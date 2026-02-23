ABD İran’ı Bulgaristan’dan mı vuracak? Sofya Havalimanı’na Washington’dan askeri yığınak

Bulgaristan'ın en büyük havalimanı olan Sofya Vasil Levski Havalimanı, iki gün boyunca gece saatlerinde sivil iniş ve kalkışlara kapatıldı.

Resmi açıklamada "rutin bakım" gerekçesi gösterildi. Ancak havalimanının gece 01.00 ile 03.00 saatleri arasında kapatılması ve eş zamanlı askeri uçuş trafiği soru işaretlerini artırdı.