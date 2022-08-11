Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 34 hidroelektrik santralinin açılışında önemli açıklamalar | Yüzde 35'lik indirim müjdesi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak." dedi. "Tarım Kredi Kooperatiffleri'ne talimat verdim" diyen Erdoğan, Koyun-kuzu etinde yüzde 25 indirimi başlattık. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirim yapacağız" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralin açılış törenine katıldı.
Suyun, dünyanın ve insanlığın en kıymetli kaynaklarından biri olduğunu ifade eden Erdoğan, hayatın, sağlığın, kalkınmanın ve yaşanabilir çevrenin vazgeçilmezi olan su kaynaklarının kuraklığın ve yoksulluğun önüne geçtiğini belirtti.
En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm canlıların hayat kaynağı olan suyun her damlasının değerini çok iyi bilmek gerektiğini anlatan Erdoğan, tüm bunlar yanında suyun enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme kadar pek çok alanda ekonomik değere sahip olduğunu söyledi.
Erdoğan, kalkınmanın temel altyapısı olan nüfus artışı ve teknolojideki gelişmelerle her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulan enerjinin en önemli kaynaklarından birinin de su olduğunu dile getirdi.
HİDROELEKTRİK YATIRIMLARI SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK
Petrol, kömür, doğal gaz gibi dünyanın sınırlı kaynaklarını hoyratça tüketen fosil yakıtların tersine suyun yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üstelik fosil yakıtlar, hava kirliliğinden, küresel ısınmaya kadar pek çok soruna da yol açmaktadır. İklim değişikliği tartışmaları, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının ehemmiyetini daha da artırmaktadır. Ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji üretiminde en önemli imkanı su kaynaklarıdır. Coğrafyamızın yapısı bize bu konuda ciddi avantajlar sağlıyor. Sudan elektrik üretimi, çevre kirliliğine yol açmayan, kullanılan suyun miktarını azaltmayan ve kalitesini bozmayan özelliğiyle öne çıkmaktadır.
Hidroelektrik santralleri için kurulan barajlar, sulamadan balıkçılığa ilave pek çok imkanı beraberinde getiriyor. Türkiye gibi kaynakları sınırlı bir ülke için sudan elektrik üretimi sayesinde yurt içinde kalan paranın kritik kalkınma yatırımlarında kullanılması en az diğer hususlar kadar önemlidir. Hükümete geldiğimizde bu anlayışla hidroelektrik yatırımları seferberliği başlattık."
Erdoğan, kamunun bu yatırımlarla görevli kuruluşu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yanında özel sektörü de etkin şekilde hidroelektrik santralleri inşasına yönelttiklerini ifade etti.
YUSUFELİ BARAJI'NDA SONA GELİNDİ
Ilısu Prof. Doktor Veysel Eroğlu, Deriner, Ermenek, Borçka, Batman ve Obruk gibi yüksek kapasiteli hidroelektrik santrallerini ülkeye kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, "Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli de bitme aşamasına gelmiştir." dedi.
Hidroelektrik potansiyelini daha hızlı harekete geçirmek için 2003 yılında özel sektörün bu alandaki yatırımlarının önünü açarak tarihi bir adım attıklarını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:
"Böylece hidroelektrik üretim kapasitemizi kısa sürede 2,5 kat artırarak 44 milyar kilovatsaatten 110 milyar kilovatsaate çıkardık. Hali hazırda ülkemizin toplam kurulu gücünün üçte birini hidroelektrik oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle ülkemizde yanan her 3 lambadan birinin elektriği, su kaynaklarımızdan gelmektedir. Bugün dünyada 9'uncu sırada yer aldığımız hidroelektrik gücümüze, 34 yeni tesis daha kazandırıyoruz. Kamu özel sektör iş birliğiyle 20 farklı ilimizde faaliyete geçecek 34 hidroelektrik santralimiz, 653 kilovatsaat kurulu güce ve yıllık 2,3 milyar kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahiptir. Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacaktır. Kendilerini 6 yılda amorti edecek hidroelektrik santrallerimiz ardından uzun yıllar boyunca ekonomimize katma değer sağlamaya devam edecektir."
Erdoğan, son 20 yılda ülkeye, bugün açılışını yapacaklarıyla birlikte 605 yeni hidroelektrik santrali kazandırmak ve toplam rakamı 730'a çıkarmakla gurur duyduklarını dile getirdi.
