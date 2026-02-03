Hem cebinize hem evinize zarar! Petek üzerinde çamaşır kurutmanın etkisi

Islak çamaşırları peteğin üzerine sermek, odadaki nem oranını hızla yükseltiyor. Bu durum duvarlarda küf ve rutubet lekelerine yol açıyor. Uzmanlara göre artan nem alerjileri tetikliyor, faturaları yükseltiyor ve kombi sistemini zorluyor. Çocuklar, yaşlılar ve astım hastaları için risk daha büyük.

Kış aylarında en sık başvurulan yöntemlerden biri, ıslak çamaşırları doğrudan peteklerin üzerine sermek. Pratik gibi görünen bu alışkanlık, uzmanlara göre evin havasını bozuyor, ısınma verimini düşürüyor ve sağlığı tehdit ediyor. Özellikle kapalı ve küçük alanlarda risk daha da artıyor.

KÜF VE RUTUBET RİSKİ BÜYÜYOR Islak kıyafetlerden buharlaşan su, iç mekân nemini kısa sürede artırıyor. Özellikle havalandırması yetersiz odalarda yoğuşma oluşuyor. Nem, duvarlara ve tavanlara yerleşiyor. Zamanla boya kabarması ve küf lekeleri görülüyor.

Soğuk köşeler küf için uygun ortam haline geliyor. Küf yalnızca estetik bir sorun değil. Uzun vadede hem yapıya hem sağlığa zarar veriyor.

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINI TETİKLİYOR Yüksek nem oranı, alerjik reaksiyonları artırıyor. Astım ve benzeri solunum yolu rahatsızlığı olan kişiler etkileri daha hızlı hissediyor. Çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar risk grubunda yer alıyor. Ayrıca ısınan nemli çamaşırlar, deterjan kalıntılarını havaya bırakabiliyor. Kapalı alanlarda bu durum iç hava kalitesini düşürüyor.