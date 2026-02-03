CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

TOKİ kura programı Kayseri ve Zonguldak’ta: 9 bin 434 konutun hak sahipleri belirleniyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde bugün Kayseri'de 7.562, Zonguldak'ta 1.872 konut için hak sahibi belirleme kura programı yürütülüyor. Çekilişler saat 11.00'de belirlenen salonlarda noter huzurunda yapılacak. Vatandaşlar kuraları YouTube kanalında canlı olarak takip edebilecek.

TOKİ kura programı Kayseri ve Zonguldak’ta: 9 bin 434 konutun hak sahipleri belirleniyor 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci Kayseri ve Zonguldak etaplarıyla devam ediyor. İki ilde toplam 9 bin 434 konut için hak sahipliği belirleme işlemleri, ilan edilen yer ve saatlerde noter gözetiminde yürütülüyor. Süreç, TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden takip edilebiliyor.

TOKİ kura programı Kayseri ve Zonguldak’ta: 9 bin 434 konutun hak sahipleri belirleniyor 2

KURA PROGRAMI SAAT 11.00'DE BAŞLAYACAK

TOKİ'nin duyurduğu program kapsamında iki ilde de kura çekimi 11.00 itibarıyla planlanan salonlarda başlayacak. Etaplarda konut sayıları ve mekan bilgileri şu şekilde:

🔴 Kayseri: 7.562 konut - Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu
Zonguldak: 1.872 konut - Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu

TOKİ kura programı Kayseri ve Zonguldak’ta: 9 bin 434 konutun hak sahipleri belirleniyor 3

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

KAYSERİ SOSYAL KONUT DAĞILIMI

KAYSERİ MERKEZ (MELİKGAZİ,KOCASİNAN,TALAS, İNCESU) 6020 6020
KAYSERİ AKKIŞLA 70 70
KAYSERİ BÜNYAN 100 100
KAYSERİ DEVELİ 300 300
KAYSERİ FELAHİYE 35 35
KAYSERİ HACILAR 74 74
KAYSERİ ÖZVATAN 150 150
KAYSERİ PINARBAŞI 29 29
KAYSERİ SARIOĞLAN 158 158
KAYSERİ SARIZ 26 26
KAYSERİ TOMARZA 142 142
KAYSERİ YAHYALI 300 300
KAYSERİ YEŞİLHİSAR 158 158

ZONGULDAK SOSYAL KONUT DAĞILIMI

ZONGULDAK MERKEZ (KİLİMLİ) 300 300
ZONGULDAK BEYCUMA 60 60
ZONGULDAK ALAPLI 120 120
ZONGULDAK ÇAYCUMA 100 100
ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR 47 47
ZONGULDAK ÇAYCUMA NEBİOĞLU 100 100
ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE 100 100
ZONGULDAK DEVREK 300 300
ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ 100 100
ZONGULDAK EREĞLİ 250 250
ZONGULDAK EREĞLİ GÜLÜÇ 38 38
ZONGULDAK EREĞLİ KANDİLLİ 100 100
ZONGULDAK EREĞLİ ORMANLI 63 63
ZONGULDAK GÖKÇEBEY 100 100
ZONGULDAK KOZLU 94 94
TOKİ kura programı Kayseri ve Zonguldak’ta: 9 bin 434 konutun hak sahipleri belirleniyor 4

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sürecinin ardından asil ve yedek hak sahibi listeleri TOKİ'nin duyuru ekranlarında yayımlanıyor. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numarasıyla aşağıdaki kanallar üzerinden hak sahipliği durumunu kontrol edebiliyor:

📍 TOKİ resmi internet sitesi: toki.gov.tr
📍 e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr

TOKİ kura programı Kayseri ve Zonguldak’ta: 9 bin 434 konutun hak sahipleri belirleniyor 5

ANAHTAR TESLİMİ MART 2027'DE

TOKİ'nin paylaştığı takvime göre kura programı 12 Mart tarihine kadar farklı illerde devam edecek. Proje kapsamındaki konutlar için anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

TOKİ kura programı Kayseri ve Zonguldak’ta: 9 bin 434 konutun hak sahipleri belirleniyor 6

Hak sahipliği kesinleşen vatandaşlar için taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay başlatılıyor ve ödeme planı sözleşme sürecine göre şekilleniyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin