EURO 2024'te Avusturya mucizesi! Fransa ve Hollanda'yı arkalarına taktılar | İşte maçın golleri...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu’nda Hollanda’yı 3-2 mağlup eden Avusturya, grubu liderlikle tamamlayarak son 16’ya yükseldi.
6. dakikada Avusturya golü buldu. Malen, ceza sahası sol çaprazından Prass'ın ortasına yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Avusturya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
47. dakikada Hollanda skoru eşitledi. Simons, kendi yarı sahasından rakip ceza alanı önüne kadar taşıdığı topu Gakpo'ya verdi. Ceza sahasındaki Gakpo, sağına çekerek rakibinden kurtardığı meşin yuvarlağı plase vuruşla filelere gönderdi ve Hollanda durumu 1-1 yaptı.
59. dakikada Avusturya tekrar öne geçti. Grillitsch, ceza sahasının sol tarafında son çizgiye inerek ortasını yaptı. Kale sahası önündeki Schmid'in kafa vuruşunda De Vrij'ın müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-2.
75. dakikada Hollanda skora denge getirdi. Weghorst'un ceza sahasında kafayla indirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Depay, golü bularak durumu 2-2'ye getirdi. Maçın hakemi Kruzliak, VAR'dan gelen çağrı üzerine pozisyonu inceledi ve golün geçerli olduğunu belirterek orta noktayı gösterdi.
80. dakikada Avusturya maçta 3. kez üstünlük yakaladı. Baumgartner'in güzel ara pasıyla ceza alanına koşu yapan Sabitzer, dar açıdan sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3.
Mücadele, Avusturya'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Avusturya, grupta 6 puanla lider olarak son 16 turuna kaldı. Grupta 4 puanla üçüncü olan Hollanda ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeyi garantileyerek adını son 16 turuna yazdırdı.
GOLLER
Avusturya etkili başladığı maçta topu ağlarla erken buluşturdu! Malen topu kendi kalesine gönderdi
⚽GOL! Avusturya etkili başladığı maçta golü erken buldu! Malen topu kendi kalesine gönderdi! pic.twitter.com/g3oC9QayjF— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2024
Cody Gakpo'dan harika bitiriş! Hollanda hızlı hücumda golü buldu ikinci yarıya müthiş başladı!
⚽GOL! Cody Gakpo'dan harika bitiriş! Hollanda hızlı hücumda golü buldu ikinci yarıya müthiş başladı! pic.twitter.com/h0VsU090eS— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2024
GOL! İnanılmaz! Bu kez de De Vrij kendi kalesine attı Avusturya yeniden önde!
GOL! İnanılmaz! Bu kez de De Vrij kendi kalesine attı Avusturya yeniden önde! pic.twitter.com/ha4pgiYIQH— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2024
GOL! Memphis Depay! Hollanda pes etmiyor! Maçta yeniden eşitlik var.
⚽GOL! Memphis Depay! Hollanda pes etmiyor! Maçta yeniden eşitlik var. pic.twitter.com/FBGad7Vi57— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2024
GOL! Berlin'de gol yağmuru var! Sabitzer iğne deliğinden geçirdi
⚽GOL! BERLİN'DE GOL YAĞMURU VAR! SABITZER İĞNE DELİĞİNDEN GEÇİRDİ! AVUSTURYA TEKRAR ÖNDE! pic.twitter.com/jhlNpQyjd0— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2024
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