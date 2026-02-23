CANLI YAYIN
ABD İran’ı Bulgaristan’dan mı vuracak? Sofya Havalimanı’na Washington’dan askeri yığınak

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki askeri hareketliliği dikkat çekti. İran'a yönelik tehditlerin ardından Washington yönetiminin bu kez Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Sofya Vasil Levski Havalimanı'na askeri yığınak yaptığı görüldü.

ABD İran’ı Bulgaristan’dan mı vuracak? Sofya Havalimanı’na Washington’dan askeri yığınak 1

Bulgaristan'ın en büyük havalimanı olan Sofya Vasil Levski Havalimanı, iki gün boyunca gece saatlerinde sivil iniş ve kalkışlara kapatıldı.

Resmi açıklamada "rutin bakım" gerekçesi gösterildi. Ancak havalimanının gece 01.00 ile 03.00 saatleri arasında kapatılması ve eş zamanlı askeri uçuş trafiği soru işaretlerini artırdı.

ABD İRAN'I BULGARİSTAN'DAN MI VURACAK?
ABD İran’ı Bulgaristan’dan mı vuracak? Sofya Havalimanı’na Washington’dan askeri yığınak 2

A Haber'e konuşan Sevda Dükkancı, sahadaki son durumu şu sözlerle aktardı:

"Sofya semalarında son günlerde yoğun savaş uçağı hareketliliği yaşanıyor. Amerikan uçaklarının havalimanına konuşlandığı hem Bulgaristan Savunma Bakanlığı hem de ABD'nin Bulgaristan Büyükelçiliği tarafından doğrulandı."

ABD İran’ı Bulgaristan’dan mı vuracak? Sofya Havalimanı’na Washington’dan askeri yığınak 3

SOFYA SEMALARINDA SAVAŞ UÇAKLARI

Başkentte yaşayanlar, son günlerde gökyüzünde artan askeri uçuşlardan endişeli. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde savaş uçaklarının Sofya semalarında peş peşe uçtuğu görülüyor.

Resmi açıklamalarda sevkiyatın bir "NATO artırılmış teyakkuz operasyonu" kapsamında yapıldığı belirtildi. Ancak konuşlandırılan uçakların türü dikkat çekiyor.

ABD İran’ı Bulgaristan’dan mı vuracak? Sofya Havalimanı’na Washington’dan askeri yığınak 4

HAVADAN YAKIT İKMALİ DETAYI

Analizlere göre Sofya'ya konuşlandırılan unsurlar arasında:

Havadan yakıt ikmali yapabilen tanker uçaklar

Stratejik yük uçakları

Savaş uçaklarına lojistik destek sağlayabilecek sistemler bulunuyor.

Uzmanlar, bu kapasitenin farklı üslerden kalkacak savaş uçaklarının ara iniş yapmadan uzun menzilli operasyon yapmasına imkân tanıyabileceğini belirtiyor.

ABD İran’ı Bulgaristan’dan mı vuracak? Sofya Havalimanı’na Washington’dan askeri yığınak 5

İRAN SENARYOSU MASADA MI?

Washington yönetiminin son dönemde İran'a yönelik sert açıklamaları dikkat çekmişti. Orta Doğu'ya yapılan askeri sevkiyat sürerken, Avrupa'daki bu hareketlilik olası bir İran senaryosuyla ilişkilendiriliyor.

Bulgaristan kamuoyunda ise ciddi bir tedirginlik söz konusu. Sofya'daki Bulgaristan Millet Meclisi'nin konuyu gündemine alması bekleniyor.

ABD İran’ı Bulgaristan’dan mı vuracak? Sofya Havalimanı’na Washington’dan askeri yığınak 6

HALK ENDİŞELİ: "NEDEN BURADAYIZ?"

Sokaktaki en temel soru şu: Savaş uçakları neden Sofya'da?

Özellikle Karadeniz hattındaki NATO varlığı ve bölgedeki jeopolitik gerilimler göz önüne alındığında, İran ile yaşanabilecek olası bir çatışmanın Bulgaristan'ı da risk altına sokabileceği konuşuluyor.

ABD İran’ı Bulgaristan’dan mı vuracak? Sofya Havalimanı’na Washington’dan askeri yığınak 7

RESMİ AÇIKLAMA VAR, SORU İŞARETLERİ SÜRÜYOR

Yetkililer "rutin bakım" ve "NATO teyakkuzu" vurgusu yapsa da, gece yarısı uçuş yasakları ve artan askeri trafik kamuoyundaki şüpheleri artırmış durumda.

Sofya Havalimanı bu gece de 01.00–03.00 saatleri arasında sivil uçuşlara kapatılacak.

Gözler şimdi Washington'dan ve Sofya'dan gelecek yeni açıklamalarda. Avrupa'daki bu askeri hareketlilik, Orta Doğu'daki gerilimin daha da tırmanabileceği yönündeki endişeleri güçlendiriyor.

