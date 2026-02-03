CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2026 yılına ait resmi veriler, ülkelerin donanma gücünü ortaya koydu. Savaş gemisi ve denizaltı sayısına göre hazırlanan listede Asya ülkeleri öne çıkarken, Türkiye sahip olduğu filo yapısıyla üst sıralarda yer aldı.

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada? 1

Küresel ölçekte deniz gücü dengeleri, 2026 yılı itibarıyla güncellendi. Global Firepower verileri doğrultusunda hazırlanan listede ülkeler; aktif savaş gemisi, denizaltı ve yardımcı unsurların toplamına göre sıralandı. Donanma kapasitesinin ön plana çıktığı tabloda Türkiye'nin bulunduğu sıra ve filo dağılımı dikkat çekti.

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada? 2

2026'NIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI

Paylaşılan resmi verilere göre, toplam savaş gemisi ve denizaltı sayısı esas alınarak oluşturulan listede ilk sırada Çin yer aldı. İkinci sırada Rusya bulunurken, onu Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Asya-Pasifik bölgesinden Hindistan, Endonezya ve Kuzey Kore gibi ülkeler de üst sıralarda konumlandı.

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada? 3

TÜRKİYE LİSTEDE KAÇINCI SIRADA?

2026 verilerine göre Türkiye, dünyanın en güçlü donanmaları arasında 14. sırada yer aldı. Türkiye'nin deniz gücü, özellikle dengeli filo yapısı ile öne çıktı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin mevcut envanteri, farklı görev alanlarına hitap eden deniz unsurlarının sayısal dağılımı ise şu şekilde:

🔹 Toplam deniz platformu: 192 adet
🔹 Denizaltı sayısı: 14
🔹 Fırkateyn: 17
🔹 Korvet: 9
🔹 Hücumbot ve devriye gemileri: 40
🔹 Mayın harbi gemileri: 11
🔹 Helikopter taşıyıcı: 1

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada? 4

Dünyanın En Güçlü Donanmaları (2026)

Sıra Ülke Toplam Donanma Varlığı
1 Çin 841
2 Rusya 747
3 Amerika Birleşik Devletleri 465
4 Hindistan 343
5 Endonezya 338
6 Kuzey Kore 332
7 Tayland 304
8 İtalya 285
9 İsveç 279
10 Sri Lanka 275
Dünyanın en güçlü donanmaları 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada? 5
Sıra Ülke Toplam Donanma Varlığı
11 Myanmar 239
12 Güney Kore 215
13 Kolombiya 213
14 Türkiye 192
15 Yunanistan 186
16 İspanya 175
17 Ukrayna 169
18 Fransa 166
19 Finlandiya 165
20 Meksika 164
Dünyanın en güçlü donanmaları 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada? 6

BÖLGESEL GÜÇTEN KÜRESEL DENGEYE

Türkiye, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsayan stratejik deniz sahalarında aktif rol üstlenen sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Yerli ve milli projelerle güçlendirilen deniz platformları, Türkiye'nin donanma kabiliyetini istikrarlı biçimde yukarı taşıyor. 2026 listesi, Türkiye'nin bölgesel deniz gücü olmanın ötesine geçen konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada? 7

TCG ANADOLU (L-400)

Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde önemli bir yere sahip olan TCG Anadolu, çok maksatlı amfibi hücum gemisi olarak görev yapıyor. 230,8 metre uzunluğa, 32 metre ene ve 7,2 metre drafta sahip gemi, 27 bin 500 ton deplasman kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Gemi; iki adet kıç itici (POD), iki adet baş itici sistemi, beş dizel jeneratör ve bir acil durum dizel jeneratörle donatıldı. Seyir sürati 16 knot olan TCG Anadolu, yaklaşık 9 bin deniz mili menzile sahip bulunuyor. Azami sürati ise 20,5 knot olarak kaydedildi.

Uçuş güvertesi, aynı anda 6 orta sınıf veya genel maksat helikopteri ya da 4 ağır yük nakliye helikopterinin konuşlandırılmasına imkan tanıyor. Gemide toplamda 403 personel görev yapıyor.

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada? 8

TCG BAYRAKTAR (L-402)

TCG Bayraktar, amfibi lojistik destek görevleri için tasarlanmış çıkarma gemileri arasında yer alıyor. 92,3 metre boyunda, 14 metre eninde ve 4,03 metre drafta sahip geminin deplasmanı 3 bin 355 ton seviyesinde bulunuyor.

Ana tahrik sistemi, her biri 2.880 kW gücünde dört adet dizel makineden oluşuyor. Çift şanzıman ve değişken piçli dört kanatlı pervanelerle donatılan gemide bakım periyodu 15 bin saat veya 10 yıl olarak belirlendi.

11 knot seyir süratine sahip olan TCG Bayraktar, 3 bin 234 deniz mili menzil sunuyor. Azami sürati 13 knot olan gemide toplam 105 personel görev yapıyor. Ayrıca bir genel maksat helikopterinin iniş ve kalkışına uygun platform bulunuyor.

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada? 9

TCG SANCAKTAR (L-403)

TCG Sancaktar, teknik özellikleri bakımından Bayraktar sınıfıyla aynı yapı üzerinde geliştirildi. 92,3 metre uzunluk, 14 metre genişlik ve 4,03 metre draft ölçülerine sahip gemi, 3 bin 355 ton deplasmana sahip.

Dört dizel ana makine, iki şanzıman ve çift pervane sistemiyle donatılan gemi, 11 knot seyir süratiyle 3 bin 234 deniz mili menzile ulaşabiliyor. Azami sürati 13 knot olarak kayıtlara geçti. Gemide ayrıca bir genel maksat helikopterinin iniş ve kalkışına uygun bir helikopter platformu bulunuyor. TCG Sancaktar'da 10 subay, 26 astsubay, 12 uzman ve 57 sözleşmeli er görev yapıyor.

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada? 10

TCG OSMANGAZİ (NL-125)

TCG Osmangazi, Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde farklı görevlerde kullanılan yardımcı sınıf gemiler arasında bulunuyor. 105 metre boyunda, 16,1 metre eninde ve 4,27 metre drafta sahip geminin deplasmanı 4 bin 200 ton olarak açıklandı.

İki adet dizel motorla tahrik edilen gemi, toplam 8 bin 800 beygir gücünde motor kapasitesine sahip. Çift pervane sistemiyle donatılan TCG Osmangazi'nin seyir sürati 13 knot, azami sürati ise 15 knot seviyesinde bulunuyor. Yaklaşık 4 bin 130 deniz mili menzile sahip gemide 13 subay, 40 astsubay, 13 uzman ve 48 erbaş/er olmak üzere toplam 114 personel görev yapıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin