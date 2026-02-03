Dünyanın en güçlü donanmaları 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?
2026 yılına ait resmi veriler, ülkelerin donanma gücünü ortaya koydu. Savaş gemisi ve denizaltı sayısına göre hazırlanan listede Asya ülkeleri öne çıkarken, Türkiye sahip olduğu filo yapısıyla üst sıralarda yer aldı.
Küresel ölçekte deniz gücü dengeleri, 2026 yılı itibarıyla güncellendi. Global Firepower verileri doğrultusunda hazırlanan listede ülkeler; aktif savaş gemisi, denizaltı ve yardımcı unsurların toplamına göre sıralandı. Donanma kapasitesinin ön plana çıktığı tabloda Türkiye'nin bulunduğu sıra ve filo dağılımı dikkat çekti.
2026'NIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI
Paylaşılan resmi verilere göre, toplam savaş gemisi ve denizaltı sayısı esas alınarak oluşturulan listede ilk sırada Çin yer aldı. İkinci sırada Rusya bulunurken, onu Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Asya-Pasifik bölgesinden Hindistan, Endonezya ve Kuzey Kore gibi ülkeler de üst sıralarda konumlandı.
TÜRKİYE LİSTEDE KAÇINCI SIRADA?
2026 verilerine göre Türkiye, dünyanın en güçlü donanmaları arasında 14. sırada yer aldı. Türkiye'nin deniz gücü, özellikle dengeli filo yapısı ile öne çıktı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin mevcut envanteri, farklı görev alanlarına hitap eden deniz unsurlarının sayısal dağılımı ise şu şekilde:
🔹 Toplam deniz platformu: 192 adet
🔹 Denizaltı sayısı: 14
🔹 Fırkateyn: 17
🔹 Korvet: 9
🔹 Hücumbot ve devriye gemileri: 40
🔹 Mayın harbi gemileri: 11
🔹 Helikopter taşıyıcı: 1
Dünyanın En Güçlü Donanmaları (2026)
|Sıra
|Ülke
|Toplam Donanma Varlığı
|1
|Çin
|841
|2
|Rusya
|747
|3
|Amerika Birleşik Devletleri
|465
|4
|Hindistan
|343
|5
|Endonezya
|338
|6
|Kuzey Kore
|332
|7
|Tayland
|304
|8
|İtalya
|285
|9
|İsveç
|279
|10
|Sri Lanka
|275
|Sıra
|Ülke
|Toplam Donanma Varlığı
|11
|Myanmar
|239
|12
|Güney Kore
|215
|13
|Kolombiya
|213
|14
|Türkiye
|192
|15
|Yunanistan
|186
|16
|İspanya
|175
|17
|Ukrayna
|169
|18
|Fransa
|166
|19
|Finlandiya
|165
|20
|Meksika
|164