KOSGEB’den KOBİ’lere 20 milyon TL’ye kadar destek: 2026 başvuruları başladı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim gücünü ve kurumsal kapasitesini artırmayı hedefleyen Kapasite Geliştirme Destek Programı için 2026 yılı 1. başvuru dönemi başladı. KOSGEB tarafından yürütülen programla, ölçek büyütmeye yönelik yatırımlar ve tedarik zincirindeki KOBİ'lerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Başvurular 28 Şubat 2026'ya kadar yapılabilecek.

Program kapsamında işletmelere; üretim ve dijitalleşme odaklı harcamalar için finansman desteği sunulacak. Desteklenen gider kalemleri arasında; makine ve teçhizat yatırımları, kurumsal yazılım alımları, nitelikli personel istihdamı, danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri ile proje bağlantılı işletme sermayesi yer alıyor.

Kapasite Geliştirme Destek Programı ile 2025 yılında toplam 2 bin 440 işletme finansmana erişim sağladı. Bu işletmelere sunulan toplam destek tutarı 38,4 milyar TL'ye ulaştı.

Destek programı; İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler, Bilişim Altyapısı, Veri İşleme, Barındırma ve Diğer Bilgi Hizmeti Faaliyetleri ile Bilimsel Araştırma ve Geliştirme alanlarında faaliyet gösteren KOBİ'lere açık olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak işletmelerin KOSGEB veri tabanında aktif kayıtlı olması, KOBİ statüsünde bulunması ve limited ya da anonim şirket olarak faaliyet göstermesi gerekiyor.

Ar-Ge projelerini başarıyla tamamlayanlar, Ar-Ge merkezi bulunan işletmeler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve TEKMER bünyesindeki firmalar ile büyük işletmelere tedarik sağlayan KOBİ'ler için hızlı büyüme kriteri aranmayacak.

Programda kredi alt limiti 1 milyon TL, üst limiti ise 20 milyon TL olarak belirlendi. Proje süresi 24 ay, kredi vadesi azami 36 ay olacak. Kullanılan krediler için 20 puanlık finansman desteği sağlanacak ve bu destek geri ödemesiz uygulanacak.