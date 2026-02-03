CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Hem cebinize hem evinize zarar! Petek üzerinde çamaşır kurutmanın etkisi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Islak çamaşırları peteğin üzerine sermek, odadaki nem oranını hızla yükseltiyor. Bu durum duvarlarda küf ve rutubet lekelerine yol açıyor. Uzmanlara göre artan nem alerjileri tetikliyor, faturaları yükseltiyor ve kombi sistemini zorluyor. Çocuklar, yaşlılar ve astım hastaları için risk daha büyük.

Hem cebinize hem evinize zarar! Petek üzerinde çamaşır kurutmanın etkisi 1

Kış aylarında en sık başvurulan yöntemlerden biri, ıslak çamaşırları doğrudan peteklerin üzerine sermek. Pratik gibi görünen bu alışkanlık, uzmanlara göre evin havasını bozuyor, ısınma verimini düşürüyor ve sağlığı tehdit ediyor. Özellikle kapalı ve küçük alanlarda risk daha da artıyor.

Hem cebinize hem evinize zarar! Petek üzerinde çamaşır kurutmanın etkisi 2

KÜF VE RUTUBET RİSKİ BÜYÜYOR

Islak kıyafetlerden buharlaşan su, iç mekân nemini kısa sürede artırıyor. Özellikle havalandırması yetersiz odalarda yoğuşma oluşuyor. Nem, duvarlara ve tavanlara yerleşiyor. Zamanla boya kabarması ve küf lekeleri görülüyor.

Hem cebinize hem evinize zarar! Petek üzerinde çamaşır kurutmanın etkisi 3

Soğuk köşeler küf için uygun ortam haline geliyor. Küf yalnızca estetik bir sorun değil. Uzun vadede hem yapıya hem sağlığa zarar veriyor.

Hem cebinize hem evinize zarar! Petek üzerinde çamaşır kurutmanın etkisi 4

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINI TETİKLİYOR

Yüksek nem oranı, alerjik reaksiyonları artırıyor. Astım ve benzeri solunum yolu rahatsızlığı olan kişiler etkileri daha hızlı hissediyor. Çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar risk grubunda yer alıyor. Ayrıca ısınan nemli çamaşırlar, deterjan kalıntılarını havaya bırakabiliyor. Kapalı alanlarda bu durum iç hava kalitesini düşürüyor.

Hem cebinize hem evinize zarar! Petek üzerinde çamaşır kurutmanın etkisi 5

FATURALAR DA YÜKSELİYOR

Peteklerin üzerini kapatan çamaşırlar, ısının odaya yayılmasını engelliyor. Oda geç ısınıyor. Sistem daha uzun süre çalışıyor. Bu da enerji tüketimini artırıyor. Hapsolan ısı, peteğin verimini düşürüyor. Kombi ve tesisat bileşenleri daha fazla zorlanıyor. Sentetik kumaşların çok sıcak yüzeyle teması ise ek risk oluşturabiliyor.

Hem cebinize hem evinize zarar! Petek üzerinde çamaşır kurutmanın etkisi 6

DAHA GÜVENLİ ALTERNATİFLER

Uzmanlar, çamaşır kurutmak için daha güvenli yöntemler öneriyor:

📌Kıyafet askısını peteğin yakınına koyun, ancak doğrudan üzerine sermeyin.

📌Gün içinde kısa süreli havalandırma yapın.

📌Nem alma cihazı kullanarak ortam nemini dengeleyin.

📌Sıcak hava dolaşımını engellemeyen özel kurutma raflarını tercih edin.

📌Peteklerin bakımını yaptırın, gerekiyorsa havasını alın.

Mobil uygulamalarımızı indirin