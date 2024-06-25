25 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

EURO 2024'te Avusturya mucizesi! Fransa ve Hollanda'yı arkalarına taktılar | İşte maçın golleri...

Giriş: 25.06.2024 19:40 Güncelleme: 25.06.2024 21:22
ABONE OL
EURO 2024’te Avusturya mucizesi! Fransa ve Hollanda’yı arkalarına taktılar | İşte maçın golleri...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu’nda Hollanda’yı 3-2 mağlup eden Avusturya, grubu liderlikle tamamlayarak son 16’ya yükseldi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yendi ve lider olarak son 16 turuna yükseldi.

6. dakikada Avusturya golü buldu. Malen, ceza sahası sol çaprazından Prass'ın ortasına yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Avusturya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada Hollanda skoru eşitledi. Simons, kendi yarı sahasından rakip ceza alanı önüne kadar taşıdığı topu Gakpo'ya verdi. Ceza sahasındaki Gakpo, sağına çekerek rakibinden kurtardığı meşin yuvarlağı plase vuruşla filelere gönderdi ve Hollanda durumu 1-1 yaptı.

59. dakikada Avusturya tekrar öne geçti. Grillitsch, ceza sahasının sol tarafında son çizgiye inerek ortasını yaptı. Kale sahası önündeki Schmid'in kafa vuruşunda De Vrij'ın müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-2.

75. dakikada Hollanda skora denge getirdi. Weghorst'un ceza sahasında kafayla indirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Depay, golü bularak durumu 2-2'ye getirdi. Maçın hakemi Kruzliak, VAR'dan gelen çağrı üzerine pozisyonu inceledi ve golün geçerli olduğunu belirterek orta noktayı gösterdi.

80. dakikada Avusturya maçta 3. kez üstünlük yakaladı. Baumgartner'in güzel ara pasıyla ceza alanına koşu yapan Sabitzer, dar açıdan sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3.

Mücadele, Avusturya'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Avusturya, grupta 6 puanla lider olarak son 16 turuna kaldı. Grupta 4 puanla üçüncü olan Hollanda ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeyi garantileyerek adını son 16 turuna yazdırdı.

GOLLER

Avusturya etkili başladığı maçta topu ağlarla erken buluşturdu! Malen topu kendi kalesine gönderdi

Cody Gakpo'dan harika bitiriş! Hollanda hızlı hücumda golü buldu ikinci yarıya müthiş başladı!

GOL! İnanılmaz! Bu kez de De Vrij kendi kalesine attı Avusturya yeniden önde!

GOL! Memphis Depay! Hollanda pes etmiyor! Maçta yeniden eşitlik var.

GOL! Berlin'de gol yağmuru var! Sabitzer iğne deliğinden geçirdi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör