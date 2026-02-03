Dünyanın en iyi 100 mutfağı açıklandı: Listede Türkiye ilk 10’da

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 17:27 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

TasteAtlas'ın açıkladığı "Dünyanın En İyi 100 Mutfağı" listesi güncellendi. Türkiye, 7'nci sıraya yerleşerek dünyanın en güçlü mutfakları arasında ilk 10'a girdi.

Dünya mutfaklarını kapsayan geniş veri tabanına dayalı değerlendirme sonuçlarını paylaşan TasteAtlas, 2026 yılına ilişkin "Dünyanın En İyi 100 Mutfağı" listesini yayımladı. Yüz binlerce kullanıcı oylamasıyla hazırlanan sıralamada Akdeniz, Asya ve Latin Amerika mutfakları öne çıkarken Türk mutfağı da ilk 10 içindeki yerini korudu.

DEĞERLENDİRME HANGİ VERİLERLE YAPILDI? Liste, binlerce geleneksel ürün ve yemeğe verilen yüz binlerce geçerli puanın ortalaması alınarak oluşturuldu. Mutfaklar; lezzet çeşitliliği, ürün kalitesi ve geleneksel tariflerin korunması kriterleri üzerinden değerlendirildi.

DÜNYANIN EN İYİ 100 MUTFAĞI AÇIKLANDI İtalya Zirvede TasteAtlas'ın açıkladığı sıralamada İtalyan mutfağı listenin ilk sırasında yer aldı. İtalya, geleneksel tariflerini koruyarak ürün kalitesi ve pişirme teknikleriyle küresel ölçekte güçlü bir mutfak kimliği ortaya koydu. Hamur işleri, peynir ve şarküteri ürünleri etrafında şekillenen mutfak kültürü, geniş kullanıcı değerlendirmelerinde en yüksek ortalama puanı alan mutfak oldu.

Yunan Mutfağı İkinci Sıraya Yerleşti Yunan mutfağı, zeytinyağı temelli yapısı ve Akdeniz beslenme kültürüne dayanan tarifleriyle listede ikinci sırada yer aldı. Sebze, baklagil ve deniz ürünlerinin dengeli kullanımı, Yunan mutfağını sağlıklı ve sürdürülebilir bir gastronomi modeli olarak öne çıkardı. Bölgesel ürün çeşitliliği ve geleneksel pişirme yöntemleri sıralamada belirleyici oldu.