SUYUNUZ VARSA MEDENİSİNİZ
Kendi hükümetlerinden önce bu sayının sadece 125 olduğunu da hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sulama ve içme suyu amaçlı olanlarla birlikte şimdi toplam baraj sayımız 930'u bulmuştur. Ülkemizin toplam su depolama kapasitesini 180 milyar metreküpün üzerine çıkarmamız sayesinde en kurak mevsimlerde bile artık susuzluk yaşamıyoruz. Tabii hidroelektrik santralleri için inşa ettiğimiz barajların önemli bir kısmı şehirlerimize içme suyu sağlama ve sulama amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Sayısını 370'e çıkardığımız tesislerle ülkemiz nüfusunun üçte ikisine toplamda 4,9 milyar metreküp sağlıklı ve sürekli içme suyu sağlayacak yatırımlar yaptık. Hep şunu söyledim, su medeniyettir. Suyunuz varsa medenisiniz, suyunuz yoksa gayri medenisiniz. Hatta ülkemiz sınırlarını da aşıp denizin altına döşediğimiz borularla KKTC'ye suyu götürdük. Laf üretmedik, iş ürettik."
Biz dünyaya sözümüzü, ülkemizi eserlerimizle donatarak söyledik, söylüyoruz. Ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuştururken aklımızda hep daha büyük hedefler vardır. Her alanda kalkınmanın altyapısını önemli ölçüde tamamladık. Şimdi sıra asıl hedeflerimizde; yani 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte. Bundan 11 yıl önce milletimizle 2053 yılı hedeflerimizi paylaştığımızda birileri bize saldırmıştı. Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı değersizleştirmeye çalışanları üzüntüyle takip ediyorum. Dünyada kendi ülkesinin felaketinden medet umacak sefil bir güruhun yaşadığı bir başka yer var mıdır, bilmiyorum. 18 Mart Çanakkale Köprüsü, başlarken bizimle dalga geçtiler. Bu olur mu? Tabi bunlara göre olmaz. E bunların aklı bunu almaz. Biz oralarda yeri geldi günler bekledik ya ama şimdi 6 dakikada karşıdan karşıya geçiyorsun. Aynı şeyi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yaptık. Bunlar kalkacak da Şanlıurfa ile Adıyaman'ı köprü ile ulaştıracak? Bunlar medeniyet dediğin zaman sadece İstanbul, İzmir, Ankara, bunları anlıyorlar. Biz ne dedik? Batıda ne varsa doğuda, güneydoğuda da o olacak. 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz var mı? Var. Bu kadar üniversiteye ne gerek var dediler. Yahu bizim derdimiz Hakkari'deki yavrumuzu İstanbul'a taşımak değil, bütün profesörlerimizi oralara taşımak. Bütün hocalarımızla beraber buralarda var mıyız, varız. Medeni olmak budur, çağı yakalamak budur, çağdaş mücadele budur.
YÜZDE 35 iNDiRiMLE SATILACAK
Şehir hastaneleri kuruyoruz değil mi? Ankara'da 2. şehir hastanemizi de bir iki aya açıyoruz. Arkadan Kocaeli ve İzmir geliyor. Bunları iki üç ay içinde yapıyoruz. Biz laf değil, iş üretiyoruz. Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek.
30-40 ÇEŞİT ÜRÜNDE SÜRATLE İNDİRİME GİDİLECEK
1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın, sen başa baş çalışacaksın.
Hele hele şu doğal gazı bir çıkaralım. Doğal gazı çıkardığımız andan itibaren tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini göreceksin. Geçen gün Abdülhamit Han gemimizi uğurladık ama Yunanistan çok rahatsız olmuş, Erdoğan ne yapıyor demiş. Erdoğan bir şey yapmıyor, görevini yapıyor. Bizim şu an 4 tane sondaj gemimiz var. Gençler dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Şunu da unutmayacağız; bize durmak yakışmaz. Durmak yok, yola devam. Süratle, şu salonları biz yaptık niye yaptık? Ankara gibi bir yerde böyle bir salon var mıydı? Yoktu. Bunların hepsini Ankaramıza, İstanbulumuza biz kazandırdık. Hani bunlar sanattan, kültürden yanaydı. Neden yapmadılar?
BAY KEMAL GİBİ MUSLUK AÇMA TÖRENİ YAPMADIK
Dün akşam Slovenya Cumhurbaşkanı'nı ağırladık ve kendisine buraları gösterdim, tebrik etti, hayran oldu. Hemen yanda Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi var, 24 saat açık. Oraya gelenler çayını, kahvesini, kekini, çorbasını ücretsiz alıyor. Ben de iftihar ediyorum, niye iftihar ediyorum, milletim adına iftihar ediyorum. Özel bir proje çalışmasıyla orayı yaptırdık ve muhteşem bir eseri Ankaramıza kazandırdık. Durmadık, yan gelip yatmadık, Bay Kemal gibi musluk açma töreni yapmadık, biz bu işleri yaptık. Bir de Kağıthane'de temel atmama töreni yapıyorlar, ne günlere kaldık!
Bu ülke için, bu millet için tuğla üstüne tuğla koyan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Bugün resmi açılışını yapacağımız 34 hidroelektrik santralimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yaptıkları yatırımlarla ülkemize katkı sağlayan girişimcilerimizi gönülden tebrik ediyorum.
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