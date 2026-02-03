Dünyanın en güçlü donanmaları 2026: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Türkiye, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsayan stratejik deniz sahalarında aktif rol üstlenen sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Yerli ve milli projelerle güçlendirilen deniz platformları, Türkiye'nin donanma kabiliyetini istikrarlı biçimde yukarı taşıyor. 2026 listesi, Türkiye'nin bölgesel deniz gücü olmanın ötesine geçen konumunu bir kez daha ortaya koydu.

TCG ANADOLU (L-400)

Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde önemli bir yere sahip olan TCG Anadolu, çok maksatlı amfibi hücum gemisi olarak görev yapıyor. 230,8 metre uzunluğa, 32 metre ene ve 7,2 metre drafta sahip gemi, 27 bin 500 ton deplasman kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Gemi; iki adet kıç itici (POD), iki adet baş itici sistemi, beş dizel jeneratör ve bir acil durum dizel jeneratörle donatıldı. Seyir sürati 16 knot olan TCG Anadolu, yaklaşık 9 bin deniz mili menzile sahip bulunuyor. Azami sürati ise 20,5 knot olarak kaydedildi.

Uçuş güvertesi, aynı anda 6 orta sınıf veya genel maksat helikopteri ya da 4 ağır yük nakliye helikopterinin konuşlandırılmasına imkan tanıyor. Gemide toplamda 403 personel görev yapıyor.