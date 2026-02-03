TOKİ kura programı Kayseri ve Zonguldak’ta: 9 bin 434 konutun hak sahipleri belirleniyor

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde bugün Kayseri'de 7.562, Zonguldak'ta 1.872 konut için hak sahibi belirleme kura programı yürütülüyor. Çekilişler saat 11.00'de belirlenen salonlarda noter huzurunda yapılacak. Vatandaşlar kuraları YouTube kanalında canlı olarak takip edebilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci Kayseri ve Zonguldak etaplarıyla devam ediyor. İki ilde toplam 9 bin 434 konut için hak sahipliği belirleme işlemleri, ilan edilen yer ve saatlerde noter gözetiminde yürütülüyor. Süreç, TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden takip edilebiliyor.

KURA PROGRAMI SAAT 11.00'DE BAŞLAYACAK TOKİ'nin duyurduğu program kapsamında iki ilde de kura çekimi 11.00 itibarıyla planlanan salonlarda başlayacak. Etaplarda konut sayıları ve mekan bilgileri şu şekilde: 🔴 Kayseri: 7.562 konut - Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu

⚪ Zonguldak: 1.872 konut - Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK? KAYSERİ SOSYAL KONUT DAĞILIMI KAYSERİ MERKEZ (MELİKGAZİ,KOCASİNAN,TALAS, İNCESU) 6020 6020 KAYSERİ AKKIŞLA 70 70 KAYSERİ BÜNYAN 100 100 KAYSERİ DEVELİ 300 300 KAYSERİ FELAHİYE 35 35 KAYSERİ HACILAR 74 74 KAYSERİ ÖZVATAN 150 150 KAYSERİ PINARBAŞI 29 29 KAYSERİ SARIOĞLAN 158 158 KAYSERİ SARIZ 26 26 KAYSERİ TOMARZA 142 142 KAYSERİ YAHYALI 300 300 KAYSERİ YEŞİLHİSAR 158 158 ZONGULDAK SOSYAL KONUT DAĞILIMI ZONGULDAK MERKEZ (KİLİMLİ) 300 300 ZONGULDAK BEYCUMA 60 60 ZONGULDAK ALAPLI 120 120 ZONGULDAK ÇAYCUMA 100 100 ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR 47 47 ZONGULDAK ÇAYCUMA NEBİOĞLU 100 100 ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE 100 100 ZONGULDAK DEVREK 300 300 ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ 100 100 ZONGULDAK EREĞLİ 250 250 ZONGULDAK EREĞLİ GÜLÜÇ 38 38 ZONGULDAK EREĞLİ KANDİLLİ 100 100 ZONGULDAK EREĞLİ ORMANLI 63 63 ZONGULDAK GÖKÇEBEY 100 100 ZONGULDAK KOZLU 94 94

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? Kura sürecinin ardından asil ve yedek hak sahibi listeleri TOKİ'nin duyuru ekranlarında yayımlanıyor. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numarasıyla aşağıdaki kanallar üzerinden hak sahipliği durumunu kontrol edebiliyor: 📍 TOKİ resmi internet sitesi: toki.gov.tr

📍 e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr