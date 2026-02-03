CANLI YAYIN
Dünyanın en iyi 100 mutfağı açıklandı: Listede Türkiye ilk 10’da

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TasteAtlas'ın açıkladığı "Dünyanın En İyi 100 Mutfağı" listesi güncellendi. Türkiye, 7'nci sıraya yerleşerek dünyanın en güçlü mutfakları arasında ilk 10'a girdi.

Dünya mutfaklarını kapsayan geniş veri tabanına dayalı değerlendirme sonuçlarını paylaşan TasteAtlas, 2026 yılına ilişkin "Dünyanın En İyi 100 Mutfağı" listesini yayımladı. Yüz binlerce kullanıcı oylamasıyla hazırlanan sıralamada Akdeniz, Asya ve Latin Amerika mutfakları öne çıkarken Türk mutfağı da ilk 10 içindeki yerini korudu.

DEĞERLENDİRME HANGİ VERİLERLE YAPILDI?

Liste, binlerce geleneksel ürün ve yemeğe verilen yüz binlerce geçerli puanın ortalaması alınarak oluşturuldu. Mutfaklar; lezzet çeşitliliği, ürün kalitesi ve geleneksel tariflerin korunması kriterleri üzerinden değerlendirildi.

DÜNYANIN EN İYİ 100 MUTFAĞI AÇIKLANDI

İtalya Zirvede

TasteAtlas'ın açıkladığı sıralamada İtalyan mutfağı listenin ilk sırasında yer aldı. İtalya, geleneksel tariflerini koruyarak ürün kalitesi ve pişirme teknikleriyle küresel ölçekte güçlü bir mutfak kimliği ortaya koydu. Hamur işleri, peynir ve şarküteri ürünleri etrafında şekillenen mutfak kültürü, geniş kullanıcı değerlendirmelerinde en yüksek ortalama puanı alan mutfak oldu.

Yunan Mutfağı İkinci Sıraya Yerleşti

Yunan mutfağı, zeytinyağı temelli yapısı ve Akdeniz beslenme kültürüne dayanan tarifleriyle listede ikinci sırada yer aldı. Sebze, baklagil ve deniz ürünlerinin dengeli kullanımı, Yunan mutfağını sağlıklı ve sürdürülebilir bir gastronomi modeli olarak öne çıkardı. Bölgesel ürün çeşitliliği ve geleneksel pişirme yöntemleri sıralamada belirleyici oldu.

Peru İlk Üçte

Listenin üçüncü sırasında Peru mutfağı yer aldı. Sıralamada, ülkede yaygın olarak kullanılan et ve deniz ürünlerine dayalı tarifler ile sos ve baharat çeşitliliği etkili oldu. Farklı bölgelerde uygulanan geleneksel pişirme yöntemleri, Peru mutfağının değerlendirmeye dahil edilen unsurları arasında gösterildi.

Türkiye 7'nci Sırada

Türk mutfağı, TasteAtlas sıralamasında 4,49 puanla 7'nci sırada yer alarak dünyanın en iyi mutfakları arasında ilk 10'a girdi. Kahvaltı kültürü, sokak lezzetleri, et yemekleri ve bölgesel ürün çeşitliliği Türk mutfağının öne çıkan unsurları oldu. Türkiye, köklü mutfak geleneğini geniş ürün yelpazesiyle birleştirerek üst sıralardaki yerini korudu.

HANGİ ÜLKENİN MUTFAĞI KAÇINCI SIRADA?

Sıra Ülke Puan
1 İtalya 4.64
2 Yunanistan 4.60
3 Peru 4.54
4 Portekiz 4.53
5 İspanya 4.53
6 Japonya 4.49
7 Türkiye 4.49
8 Çin 4.48
9 Fransa 4.48
10 Endonezya 4.48
11 Meksika 4.46
12 Sırbistan 4.45
13 Hindistan 4.43
14 Polonya 4.42
15 ABD 4.42
16 Vietnam 4.36
17 Brezilya 4.36
18 Hırvatistan 4.35
19 Güney Kore 4.34
20 Lübnan 4.34
Sıra Ülke Puan
21 Gürcistan 4.32
22 Macaristan 4.32
23 Kolombiya 4.31
24 Tayland 4.29
25 Filipinler 4.28
26 Arjantin 4.27
27 Almanya 4.27
28 Rusya 4.27
29 Malezya 4.26
30 Fas 4.25
31 Romanya 4.25
32 Şili 4.25
33 Çekya 4.25
34 Güney Afrika 4.23
35 Bulgaristan 4.23
36 Avusturya 4.23
37 Filistin 4.23
38 Mısır 4.22
39 Etiyopya 4.22
40 Kanada 4.20
Sıra Ülke Puan
41 Tunus 4.20
42 İran 4.20
43 Ukrayna 4.19
44 Litvanya 4.19
45 Suriye 4.18
46 Cezayir 4.18
47 Hollanda 4.18
48 Suudi Arabistan 4.17
49 Ekvador 4.17
50 Birleşik Krallık 4.16
51 İsveç 4.14
52 Bosna Hersek 4.14
53 Kuzey Makedonya 4.14
54 Venezuela 4.11
55 Danimarka 4.11
56 Trinidad ve Tobago 4.11
57 Nikaragua 4.08
58 Porto Riko 4.08
59 Libya 4.08
60 Bangladeş 4.08
Sıra Ülke Puan
61 Avustralya 4.07
62 Sri Lanka 4.07
63 Finlandiya 4.07
64 Ürdün 4.07
65 Bolivya 4.06
66 Norveç 4.06
67 Azerbaycan 4.06
68 Belçika 4.05
69 Küba 4.05
70 İsviçre 4.05
71 Irak 4.05
72 Uruguay 4.04
73 Pakistan 4.04
74 Afganistan 4.03
75 Slovakya 4.02
76 Eritre 4.02
77 Arnavutluk 4.00
78 İskoçya 4.00
79 Belarus 4.00
80 İrlanda 3.99
Sıra Ülke Puan
81 Haiti 3.99
82 Dominik Cumhuriyeti 3.99
83 Paraguay 3.99
84 Slovenya 3.98
85 Kosta Rika 3.98
86 Bahamalar 3.97
87 Ermenistan 3.97
88 Letonya 3.96
89 Estonya 3.96
90 Singapur 3.95
91 Karadağ 3.95
92 Guatemala 3.95
93 İsrail 3.94
94 Malta 3.94
95 Nijerya 3.94
96 Laos 3.94
97 Kenya 3.93
98 Kazakistan 3.92
99 Katar 3.90
100 Kıbrıs 3.90
