzeni tehdit altına girdiğinde bizzat bu ülkeler tarafından ayaklar altına alındığını defalarca gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hak ve özgürlükler konusunda, hukuk devleti kılıfına sığdırılmış nice faşist uygulamaya imza atanlar, bize karşı tam tersi bir çirkeflik içindedir. Avrupa'daki vatandaşlarımızın en insani taleplerine bile sırtlarını dönenlerin, ülkemizde diledikleri gibi at koşturma taleplerinin gerisindeki niyeti biz gayet iyi biliyoruz. Bize karşı öfkelerinin sebebi, toplumsal ve toprak bütünlüğünü bozdukları, devlet sistemini çökerttikleri yerlerde oynadıkları oyunu ülkemizde de tekrarlayamamış olmalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.