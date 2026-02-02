CANLI YAYIN
TES geliyor: Emeklilikte ikinci maaş fırsatı! 1999, 2008 ve sonrasına kazançlı formül

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için hazırlık süreci hızlanırken, sistemin 2026 yılında Orta Vadeli Program'da yer alan 1 Nisan–30 Haziran döneminde hayata geçirilmesi planlanıyor. Çalışan, işveren ve devlet katkısına dayalı zorunlu modelle TES'in mevcut BES yapısının yerine geçerek emeklilikte ek gelir sağlaması hedefleniyor.

Hükümetin farklı sektörlerde çalışanlara yönelik destek adımlarına paralel olarak, emeklilik döneminde ek gelir sağlamayı hedefleyen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için hazırlık süreci hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Orta Vadeli Program kapsamında 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında hayata geçirilmesi planlanan sistem için teknik ve yasal altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ (TES) NEDİR?

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi çalışanların emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde edebilmesini amaçlayan, çalışan, işveren ve devlet katkısına dayalı fon temelli bir tasarruf modeli olarak tanımlanıyor. Sistem, mevcut emeklilik gelirine ek finansal güvence oluşturmayı hedefliyor.

TES'İN TEMEL HEDEFLERİ

TES ile çalışanların maaşlarından yapılacak kesintilerle ek emeklilik birikimi oluşturulması planlanıyor. Uzun vadeli tasarrufu teşvik etmeyi amaçlayan sistem, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre yapıda kurgulanarak emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

TES NASIL İŞLEYECEK?

Sistem kapsamında çalışanın brüt maaşından belirlenen oranda kesinti yapılarak TES fonuna aktarım sağlanacak. İşverenler de çalışan katkısına eşit oranda katkı sunacak. Katılımcılara devlet tarafından vergi avantajları ve ek katkı destekleri sağlanacak. Biriken fonlar profesyonel fon yöneticileri tarafından farklı yatırım araçlarında değerlendirilecek ve uzun vadede büyümesi amaçlanacak. Emeklilik dönemine ulaşıldığında katılımcılar, birikimlerini toplu para ya da taksitli ödeme şeklinde alabilecek.

TES'E KİMLER DAHİL OLACAK?

TES'in Türkiye'de geniş bir çalışan kitlesini kapsayacak şekilde uygulanması planlanıyor. Sistem hem kamu hem de özel sektör çalışanlarını kapsayacak. Mevcut BES katılımcılarının da TES sistemine dahil edilmesi öngörülüyor.

TES NE ZAMAN UYGULAMAYA ALINACAK?

TES'in 2026 yılı içinde yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Orta Vadeli Program'da sistemin 1 Nisan – 30 Haziran döneminde hayata geçirilmesi planlanıyor. Çalışma Bakanlığı, sistemin teknik altyapısının kurulması, gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanması ve mevzuat sürecinin bitirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından sistem uygulamaya alınacak.

TES İLE BES ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

Katılım Zorunluluğu

BES'te yalnızca 45 yaş altı çalışanlar otomatik katılım kapsamında yer alırken, TES'te tüm çalışanlar için zorunlu katılım planlanıyor.

Cayma ve Çıkış Hakkı

BES'te katılımcılar ilk iki ay içinde cayma hakkını kullanabiliyor. TES'te ise sistemde en az 10 yıl kalma şartı bulunacak ve erken çıkış oldukça sınırlı olacak.

Çalışan Katkısı

Her iki sistemde de maaşlardan yüzde 3 oranında kesinti yapılması öngörülüyor.

İşveren Katkısı

BES'te işveren katkısı bulunmazken, TES'te işverenlerin de yüzde 3 oranında katkı sağlaması zorunlu olacak.

Devlet Katkısı

BES'te yüzde 20 devlet katkısı uygulanırken, TES'te bu oranın yüzde 30 olması planlanıyor.

Fon Yönetimi

BES fonları bireysel emeklilik şirketleri tarafından yönetilirken, TES fonlarının daha merkezi ve devlet denetimli bir yapıda yönetilmesi öngörülüyor.

Başlık BES TES
Katılım Zorunluluğu Yalnızca 45 yaş altı çalışanlar otomatik katılır Tüm çalışanlar için zorunlu katılım
Cayma ve Çıkış Hakkı İlk 2 ay içinde cayma hakkı var En az 10 yıl kalma şartı, erken çıkış çok zor
Çalışan Katkısı Maaştan %3 kesinti Maaştan %3 kesinti
İşveren Katkısı Yok %3 işveren katkısı zorunlu
Devlet Katkısı %20 devlet katkısı %30 devlet katkısı
Fonların Yönetimi Bireysel emeklilik şirketleri yönetir Daha merkezi ve devlet denetimli yönetim
BİRİKİMLERE ERİŞİM ŞARTLARI

BES'te katılımcılar istedikleri zaman sistemden ayrılabiliyor, emeklilik geliri için 10 yıl sistemde kalma ve 56 yaş şartı aranıyor. TES'te ise birikimlere erişim SGK emeklilik yaşı ile paralel olacak. Buna göre;

🔴9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş

🔴1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar için kadınlarda 58-65, erkeklerde 60-65 yaş aralığında kademeli emeklilik uygulanacak.

SAĞLANAN GELİR YAPISI

BES'te birikimler toplu ödeme ya da maaş şeklinde alınabilirken, TES'te SGK emeklilik maaşına ek olarak tamamlayıcı maaş verilmesi planlanıyor.

ESNEKLİK

BES daha esnek bir yapı sunarken, TES zorunlu katılım ve sınırlı çıkış imkânı nedeniyle daha katı bir sistem olarak tasarlanıyor.

TES İLE BES BİRLEŞECEK Mİ?

TES devreye alındığında otomatik BES uygulamasının sisteme entegre edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda maaşlardan BES ve TES için ayrı ayrı kesinti yapılmayacak, yalnızca TES için yüzde 3 kesinti uygulanacak.

