EURO 2024’te Avusturya mucizesi! Fransa ve Hollanda’yı arkalarına taktılar | İşte maçın golleri...

GOLLER

Avusturya etkili başladığı maçta topu ağlarla erken buluşturdu! Malen topu kendi kalesine gönderdi

⚽GOL! Avusturya etkili başladığı maçta golü erken buldu! Malen topu kendi kalesine gönderdi! pic.twitter.com/g3oC9QayjF — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2024

Cody Gakpo'dan harika bitiriş! Hollanda hızlı hücumda golü buldu ikinci yarıya müthiş başladı!

⚽GOL! Cody Gakpo'dan harika bitiriş! Hollanda hızlı hücumda golü buldu ikinci yarıya müthiş başladı! pic.twitter.com/h0VsU090eS — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2024

GOL! İnanılmaz! Bu kez de De Vrij kendi kalesine attı Avusturya yeniden önde!

GOL! İnanılmaz! Bu kez de De Vrij kendi kalesine attı Avusturya yeniden önde! pic.twitter.com/ha4pgiYIQH — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2024

GOL! Memphis Depay! Hollanda pes etmiyor! Maçta yeniden eşitlik var.

GOL! Berlin'de gol yağmuru var! Sabitzer iğne deliğinden geçirdi

⚽GOL! BERLİN'DE GOL YAĞMURU VAR! SABITZER İĞNE DELİĞİNDEN GEÇİRDİ! AVUSTURYA TEKRAR ÖNDE! pic.twitter.com/jhlNpQyjd0 — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2024