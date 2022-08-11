Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan gıda güvenliği için üç talimat!



ELEKTRİK KESİNTİLERİ ÇÖZÜLECEK



Toplantıda, Şanlıurfa'da bir süredir devam eden elektrik kesintileri gündeme geldi. Bazı milletvekilleri, "Sürekli sahada bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Üretici kesintiler nedeniyle zor durumda. Elektrik dağıtım şirketinin yönetimi ile ilgili bir sorun yok ama altta çalışan personelden kaynaklı bir sorun olabilir. Bunlar hasadı da etkiliyor" dediler.