TES geliyor: Emeklilikte ikinci maaş fırsatı! 1999, 2008 ve sonrasına kazançlı formül

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için hazırlık süreci hızlanırken, sistemin 2026 yılında Orta Vadeli Program'da yer alan 1 Nisan–30 Haziran döneminde hayata geçirilmesi planlanıyor. Çalışan, işveren ve devlet katkısına dayalı zorunlu modelle TES'in mevcut BES yapısının yerine geçerek emeklilikte ek gelir sağlaması hedefleniyor.

Hükümetin farklı sektörlerde çalışanlara yönelik destek adımlarına paralel olarak, emeklilik döneminde ek gelir sağlamayı hedefleyen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için hazırlık süreci hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Orta Vadeli Program kapsamında 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında hayata geçirilmesi planlanan sistem için teknik ve yasal altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ (TES) NEDİR? Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi çalışanların emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde edebilmesini amaçlayan, çalışan, işveren ve devlet katkısına dayalı fon temelli bir tasarruf modeli olarak tanımlanıyor. Sistem, mevcut emeklilik gelirine ek finansal güvence oluşturmayı hedefliyor.

TES'İN TEMEL HEDEFLERİ TES ile çalışanların maaşlarından yapılacak kesintilerle ek emeklilik birikimi oluşturulması planlanıyor. Uzun vadeli tasarrufu teşvik etmeyi amaçlayan sistem, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre yapıda kurgulanarak emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

TES NASIL İŞLEYECEK? Sistem kapsamında çalışanın brüt maaşından belirlenen oranda kesinti yapılarak TES fonuna aktarım sağlanacak. İşverenler de çalışan katkısına eşit oranda katkı sunacak. Katılımcılara devlet tarafından vergi avantajları ve ek katkı destekleri sağlanacak. Biriken fonlar profesyonel fon yöneticileri tarafından farklı yatırım araçlarında değerlendirilecek ve uzun vadede büyümesi amaçlanacak. Emeklilik dönemine ulaşıldığında katılımcılar, birikimlerini toplu para ya da taksitli ödeme şeklinde alabilecek.