ABD İran’ı Bulgaristan’dan mı vuracak? Sofya Havalimanı’na Washington’dan askeri yığınak
Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki askeri hareketliliği dikkat çekti. İran'a yönelik tehditlerin ardından Washington yönetiminin bu kez Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Sofya Vasil Levski Havalimanı'na askeri yığınak yaptığı görüldü.
Bulgaristan'ın en büyük havalimanı olan Sofya Vasil Levski Havalimanı, iki gün boyunca gece saatlerinde sivil iniş ve kalkışlara kapatıldı.
Resmi açıklamada "rutin bakım" gerekçesi gösterildi. Ancak havalimanının gece 01.00 ile 03.00 saatleri arasında kapatılması ve eş zamanlı askeri uçuş trafiği soru işaretlerini artırdı.
A Haber'e konuşan Sevda Dükkancı, sahadaki son durumu şu sözlerle aktardı:
"Sofya semalarında son günlerde yoğun savaş uçağı hareketliliği yaşanıyor. Amerikan uçaklarının havalimanına konuşlandığı hem Bulgaristan Savunma Bakanlığı hem de ABD'nin Bulgaristan Büyükelçiliği tarafından doğrulandı."
SOFYA SEMALARINDA SAVAŞ UÇAKLARI
Başkentte yaşayanlar, son günlerde gökyüzünde artan askeri uçuşlardan endişeli. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde savaş uçaklarının Sofya semalarında peş peşe uçtuğu görülüyor.
Resmi açıklamalarda sevkiyatın bir "NATO artırılmış teyakkuz operasyonu" kapsamında yapıldığı belirtildi. Ancak konuşlandırılan uçakların türü dikkat çekiyor.
HAVADAN YAKIT İKMALİ DETAYI
Analizlere göre Sofya'ya konuşlandırılan unsurlar arasında:
Havadan yakıt ikmali yapabilen tanker uçaklar
Stratejik yük uçakları
Savaş uçaklarına lojistik destek sağlayabilecek sistemler bulunuyor.
Uzmanlar, bu kapasitenin farklı üslerden kalkacak savaş uçaklarının ara iniş yapmadan uzun menzilli operasyon yapmasına imkân tanıyabileceğini belirtiyor.
İRAN SENARYOSU MASADA MI?
Washington yönetiminin son dönemde İran'a yönelik sert açıklamaları dikkat çekmişti. Orta Doğu'ya yapılan askeri sevkiyat sürerken, Avrupa'daki bu hareketlilik olası bir İran senaryosuyla ilişkilendiriliyor.
Bulgaristan kamuoyunda ise ciddi bir tedirginlik söz konusu. Sofya'daki Bulgaristan Millet Meclisi'nin konuyu gündemine alması bekleniyor.